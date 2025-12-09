自由電子報
矢板明夫觀點》「非政治感」領袖！ 小野田紀美反差萌成高市內閣人氣新星

日本經濟安全保障大臣小野田紀美，每回在記者會上的回答都很乾脆俐落，也完全不怕被追問，而且時常一句話就讓記者啞口。面對來自中國的各種挑釁時，她也會以簡潔強硬的態度回應。這種直率彷彿是她的招牌，也成為她在高市內閣中人氣不斷攀升的重要原因。
矢板明夫

矢板明夫

2025/12/09 11:30

◎ 矢板明夫

日本經濟安全保障大臣小野田紀美。（彭博檔案照）日本經濟安全保障大臣小野田紀美。（彭博檔案照）

日本首相高市早苗內閣上任已經一個多月了，一直保持著相當亮眼的民意支持，而這份人氣並不只靠高市個人的魅力撐著。其中還有一個重要的原因，是內閣當中有一位存在感非常強、風格獨特的女性閣員——經濟安全保障大臣小野田紀美。

她的魅力不是傳統的那種，而是帶點生活感、率直，甚至有點「動漫人物感」的個性魅力。這種「政治人物的非政治感」，讓她成為高市內閣中最能吸引年輕選民的一張牌。

記者會上，她每次的回答都乾脆俐落、不拖泥帶水，完全不怕被追問，而且時常一句話就能讓記者啞口。像最近一次被問到安倍晉三槍擊案，記者問她「是否已經整理好情緒？」她冷冷地回道：「一生都不會整理好。」語氣平靜，語意卻強大到足以把全場的空氣都凍住。

在面對來自中國的各種挑釁時，她也會以簡潔強硬的態度回應。這種直率彷彿是她的招牌，也成為她在高市內閣中人氣不斷攀升的重要原因。

在這樣的強勢形象背後，她又有著非常接地氣的一面。12月7日是她43歲生日，在社群平台X上曬出秘書們送她的「杯麵花束」。別人生日收的是玫瑰和百合，她收到的是泡麵。她還開玩笑地寫道：「今天升到Level 43」，好像生日是在玩遊戲打通關。

日本經濟安全保障大臣小野田紀美7日迎來43歲生日，在社群平台X上曬出秘書們送她的「杯麵花束」。（取自貼文）日本經濟安全保障大臣小野田紀美7日迎來43歲生日，在社群平台X上曬出秘書們送她的「杯麵花束」。（取自貼文）

小野田在美國出生，父親是美國人，但從小跟隨母親在岡山縣鄉下長大。有跨文化背景，但她很少拿自己的經歷來製造和他人之間的距離感。

更特別的是，她並不是那種刻意營造形象的類型。她自己也承認與高市的互動並不多，兩人不是那種政治上互相綁在一起的盟友，而是各自在自己的位置上做出亮眼的表現。這樣的距離，反而讓她被視為「真正靠實力在站穩位置」的政治新星。

如今，她才43歲，就已經是日本政治舞台上屬於「下一代」的重要人物之一。經濟安保是日本未來十年的核心課題，而她的直率、果斷與不怕承擔風險的性格，正好符合這個職位需要的敏銳與膽識。未來她的角色會不會越來越重要？很有可能。

#矢板明夫

（作者為日本在台新聞工作者與作家）

本文經授權轉載自矢板明夫臉書

