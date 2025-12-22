自由開講》不是「一國兩區」 而是「一區兩國」

◎ 蘇倫

「中國」自古以來就不是一個國家的名字。大清帝國，大明帝國，大宋帝國，大唐帝國，大漢帝國，大秦帝國，甚至在大分裂的時候，南北朝和五代十國，從來沒有一個國家自稱中國。1912年，中華民國成立，一般也是稱民國，而不是稱中國。

中華人民共和國於1949年在北京天安門宣告成立，才把中國這個地區名稱變成了國號。（歐新社檔案照）

直到1949年中國共產黨以武力奪取中國地區的大部分土地，建立中華人民共和國，才把中國這個地區名稱變成了國號，把中國這個地區名稱占為己有，然後瞎說台灣是中國的一部分，台灣屬於中國。 現在台灣的中國國民黨不知道歷史，居然也跟著唱和，說什麼一國兩區，真是完全的謬誤。

請繼續往下閱讀...

我們現在必須為中華人民共和國正名，不能讓中國這個地區名稱被他竊取專用。所以中華人民共和國的簡稱應該是「中共國」，而不是中國，以後要稱中共國和中華民國，或者是中共國和台灣，這樣就不會有所混淆。那麼中華人民共和國的國民就是中共國人，中華民國的國民可以稱為為台灣人或是中華民國人。有些人喜歡稱自己是中國人也可以，不過一定要和中共國人加以區分，要說我是中國人，但不是中共國人。不過中文可以這樣說，如果用英文說還是分不清楚，所以最好的辦法還是稱為中共國人和台灣人比較好。

中華民國已經跟台灣融合為一體，圖為今年台中雙十國慶晚會表演。（資料照）



此外，所謂的「一國兩區」完全是胡扯，「中國」本來就是個地區名稱，而不是個國名。應該說「一區兩國」才是正確的，也就是說，在這個「中國」地區有中華人民共和國和中華民國台灣兩個國家，一區兩國，和平相處，平等對待，這才是「中國」地區的人民最大的幸福和利益。

（作者為退休人士）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法