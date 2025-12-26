自由開講》兩岸司法合作機制倒退 邊境安全亮警訊

◎ 張詠翔

中國近日以「丟包式」的方式讓詐騙集團內的3名台籍嫌犯，自行搭機抵達松山機場，台灣方面未接獲任何來自中國的正式通報，兩岸司法合作機制嚴重倒退。

兩岸於2009年簽署《兩岸共同打擊犯罪協議》，多年來一直維持基本司法互助。過去在遣返、查緝、證據移轉等層面，即使不盡完善，至少仍保有最低限度的程序與協調。如今，北京選擇繞過既有機制，以臨時放行方式將嫌犯送出境，刻意削弱制度正當性，使台灣司法機關難以掌握案件脈絡與證據鏈，甚至可能使後續訴訟面臨瑕疵。

請繼續往下閱讀...

中國遣送10人返台，金門地檢署表示將追查是否在中國有犯罪紀錄。（資料照）

問題在於程序被刻意侵蝕在任何現代法治社會，犯罪嫌疑人的移交必須保障三項要素：

1.透明程序；2.事前通報；3.確保證物、證據、筆錄完整移轉。

中國此次的遣返方式未符合上述基本要求，也未維持以往可預測的程序慣例，反映出政治考量凌駕於司法合作之上。不僅破壞兩岸互信，更削弱打擊跨境犯罪的效果。

北京此舉意在塑造新的「單向規則」：嫌犯要送回台灣可以，但如何送、何時送、用什麼方式送，都由中國單方決定。如此一來，台灣不僅處於資訊弱勢，也被迫承擔程序不完整的風險。未來若中國以類似方式遣返不同類型的嫌犯，甚至涉及國安、重大詐欺或跨境組織犯罪，台灣是否仍能確保司法完整運作，恐怕成為一大變數。

從國安角度觀察，此種未經協調的入境方式也增加邊境管理負擔。嫌犯既未押解，也未交付完整資料，其行動軌跡、前置偵查、共犯資訊都可能出現斷層。此不僅是對台灣司法程序的挑戰，更可能成為未來情報漏洞的起點。

刑事局將中國丟包的3名台籍詐欺犯帶回詢問。（資料照）

此外，這起事件凸顯中國內部在政治壓力下對台政策的調整。北京不再強調制度合作，而是採取可視為「以案施壓」的策略——藉由模糊程序、製造突發性，向台灣傳遞政治訊號。無論此舉針對何種受眾，其結果是傷害兩岸多年累積的最低限度信任，使跨境犯罪防制蒙受不必要的政治陰影。

面對北京的操作，台灣政府除了加強邊境管理、確保嫌犯順利進入司法程序外，更需重新檢視兩岸司法合作的現況，並思考是否需要建立替代性的國際司法合作管道，以減少對中國單一來源的依賴。台灣也必須向國際強調：跨境犯罪防制需要可預測性，而非政治操控。

制度被侵蝕，不僅損害司法程序，更將打擊社會對法治的信任。台灣必須在維護制度完整與確保社會安全之間取得平衡，不能在不透明、不對等的合作模式中被動承受風險。司法合作需要程序、需要互信，這是台灣自我保護，也是維護區域法治秩序不可或缺的底線。

（作者為研究生）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法