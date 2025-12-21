自由開講》金廈大橋彰顯中共「制度性塑造」的手法

◎ 張亞柔

金廈大橋的廈門端已悄然動工，但北京從未與台灣協商；示意圖。（路透檔案照）

北京以「金廈大橋」作為對台宣傳主軸，強調水、電、燃氣可跨海輸送，使兩地生活圈一體化，金門將因而邁向「更好的發展」。然而，這套敘事與實際推動方式之間的落差，正是理解這項工程政治重量的關鍵。

首先，一個最核心、也最被迴避的事實是：大橋的廈門端已悄然動工，但北京從未與台灣協商。

對民主社會來說，跨境基礎建設涉及法律程序、國安評估與民意授權；對北京而言，這座橋是一項「先建起來再塑造成既定事實」的政治工程。它不需要透明，也不需要談判，它的存在本身就是訊號。

過去十年，北京以相同方式推動多項攸關台灣安全的調整──包括2015年片面啟用M503航線、2024–2025年接連調整W121航路。每次都未經協商、沒有通知，刻意累積既定事實，目的在於改寫台海現狀。

過去十年，中共經常無預警地單方面改變台海現狀，如2015年片面啟用M503航線、2024–2025年接連調整W121航路；示意圖。（資料照）

若把金廈大橋置於更長的歷史線索中，它更像是北京長期策略的延伸：從1979年《告台灣同胞書》提出「三通」概念，到1990年代以小三通作為政治突破，再到近年以基建描繪「融合式發展」。跨境建設一再被用來包裝政治意圖，透過民生敘事減弱對其戰略目的的警戒。

國際案例顯示，跨境基礎建設從來不是純粹的民生工程，而是政治效忠與依賴關係的工程。俄羅斯以天然氣管線制衡歐洲、斯里蘭卡因港口債務落入中國影響之下、東南亞多國因電力輸送協定而喪失議價空間——都證明一旦基礎建設跨越邊界將成為政治籌碼。

當北京對金門提出水電能源輸送願景時，實質上是在打造一種「制度性鑲嵌」──讓金門的日常運作逐步依附於北京掌控的供給系統。這不是生活圈，而是影響力網絡的延伸。

在北京的框架裡，金門被視為地方治理問題，而非跨境協作；但在台灣的制度中，它是涉及憲政與國安的議題。這兩種邏輯的衝突，體現兩岸在治理理念上的差異：從程序上看，北京在未經協商下啟動工程，本質上是否定台灣的政治主體性。

金廈大橋真正引發爭議的不是「大橋好不好」，也不是「能不能促進經濟」，而是：誰能決定？誰承擔風險？誰掌控依賴關係？

金廈大橋真正引發爭議的是掌控權在哪一方；圖為金門烈嶼距廈門最近的海岸，遠方為中國廈門市夜景。（資料照）

在兩岸互信低落、區域情勢高度敏感的背景下，這種單邊推動不但無助交流，反而強化不確定性。大橋已不只是工程，而是一個訊號——表明北京持續採取「單方面塑造現狀」的策略，把跨境基礎建設作為政治工具的一部分。

對台灣而言，真正的課題不是反對建橋，而是辨識其背後的結構性意圖，金廈大橋不是純民生工程，而是北京慣用治理模式在兩岸議題上的投射。面對這樣的推動方式，台灣需要更清晰地界定自身立場，確保每一項涉及國安與跨境依賴的政策，都建立在民主程序、透明討論與公共利益之上。

（作者為自由業）

