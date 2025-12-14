自由開講》別讓「減肥藥」成健保黑洞：從三高慢性病經驗看台灣肥胖盲點

◎ 蔡秉兼

WHO於1日正式發布指南，將部分原用於治療糖尿病的GLP-1受體促效劑（瘦瘦針），列為可長期使用的抗肥胖藥物。（資料照）

世界衛生組織（WHO）於2025年12月1日正式發布指南，將部分原本用於治療糖尿病的GLP-1受體促效劑（GLP-1RAs，俗稱瘦瘦針），列為可長期使用的抗肥胖藥物。這項決策代表著醫學界正式認定「肥胖是一種慢性病」。

然而，作為公共衛生師，在肯定醫療科技突破的同時，我必須提出一項嚴肅的警示：若我們僅將資源與目光聚焦於瘦瘦針，卻忽視了系統性的環境治理，台灣極可能重蹈「三高」防治的困境，陷入「以藥物依賴取代健康生活」的惡性循環，最終導致健保財務與國民健康的雙輸局面。

我們需要的，不是一張終身用藥的處方籤，而是一場針對致胖環境的制度性革命。

回顧台灣過去數十年在高血壓、糖尿病與痛風（高尿酸）的防治經驗，數據揭示了一個令人不安的共同模式：儘管藥物效能不斷提升，但疾病的盛行率與健保負擔卻未見緩解。

首先，是高血壓

儘管降壓藥物推陳出新，副作用更少、血壓控制更穩，但高血壓的盛行率卻未顯著下降。行為科學中的「風險補償（Risk Compensation）」效應在此展露無遺——民眾潛意識誤以為藥物是「免死金牌」，因而忽視了高鈉飲食與久坐生活的危害。

其次，是糖尿病

雖然新一代藥物能有效保護心腎、延長壽命，這在統計上導致「病患存活越久、盛行率越高」的現象；但更令人憂心的是，整體社會的「糖胖症（Diabesity）」發生率仍在攀升。藥物雖能控制血糖數字，卻無法逆轉充斥加工食品與精緻糖的致胖環境，導致新發個案源源不絕。

最後，是尿酸與痛風

這是台灣醫療界的一大痛點。許多患者寧可依賴止痛藥或降尿酸藥物，也不願戒除含糖飲料與高果糖飲食。這種「只治標、不治本」的醫療依賴，甚至導致部分患者因長期濫用止痛藥，反而加速了腎臟功能的惡化。

這些案例指向同一個癥結點：當醫療介入過於強勢且便利時，往往會無意間削弱了民眾進行「初級預防（生活型態改變）」的動力與責任感。

如今，瘦瘦針的出現，極可能讓我們面臨比上述三者更嚴峻的挑戰。與傳統三高藥物不同，瘦瘦針直接作用於中樞神經以抑制食慾。這看似完美的技術，實則剝奪了民眾學習健康飲食的機會。若我們將減重責任完全「丟包」給藥物，將面臨兩大風險：

第一，「終身依賴藥物」的健保財政與健康黑洞

研究顯示，停藥後復胖率極高，這意味著這將是一場終身的治療藥物。試問我們的健保財政，能否承受全民長期使用昂貴減重藥物的負擔？

第二，「醫源性肌少症（Iatrogenic Sarcopenia）」的隱憂

藥物讓人「不想吃」，但在缺乏專業營養教育、健康教育與運動處方的強制配套下，減去的體重往往伴隨著大量肌肉流失。我們是否正在解決一個肥胖問題，卻親手製造出未來無數虛弱、易跌倒、代謝率更差的「瘦胖子」？

因此，呼籲政府與社會大眾，切勿將WHO的指引誤讀為「減肥神藥」的背書。WHO的原意是補足治療拼圖，絕非取代生活型態的改變。

WHO的新指引是一把雙面刃，它既是科學的勝利，也是人性的考驗。我們不能讓瘦瘦針成為掩蓋社會結構性問題的遮羞布。面對肥胖浪潮，藥物可以是治療上的升級，但打造「友善的健康環境」與重塑「強健的生活型態」，才是落實「健康台灣」的終極戰略。

政府不能只做藥品的管理者，更須做健康的捍衛者。現在，就是打破藥物依賴迴圈、啟動制度性改革的關鍵時刻。

註：本文所指之WHO指引，係指世界衛生組織於2025年12月1日發布之最新肥胖管理指南，該指南將GLP-1受體促效劑（GLP-1RAs）納入成人肥胖長期管理的藥物選項中，強調其需在專業醫療監督下使用，並需搭配飲食與運動計畫。Source: World Health Organization.（2025）. Guidelines on the management of obesity in adults. WHO.

（作者為公共衛生師）

