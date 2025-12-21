自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》金廈大橋彰顯中共「制度性塑造」的手法

2025/12/21 19:00

◎ 張亞柔

金廈大橋的廈門端已悄然動工，但北京從未與台灣協商；示意圖。（路透檔案照）金廈大橋的廈門端已悄然動工，但北京從未與台灣協商；示意圖。（路透檔案照）

北京以「金廈大橋」作為對台宣傳主軸，強調水、電、燃氣可跨海輸送，使兩地生活圈一體化，金門將因而邁向「更好的發展」。然而，這套敘事與實際推動方式之間的落差，正是理解這項工程政治重量的關鍵

首先，一個最核心、也最被迴避的事實是：大橋的廈門端已悄然動工，但北京從未與台灣協商。

對民主社會來說，跨境基礎建設涉及法律程序、國安評估與民意授權；對北京而言，這座橋是一項「先建起來再塑造成既定事實」的政治工程。它不需要透明，也不需要談判，它的存在本身就是訊號。

過去十年，北京以相同方式推動多項攸關台灣安全的調整──包括2015年片面啟用M503航線、2024–2025年接連調整W121航路。每次都未經協商、沒有通知，刻意累積既定事實，目的在於改寫台海現狀。

過去十年，中共經常無預警地單方面改變台海現狀，如2015年片面啟用M503航線、2024–2025年接連調整W121航路；示意圖。（資料照）過去十年，中共經常無預警地單方面改變台海現狀，如2015年片面啟用M503航線、2024–2025年接連調整W121航路；示意圖。（資料照）

若把金廈大橋置於更長的歷史線索中，它更像是北京長期策略的延伸：從1979年《告台灣同胞書》提出「三通」概念，到1990年代以小三通作為政治突破，再到近年以基建描繪「融合式發展」。跨境建設一再被用來包裝政治意圖，透過民生敘事減弱對其戰略目的的警戒

國際案例顯示，跨境基礎建設從來不是純粹的民生工程，而是政治效忠與依賴關係的工程。俄羅斯以天然氣管線制衡歐洲、斯里蘭卡因港口債務落入中國影響之下、東南亞多國因電力輸送協定而喪失議價空間——都證明一旦基礎建設跨越邊界將成為政治籌碼

當北京對金門提出水電能源輸送願景時，實質上是在打造一種「制度性鑲嵌」──讓金門的日常運作逐步依附於北京掌控的供給系統。這不是生活圈，而是影響力網絡的延伸。

在北京的框架裡，金門被視為地方治理問題，而非跨境協作；但在台灣的制度中，它是涉及憲政與國安的議題。這兩種邏輯的衝突，體現兩岸在治理理念上的差異：從程序上看，北京在未經協商下啟動工程，本質上是否定台灣的政治主體性

金廈大橋真正引發爭議的不是「大橋好不好」，也不是「能不能促進經濟」，而是：誰能決定？誰承擔風險？誰掌控依賴關係？

金廈大橋真正引發爭議的是掌控權在哪一方；圖為金門烈嶼距廈門最近的海岸，遠方為中國廈門市夜景。（資料照）金廈大橋真正引發爭議的是掌控權在哪一方；圖為金門烈嶼距廈門最近的海岸，遠方為中國廈門市夜景。（資料照）

在兩岸互信低落、區域情勢高度敏感的背景下，這種單邊推動不但無助交流，反而強化不確定性。大橋已不只是工程，而是一個訊號——表明北京持續採取「單方面塑造現狀」的策略，把跨境基礎建設作為政治工具的一部分。

對台灣而言，真正的課題不是反對建橋，而是辨識其背後的結構性意圖，金廈大橋不是純民生工程，而是北京慣用治理模式在兩岸議題上的投射。面對這樣的推動方式，台灣需要更清晰地界定自身立場，確保每一項涉及國安與跨境依賴的政策，都建立在民主程序、透明討論與公共利益之上

（作者為自由業）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書