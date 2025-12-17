自由電子報
評論 > 投書

自由開講》中國對日本出拳、向台灣示威 卻想加入CPTPP？

2025/12/17 19:00

◎ 張亞柔

中共申請加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）以來，試圖以「擴大開放」與「深化經貿整合」的姿態爭取區域支持。然而，北京近期對日本首相高市早苗的強烈反擊，再次凸顯中共在經貿政策上難以脫離政治操控，也因此重創其加入CPTPP的正當性與可行性。

中共申請加入CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定），卻以經濟脅迫他國，成為區域經濟的風險來源，自然成為各國最直接的疑問。（法新社檔案照）中共申請加入CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定），卻以經濟脅迫他國，成為區域經濟的風險來源，自然成為各國最直接的疑問。（法新社檔案照）

日本對台安全觀並非挑釁

高市早苗在國會中明確指出「台灣有事即日本有事」，強調台海穩定攸關日本存亡安全。這在日本國內屬於長期共識的延伸，也是東京面對區域情勢緊張時必須提出的政策判斷。但北京選擇以最高強度反彈，將外交與經貿綁在一起施壓，不僅召見日方官員，更透過行政措施放大懲罰意味。這種反應方式，把國際社會再次推回熟悉的情景：當北京對某國不滿時，經濟手段往往成為政治威嚇的第一武器。

經濟脅迫違背CPTPP的基本精神

CPTPP的核心精神，是排除政治干預、確保市場規則透明、保障貿易秩序穩定。中共此番對日本的施壓，讓各會員國更加難以信任北京能遵守協定中要求的高標準規範。畢竟，若一個申請國在尚未加入前就以經濟脅迫他國，其加入後是否會利用龐大市場作為政治外交工具，成為區域經濟的風險來源，自然成為各國最直接的疑問。

日本態度更強硬 北京更難跨越門檻

日本身為CPTPP的關鍵成員，也是目前北京加入申請最主要的審查門檻。兩國近期關係急遽惡化，使東京更無可能在短期間內對北京釋出任何支持訊號。再者，日本與多數會員國同樣關切中國在補貼制度、國企治理、勞動標準、數據跨境與市場透明度等根本性問題上的落差。高市近日的談話或許是導火線，但北京不願面對制度缺口才是問題根源。

對台威嚇削弱北京的國際可信度

北京對台灣的持續軍事恫嚇與外交打壓，也讓許多 CPTPP成員認為其行為模式與自由貿易精神相違。當中國以威嚇方式處理區域爭端，卻要求加入高標準經貿協定，其可信度自然備受質疑。

北京對日本反擊，再次凸顯中共在經貿政策上難以脫離政治操控。圖為基隆港。（歐新社檔案照）北京對日本反擊，再次凸顯中共在經貿政策上難以脫離政治操控。圖為基隆港。（歐新社檔案照）

規則與信任比市場更重要

CPTPP並非一般自由貿易協定，而是建基於高度信任與制度共識的夥伴架構。要加入的不僅是市場，更是規則；不只是經貿利益，也包括價值與行為準則。北京若仍以威壓方式應對國際分歧、將政治敵意外溢至經濟層面，再多外交宣傳也無法掩蓋其制度與協定要求之間的距離。

施壓無法換支持，反而加深疑慮

當前情勢已清楚顯示，中共的反制手段不但無法迫使日本讓步，反而使其自身加入 CPTPP 的路更難走。對外施壓不會帶來信任，只會凸顯其自身的制度侷限。北京若希望成為區域經濟的一員，就必須收起併吞野心，否則，CPTPP的大門決不會為北京而開。

（作者為自由業）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

