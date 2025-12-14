自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》別讓「減肥藥」成健保黑洞：從三高慢性病經驗看台灣肥胖盲點

2025/12/14 08:00

◎ 蔡秉兼

WHO於1日正式發布指南，將部分原用於治療糖尿病的GLP-1受體促效劑（瘦瘦針），列為可長期使用的抗肥胖藥物。（資料照）WHO於1日正式發布指南，將部分原用於治療糖尿病的GLP-1受體促效劑（瘦瘦針），列為可長期使用的抗肥胖藥物。（資料照）

世界衛生組織（WHO）於2025年12月1日正式發布指南，將部分原本用於治療糖尿病的GLP-1受體促效劑（GLP-1RAs，俗稱瘦瘦針），列為可長期使用的抗肥胖藥物。這項決策代表著醫學界正式認定「肥胖是一種慢性病」。

然而，作為公共衛生師，在肯定醫療科技突破的同時，我必須提出一項嚴肅的警示：若我們僅將資源與目光聚焦於瘦瘦針，卻忽視了系統性的環境治理，台灣極可能重蹈「三高」防治的困境，陷入「以藥物依賴取代健康生活」的惡性循環，最終導致健保財務與國民健康的雙輸局面。

我們需要的，不是一張終身用藥的處方籤，而是一場針對致胖環境的制度性革命

回顧台灣過去數十年在高血壓、糖尿病與痛風（高尿酸）的防治經驗，數據揭示了一個令人不安的共同模式：儘管藥物效能不斷提升，但疾病的盛行率與健保負擔卻未見緩解。

首先，是高血壓

儘管降壓藥物推陳出新，副作用更少、血壓控制更穩，但高血壓的盛行率卻未顯著下降。行為科學中的「風險補償（Risk Compensation）」效應在此展露無遺——民眾潛意識誤以為藥物是「免死金牌」，因而忽視了高鈉飲食與久坐生活的危害。

其次，是糖尿病

雖然新一代藥物能有效保護心腎、延長壽命，這在統計上導致「病患存活越久、盛行率越高」的現象；但更令人憂心的是，整體社會的「糖胖症（Diabesity）」發生率仍在攀升藥物雖能控制血糖數字，卻無法逆轉充斥加工食品與精緻糖的致胖環境，導致新發個案源源不絕。

最後，是尿酸與痛風

這是台灣醫療界的一大痛點。許多患者寧可依賴止痛藥或降尿酸藥物，也不願戒除含糖飲料與高果糖飲食。這種「只治標、不治本」的醫療依賴，甚至導致部分患者因長期濫用止痛藥，反而加速了腎臟功能的惡化

這些案例指向同一個癥結點：當醫療介入過於強勢且便利時，往往會無意間削弱了民眾進行「初級預防（生活型態改變）」的動力與責任感。

如今，瘦瘦針的出現，極可能讓我們面臨比上述三者更嚴峻的挑戰。與傳統三高藥物不同，瘦瘦針直接作用於中樞神經以抑制食慾。這看似完美的技術，實則剝奪了民眾學習健康飲食的機會。若我們將減重責任完全「丟包」給藥物，將面臨兩大風險：

第一，「終身依賴藥物」的健保財政與健康黑洞

研究顯示，停藥後復胖率極高，這意味著這將是一場終身的治療藥物。試問我們的健保財政，能否承受全民長期使用昂貴減重藥物的負擔？

第二，「醫源性肌少症（Iatrogenic Sarcopenia）」的隱憂

藥物讓人「不想吃」，但在缺乏專業營養教育、健康教育與運動處方的強制配套下，減去的體重往往伴隨著大量肌肉流失。我們是否正在解決一個肥胖問題，卻親手製造出未來無數虛弱、易跌倒、代謝率更差的「瘦胖子」？

若完全依賴瘦瘦針減重，可能為民眾帶來兩大風險：「終身依賴藥物」的健保財政與健康黑洞，以及「醫源性肌少症」的隱憂。（資料照）若完全依賴瘦瘦針減重，可能為民眾帶來兩大風險：「終身依賴藥物」的健保財政與健康黑洞，以及「醫源性肌少症」的隱憂。（資料照）

因此，呼籲政府與社會大眾，切勿將WHO的指引誤讀為「減肥神藥」的背書。WHO的原意是補足治療拼圖，絕非取代生活型態的改變。

WHO的新指引是一把雙面刃，它既是科學的勝利，也是人性的考驗。我們不能讓瘦瘦針成為掩蓋社會結構性問題的遮羞布。面對肥胖浪潮，藥物可以是治療上的升級，但打造「友善的健康環境」與重塑「強健的生活型態」，才是落實「健康台灣」的終極戰略。

政府不能只做藥品的管理者，更須做健康的捍衛者。現在，就是打破藥物依賴迴圈、啟動制度性改革的關鍵時刻。

註：本文所指之WHO指引，係指世界衛生組織於2025年12月1日發布之最新肥胖管理指南，該指南將GLP-1受體促效劑（GLP-1RAs）納入成人肥胖長期管理的藥物選項中，強調其需在專業醫療監督下使用，並需搭配飲食與運動計畫。Source: World Health Organization.（2025）. Guidelines on the management of obesity in adults. WHO.

（作者為公共衛生師）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書