自由開講》認知戰升級 藍白支持者認同「一中」比例攀升

2025/12/16 09:30

◎ 楊智強

根據美麗島電子報最新國政民調，台灣民眾認同「兩岸同屬一中」的比例，從三月的17.4%上升至26.4%，不認同的比例則從76.4%下降至65.7%。短短八個月，此消彼長趨勢已縮小差距近20個百分點，這絕非偶然波動，而是台灣社會心理防線出現破口的警示。

交叉分析顯示，變化主要來自國民黨、民眾黨支持者和中立選民。國民黨支持者認同一中比例顯著成長，與新任主席鄭麗文當選密切相關。鄭麗文長期主張中華民族認同，其當選不僅鞏固黨內基本盤，更向社會釋放訊號：國民黨從過去的模糊防衛轉向積極擁抱「一中」論述。民調顯示，高達46.9%民眾視其傾向兩岸統一，這在主流政治人物中極為罕見。當最大在野黨領袖自信宣揚中國人立場，卻未遭毀滅性打擊。這反能深化支持者心理門檻，導致認同一個中國的比例從隱性升高為顯性。

自由開講》認知戰升級 藍白支持者認同「一中」比例攀升台灣民眾認同「兩岸同屬一中」的比例出現變化，主要來自國民黨、民眾黨支持者和中立選民。圖為國民黨主席鄭麗文（右）和民眾黨主席黃國昌（左）會面。（資料照）

更令人擔憂的是民眾黨支持者的劇烈轉變，該黨標榜「理性務實、超越藍綠」，卻在兩岸議題上缺乏明確論述。支持度從年初15%萎縮至6%，留下核心群體高度同質化，藍白同流合污之下，民眾黨支持者立場與國民黨趨同。民調顯示，認同一中比例增加超過兩成，驗證了「沒有立場，便是最大風險」。支持者在資訊戰中極度脆弱，易受「務實避戰、顧經濟」的包裝影響。

中立選民的變化則反映深層問題，37.4%民眾預期兩岸最終成為「生意夥伴」，遠高於視為「敵人」的16.9%。這種天真將兩岸關係經濟化的觀點，逃避閹割主權併吞風險，正如認知戰最駭人聽聞的前奏曲。民眾未必認同統一，但開始覺得「好像也不是不能接受」。

民調揭示的不僅止於數字更迭，更是「破窗效應」！當政治人物曖昧迎合中國，社會認知改變比想像快。倘若認同「一中」比例跨過30%臨界點，中共統戰基礎將成形，台灣在國際談判桌上的主權籌碼恐遭削弱。這已不是政黨競爭輸贏，而是台灣能否分辨「和平」與「被吞併」界線的關鍵時刻。

自由開講》認知戰升級 藍白支持者認同「一中」比例攀升倘若台灣人民認同「一中」的比例跨過30%臨界點，中共對台統戰基礎將成形。 （路透檔案照）

台灣不能坐視主權防線崩潰，若忽視危機，全民將付出慘痛代價。我們必須立即強化民主教育與資訊辨識，鞏固自由堡壘。呼籲公民社會齊心警醒，共同捍衛台灣主體性。一旦失守，自由將永難回頭。

（作者為社會科教師）

