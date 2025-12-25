自由開講》資訊戰時代：別讓網路假訊息把台灣推向萬劫不復

◎ 宗政直言集

民主的崩壞，往往是從一篇又一篇胡言亂語的農場文開始；示意圖。（路透檔案照）

民主的崩壞，往往不是從坦克壓境開始，而是從一篇「表面看起來有道理，實際上胡言亂語、牛頭不對馬嘴的農場文章」開始。

社群媒體上，有篇以「總統再選就有、何必打仗戰爭」為題的農場文章，就是活生生的例子：

請繼續往下閱讀...

同一篇文章，但反覆轉傳的作者包括多名政界商界名人，內容卻是數據錯亂、邏輯顛倒、情緒過載，硬把侵略戰爭說成是「選錯總統」，把被侵略國家罵成「蠢民」，再順勢影射台灣——彷彿只要不照某些人的政治期待走，就是在「把國家推向戰火」。更荒謬的是，這樣的文章並沒有因為漏洞百出而消失，反而在通訊軟體與社群平台上反覆被轉傳，甚至被某些特定黨派的政治中毒者視為「真知灼見」。

實際上，心理學研究早已告訴我們，人類的大腦對「重複出現的說法」有致命弱點。所謂「虛假真相效應」證明：只要訊息被一再重複傳播，即使一開始被質疑，最後也會因為「聽起來很熟」而顯得可信。再加上同溫層與演算法回音室的加乘作用，原本應該被一眼看穿的胡言亂語，竟能一路從私人群組爬上公共輿論，變成「很多人都這樣說」的印象。於是，三人成虎就有了現代數位版：謊言靠的是流量，不靠證據。

問題是，這樣的資訊環境，傷到的不只是抽象的「真相」，更是具體的執政能力。

總統賴清德上任後，整體內閣組成其實相當具備專業密度與穩定度。從財經到科技、從產業政策到國際布局，多數部會首長都是在各自領域裡打滾多年的專業者，而不是只會上政論節目的表演者。這套優秀人才的專家學者班底真正的困難，不在於能力，而在於對抗永無休止的資訊戰。

例如：前經濟部長郭智輝博士，就是最典型也最令人惋惜的一位。他把焦點放在台灣最核心、也是最棘手的幾個關鍵：能源轉型的路要怎麼走、產業國際化要如何對接全球供應鏈，以及經濟部與公部門的組織效能要如何全面升級。他要求的是流程更精準、決策更專業、對企業與國際夥伴更有說服力的政府；本質上，他在做的是把經濟部當成一個需要重整體質、提升競爭力的「世界級公司」來善加經營。

這本來正是台灣長期被批評「官僚化」、「反應慢」後，我們口口聲聲期待的改革方向。但現實卻是：如此認真的官員，面對的常不是理性的政策辯論，而是不當的質詢與日復一日的人身謾罵。質詢台變成表演場，剪輯好的影音被農場帳號四處散播，專業思考被一句句標籤淹沒。最後受傷的，不只是郭前部長個人，而是所有還在觀望的專業人才——他們會問：為什麼要進來當箭靶？

前經濟部長郭智輝上任後，認真關注能源轉型、全球供應鏈，以及組織效能等問題，卻要面對的不當的質詢與日復一日的人身謾罵。（資料照）

這，就是資訊戰最可怕之處。它不是單純「說錯話」，而是透過謠言、情緒與惡意剪輯，把「有心想做事的人」一個個推離公共位置。當社會習慣用農場文來判斷國安與產業政策，當謾罵比論證更能獲得掌聲，再好的總統、再優秀的內閣，終究也只能疲於奔命、難以專心改革。

有人會說：這不過是言論自由的一部分。但政治與法律學界早就提出警告：民主不是毫無防備的自由，而是必須懂得防衛的自由。

自由批評政府，當然應該被捍衛；但明知為錯誤資訊、經查證為假，仍然系統性大量散播，甚至成為境外認知作戰的工具，性質就完全不同了。那已不是「不同意見」，而是用資訊當武器，攻擊整個民主制度的信任基礎。

因此，對於這類農場文章，社會不但有權利，也有義務採取更積極的態度。政府必須投入資源，建立快速查證與公開澄清機制；對於已被正式認定為假訊息的內容，要明確提醒轉傳者：如果在明知為假的情況下仍然傳播，可能涉及法律責任。這不是要箝制國民的言論，而是要讓每一個按下「轉傳」鍵的人，都意識到自己在參與的是公共事實的塑造，而不是一場無害的玩笑。

面對氾濫的農場文，政府須投入資源，建立快速查證與公開澄清機制、對於已被正式認定為假訊息的內容，更要明確提醒民眾勿轉傳。（總統府提供）

守護民主，是有成本的。追蹤、查核、澄清、立法、執行，這些都是代價；要求自己和親友在轉傳前多想三秒、多查一次，也是代價。但與其讓謊言成為「常識」、讓優秀內閣被謠言拖垮、讓認真改革者被罵到心灰意冷，我們更應該願意為這些代價買單。

賴總統與他的團隊，正在一個被資訊戰撕扯的時代裡，努力維持台灣的穩定與前進方向。若我們真在乎這塊土地的未來，就不該讓農場文與謾罵，決定誰可以為國家做事、誰必須黯然離場。

真正成熟的民主，不是「任由謊言橫行的自由」，而是願意為真相、為專業、為那些認真做事的人，站出來說：我 Team Taiwan，拒絕虛假不實言論！

（作者為IC設計公司執行長、企管博士候選人）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法