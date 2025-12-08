自由電子報
沈榮欽國際視野》宏都拉斯停止開票

宏都拉斯總統大選之所以停止開票，是因為選舉舞弊頻傳。因為投開票機器由南韓製造，左翼的Rixi Moncada甚至製造出南韓、美國和宏都拉斯右派聯合偷走選舉的陰謀論。
沈榮欽 國際視野

沈榮欽 國際視野

2025/12/08 18:00

◎ 沈榮欽

宏都拉斯總統大選候選人Nasry Asfura（左）、Rixi Moncada（中）、Salvador Nasralla（右）。只有中間的女士親中，其餘兩位男士均親台。（取自作者臉書）宏都拉斯總統大選候選人Nasry Asfura（左）、Rixi Moncada（中）、Salvador Nasralla（右）。只有中間的女士親中，其餘兩位男士均親台。（取自作者臉書）

如果你好奇為何僅有600萬註冊選舉人口的宏都拉斯總統大選開票這麼慢，這是因為開票已經停止了。

是的，從上星期五（1205）之後，宏都拉斯的開票就停止了。最後的資料顯示，在已經開出的88％選票中，三名主要候選人得票率如下：

極右的Nasry Asfura以40.2％微幅領先。

中間偏右的Salvador Nasralla以39.5%暫居第二。

這兩人都是親台候選人，主張和台灣復交。其中領先的Asfura目前贏第二名的Nasralla約兩萬票，而他的國民黨也成為國會第一大黨，不過需要和第二名的自由黨合作，才能有絕對多數。

現任左翼總統支持的Rixi Moncada僅獲得19.3%，她是唯一親中的候選人，但就算剩下的選票全部都投給她，她也是輸。選民選出左翼上台沒有減少貧窮率，但貪污又不輸國民黨，讓不少人不滿。

宏國已開出的88％選票中，極右的Nasry Asfura以40.2％微幅領先、中間偏右的Salvador Nasralla以39.5%暫居第二、現任左翼總統支持的Rixi Moncada僅獲19.3%。（取自貼文）宏國已開出的88％選票中，極右的Nasry Asfura以40.2％微幅領先、中間偏右的Salvador Nasralla以39.5%暫居第二、現任左翼總統支持的Rixi Moncada僅獲19.3%。（取自貼文）

為什麼停止開票？因為選舉舞弊頻傳，因為投開票機器是由南韓製造，左翼的Moncada甚至製造出南韓、美國和宏都拉斯右派聯合偷走選舉的陰謀論，這本來是川普製造出來指控拜登的陰謀論，現在居然被宏國左翼學來指控選舉舞弊。Moncada已經正式要求選舉無效。

因為國民黨前任總統Juan Orlando Hernández在總統大選時，曾經涉入選舉舞弊，所以左翼希望喚醒過去國民黨舞弊的記憶，將之與現任國民黨候選人Asfura連結。

第二名的Nasralla也高喊選舉不公，但是他將苗頭對準川普的境外勢力干涉。川普選前明確表示只有國民黨的Asfura當選，他才會繼續在經濟上支持宏都拉斯，這點對於宏都拉斯的選民有吸引力。川普特赦在美國服刑的宏都拉斯前總統Juan Orlando Hernández，這點讓同為國民黨出身的Asfura小心翼翼低保持距離，以避免賭爛票流向其他候選人。

川普沒有說明為何特赦前總統Juan Orlando Hernández，畢竟他可是走私了超過400噸的高純度可卡因到美國，毒害了許多美國人的大毒梟總統。川普唯一給出的解釋（？）是他的入獄是「拜登一手策劃的」，但其實揭露他的罪行是在川普第一任期內，而輸入美國毒品則可追溯自歐巴馬時期的反毒調查。無論如何，對宏都拉斯而言，川普對大選的影響力確實存在，而國民黨候選人Asfura的選舉策略成功。

宏都拉斯前總統Juan Orlando Hernández曾走私超過400噸的高純度可卡因到美國；圖為可卡因毒品檢驗包。（資料照）宏都拉斯前總統Juan Orlando Hernández曾走私超過400噸的高純度可卡因到美國；圖為可卡因毒品檢驗包。（資料照）

包括宏都拉斯軍方與總檢察長都試圖停止開票，而三名主要候選人中，又有兩人高喊選舉不公，包括現任總統支持的候選人以及政府機構都主張選舉舞弊。選舉過程中出現的各種問題，增加了選舉舞弊的可信度，但是中止計票卻讓陰謀論更為高漲。有些選民控訴，執政黨要以「選舉舞弊」為由，真正的「偷走選舉」。

對台灣來說，親台的國民黨（50席）和自由黨（40席）已經佔有國會絕對多數，而無論是Asfura或是Nasralla都是親台候選人，只要選舉能和平結束，都是台灣的勝利

對中國而言，在高市早苗親台言論讓中國外交部灰頭土臉後，如果讓宏都拉斯或巴拿馬和台灣復交，習近平臉上無光之際，恐怕會要外交部長王毅背鍋，這幾天大概中共外交部會傾巢而出吧。

如果宏都拉斯或巴拿馬和台灣復交，中國國家主席習近平恐怕會要外交部長王毅背鍋。（路透檔案照）如果宏都拉斯或巴拿馬和台灣復交，中國國家主席習近平恐怕會要外交部長王毅背鍋。（路透檔案照）

☆少一份毒品就多一份健康，自由電子報提醒您遠離毒品☆

（作者為加拿大約克大學副教授）

本文經授權轉載自沈榮欽臉書

