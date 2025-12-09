自由開講》北京攻擊《舊金山和約》適得其反：臺灣迎來國際反制窗口

◎ 三毛

中國外交部近日再度聲稱1951年《舊金山和約》「違反國際法、對中國非法無效」，外交部發言人毛寧更以「未接受和約」作為否定其效力的理由，引發國際社會質疑；事實上，否定和約並非單純的法律討論，而是北京長期推動的「歷史敘事戰」策略，透過改寫戰後秩序，試圖為自身對臺擴張論述鋪路，並在國際輿論中創造一個與全球秩序相競逐的替代歷史版本；北京此舉反映其在國內經濟衰退與政權壓力加劇之際，重新啟動熟悉的「臺灣議題」轉移路線。

中國外交部發言人毛寧聲稱中方從未接受《舊金山和約》，引發國際社會質疑。（圖取自路透、中國外交部官網，本報合成）

戰後秩序的形成：舊金山會議未邀中方的歷史脈絡

《舊金山和約》是二戰後重建東亞秩序的關鍵文件，由於當時中國內戰未定，美國為避免邀請任何一方中國代表導致會議失焦，採取「不邀請中國」的策略，使合約專注於日本戰後問題。儘管和約未明確指明臺灣的接受國，但其法律效力確立「日本放棄臺灣」的結果，並後續輔以《中日和平條約》與區域安全架構，共同塑造今日的臺海現狀。

國際法界普遍認為，臺灣地位係由憲政體制、實際統治與國際承認共同形成，並非任何單一文件即可定奪；北京以「未參與」為由否定和約本質上是政治操作，非國際法討論。

中共對臺多面向打壓：從外交封鎖到體育賽事干預

北京否定和約的行為是其全面壓縮臺灣國際空間戰略的一部分。過去十年，中共針對臺灣的打壓案例不斷，包括以政治理由阻擋臺灣參與WHO、ICAO、INTERPOL等全球性組織；利用經濟脅迫打擊支持臺灣的國家，如立陶宛設處風波；在國際體育賽事中施壓主辦國強制使用「中國臺北」，甚至要求撤除臺灣國旗；在多邊場合阻止任何提及臺灣的文字，並由官媒向全球擴散「臺灣屬中國」的敘事。

這些行為共同構成北京的「三戰」，法律戰、輿論戰與心理戰，目的在於讓國際社會在語言、制度與習慣上接受其「臺灣屬中國」框架。

過去十年，中共對臺打壓不斷，如阻擋臺灣參與全球性組織、利用經濟脅迫打擊支持臺灣的國家，及在國際體育賽事中施壓主辦國強制使用「中國臺北」等；示意圖。（路透檔案照）

毛寧言論的國際反效果：反揭中共破壞秩序的本質

毛寧主張《舊金山和約》「非法無效」後，有外媒立即追問若和約無效，是否意味著日本與其47個締約國仍處於戰爭狀態？北京對此語焉不詳，使其論述的政治本質更加明顯。

此事件不但讓日本社會提高警覺，視之為北京挑戰戰後秩序的信號，也使美歐媒體注意到北京正以「替代敘事」試圖重寫國際法，臺灣輿論更以「若和約無效，臺灣仍屬日本」的反諷，揭露中共論述的自我矛盾；北京原意在於強化其對臺法理主張，但最終卻暴露其削弱戰後秩序、擴張政治勢力的企圖。

臺灣的反制契機：強化法理論述、深化民主聯盟、共同守護國際秩序

面對中共重啟歷史敘事戰，臺灣反而獲得新的國際溝通窗口：

首先，臺灣應強化國際法論述，清楚說明臺灣現狀是由多元法源與七十多年實際治理所構成，而非北京能以單方否定改變。

其次，臺灣須與美日及歐盟民主國家深化合作，利用跨國供應鏈安全、反脅迫法案與共同防衛機制，提升北京打壓臺灣的政治與經濟成本。

第三，臺灣需擴大國際輿論布局，由政府、智庫、媒體同步向世界說明北京的政治操作如何侵害臺灣，也如何威脅區域與全球秩序。

最後，臺灣能與日本在海洋安全、科技與歷史敘事上形成互補合作，共同抵制北京破壞秩序的行動。

隨著中日關係緊張，臺灣可與日本在海洋安全上形成互補合作，抵制北京破壞秩序的行動；圖為台造日籍鰹鮪圍網漁船「第55岬洋丸」。（資料照）

結語

北京挑戰《舊金山和約》的舉動，不僅是對臺灣的政治操作，更是對二戰後國際秩序的根本挑戰。當中國內部經濟疲弱、社會矛盾升高之時，北京更需要透過外部議題凝聚政治正當性；然其越是挑戰戰後秩序，國際社會便越能看清其威權擴張的本質，臺灣必須在此時機清楚展現自身立場，成為民主國家共同抵制威權擴張的重要節點，並在2025的國際局勢中，鞏固自身安全與國際地位。

（作者為研究生）

