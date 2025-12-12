自由開講》公寓大廈駐衛保全面對火災 能否承擔第一線生死責任？

◎ 張家榕

此次香港大火事件，提醒我們應該檢視駐衛保全在火災初期能否有效承擔「生死分水嶺」式的應變責任；保全值勤示意圖。（勞工局提供）

香港宏福苑火災事件中，濃煙於短時間內迅速穿透多樓層並封鎖逃生動線，劇烈衝擊亞洲地區對高層住宅防災能力的既有認知。此事件不僅是個別意外，更深刻揭示都市高密度居住環境在防火安全上的結構性脆弱。回望我國公寓大廈的防災現況，駐衛保全在火災初期能否有效承擔「生死分水嶺」式的應變責任，已成為亟需檢視的重要課題。

在現行管理體制下，國內保全通常被定位為公寓大廈管理的前端人力，其日常職責多集中於門禁管理、巡邏與一般性住戶服務，與「第一線防災人員」的角色存在顯著落差。然而，在火災剛發生的數分鐘內，保全往往是唯一在場、最接近現場資訊且最有能力進行初步判斷與通報的人。因此，其是否具備判讀消防警報系統、辨識煙氣擴散趨勢、執行初期滅火以及引導避難的能力，直接影響黃金救援時間能否被有效掌握。

宏福苑火災所暴露的問題，在國內公寓大廈中相當普遍，包括樓梯間堆放雜物、防火門未能正常運作、老舊消防設備未更新、住戶缺乏基本避難知識，以及夜間常僅配置單一保全值勤等情況。當建物缺乏完善的防火區劃與暢通動線，即使微小火源亦可能因煙囪效應與垂直擴散而迅速演變為重大災害，凸顯提升整體防災韌性的迫切性。

在此脈絡下，我國近年推動的「防災士制度」具備重要意涵。防災士強調對災害成因與行為模式的理解、風險辨識能力、現場應變與公寓大廈預防管理，遠超越傳統僅著重消防器材操作的訓練範疇。若能以防災士的能力標準作為保全專業升級的基礎，將大幅強化公寓大廈在災害初期的自主防災能量。

此外，「韌性台灣」倡議所強調的，是建構兼具組織能力、制度韌性與跨界協作的公寓大廈安全治理模式，其核心不在硬體，而在制度可持續運作的人力與流程。

尤其在高層建築中，由於人口密集、煙氣擴散速度快、垂直避難難度高，亟需設置具備監控整合、設備判讀與緊急決策功能的「防災中心」。防災中心應配置經專業訓練的專責服勤人員，而非僅以一般保全輪值取代。這些專責人員需熟稔全棟消防設備、避難動線、排煙與加壓系統運作，以及緊急廣播與通報程序，以確保災害初期能做出即時且正確的處置。然而，實務上許多國內高樓大廈仍採單一保全夜間值班與非24小時監控的模式，使得整棟建築承擔不成比例的風險。

進一步而言，國內多數公寓大廈面臨管理費偏低、住戶抗拒調漲等結構性限制，致使只能聘用低薪保全，最終反映為公寓大廈安全品質的下降。此現象表面看似財務問題，實則是一種將安全視為「可削減項目」的錯誤治理思維。火災不會因管理費低就減少，避難動線也不會因住戶不願負擔成本就自動改善。以低薪期待高專業，並寄望保全在災難中承擔生死責任，形成制度上高度不合理的風險外移與角色期待落差。

宏福苑大火的教訓清楚指出，真正致命的往往不是火焰，而是對災害準備的不足與制度韌性的缺失。當保全專業能力薄弱、設備維護不當、管理制度不完備、住戶防災意識不足，即使是現代化建築亦可能在短時間內陷入不可逆的危機。反之，若能以防災士理念強化人力培訓，依循韌性台灣的治理架構建置制度化防災能力，並在高層建築中落實防災中心與專責服勤制度，即便面對火災，仍可維持最大程度的安全與秩序。

在城市建築日益高聳、人口密度不斷提高的今日，災害發生時從不給予第二次機會。因此，我們必須誠實自問：公寓大廈駐衛保全是否真正具備承擔第一線生死責任的能力？ 這個問題的答案，不僅影響公寓大廈安全，更關乎城市韌性的未來發展。

（作者為台灣物業優化精進協會創會理事長）

