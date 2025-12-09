自由電子報
自由開講》北京攻擊《舊金山和約》適得其反：臺灣迎來國際反制窗口

2025/12/09 19:00

◎ 三毛

中國外交部近日再度聲稱1951年《舊金山和約》「違反國際法、對中國非法無效」，外交部發言人毛寧更以「未接受和約」作為否定其效力的理由，引發國際社會質疑；事實上，否定和約並非單純的法律討論，而是北京長期推動的「歷史敘事戰」策略，透過改寫戰後秩序，試圖為自身對臺擴張論述鋪路，並在國際輿論中創造一個與全球秩序相競逐的替代歷史版本；北京此舉反映其在國內經濟衰退與政權壓力加劇之際，重新啟動熟悉的「臺灣議題」轉移路線。

中國外交部發言人毛寧聲稱中方從未接受《舊金山和約》，引發國際社會質疑。（圖取自路透、中國外交部官網，本報合成）中國外交部發言人毛寧聲稱中方從未接受《舊金山和約》，引發國際社會質疑。（圖取自路透、中國外交部官網，本報合成）

戰後秩序的形成：舊金山會議未邀中方的歷史脈絡

《舊金山和約》是二戰後重建東亞秩序的關鍵文件，由於當時中國內戰未定，美國為避免邀請任何一方中國代表導致會議失焦，採取「不邀請中國」的策略，使合約專注於日本戰後問題。儘管和約未明確指明臺灣的接受國，但其法律效力確立「日本放棄臺灣」的結果，並後續輔以《中日和平條約》與區域安全架構，共同塑造今日的臺海現狀。

國際法界普遍認為，臺灣地位係由憲政體制、實際統治與國際承認共同形成，並非任何單一文件即可定奪；北京以「未參與」為由否定和約本質上是政治操作，非國際法討論。

中共對臺多面向打壓：從外交封鎖到體育賽事干預

北京否定和約的行為是其全面壓縮臺灣國際空間戰略的一部分。過去十年，中共針對臺灣的打壓案例不斷，包括以政治理由阻擋臺灣參與WHO、ICAO、INTERPOL等全球性組織；利用經濟脅迫打擊支持臺灣的國家，如立陶宛設處風波；在國際體育賽事中施壓主辦國強制使用「中國臺北」，甚至要求撤除臺灣國旗；在多邊場合阻止任何提及臺灣的文字，並由官媒向全球擴散「臺灣屬中國」的敘事。

這些行為共同構成北京的「三戰」，法律戰、輿論戰與心理戰，目的在於讓國際社會在語言、制度與習慣上接受其「臺灣屬中國」框架。

過去十年，中共對臺打壓不斷，如阻擋臺灣參與全球性組織、利用經濟脅迫打擊支持臺灣的國家，及在國際體育賽事中施壓主辦國強制使用「中國臺北」等；示意圖。（路透檔案照）過去十年，中共對臺打壓不斷，如阻擋臺灣參與全球性組織、利用經濟脅迫打擊支持臺灣的國家，及在國際體育賽事中施壓主辦國強制使用「中國臺北」等；示意圖。（路透檔案照）

毛寧言論的國際反效果：反揭中共破壞秩序的本質

毛寧主張《舊金山和約》「非法無效」後，有外媒立即追問若和約無效，是否意味著日本與其47個締約國仍處於戰爭狀態？北京對此語焉不詳，使其論述的政治本質更加明顯。

此事件不但讓日本社會提高警覺，視之為北京挑戰戰後秩序的信號，也使美歐媒體注意到北京正以「替代敘事」試圖重寫國際法，臺灣輿論更以「若和約無效，臺灣仍屬日本」的反諷，揭露中共論述的自我矛盾；北京原意在於強化其對臺法理主張，但最終卻暴露其削弱戰後秩序、擴張政治勢力的企圖。

臺灣的反制契機：強化法理論述、深化民主聯盟、共同守護國際秩序

面對中共重啟歷史敘事戰，臺灣反而獲得新的國際溝通窗口：

首先，臺灣應強化國際法論述，清楚說明臺灣現狀是由多元法源與七十多年實際治理所構成，而非北京能以單方否定改變。

其次，臺灣須與美日及歐盟民主國家深化合作利用跨國供應鏈安全、反脅迫法案與共同防衛機制，提升北京打壓臺灣的政治與經濟成本。

第三，臺灣需擴大國際輿論布局，由政府、智庫、媒體同步向世界說明北京的政治操作如何侵害臺灣，也如何威脅區域與全球秩序。

最後，臺灣能與日本在海洋安全、科技與歷史敘事上形成互補合作，共同抵制北京破壞秩序的行動。

隨著中日關係緊張，臺灣可與日本在海洋安全上形成互補合作，抵制北京破壞秩序的行動；圖為台造日籍鰹鮪圍網漁船「第55岬洋丸」。（資料照）隨著中日關係緊張，臺灣可與日本在海洋安全上形成互補合作，抵制北京破壞秩序的行動；圖為台造日籍鰹鮪圍網漁船「第55岬洋丸」。（資料照）

結語

北京挑戰《舊金山和約》的舉動，不僅是對臺灣的政治操作，更是對二戰後國際秩序的根本挑戰。當中國內部經濟疲弱、社會矛盾升高之時，北京更需要透過外部議題凝聚政治正當性；然其越是挑戰戰後秩序，國際社會便越能看清其威權擴張的本質臺灣必須在此時機清楚展現自身立場，成為民主國家共同抵制威權擴張的重要節點，並在2025的國際局勢中，鞏固自身安全與國際地位。

（作者為研究生）

