自由開講》努力工作兼照護家人 長期照顧者渴望被看見的巨大壓力

面對台灣超高齡社會的現況，長期照顧體系雖然已透過長照2.0大幅擴充服務量能，但在政策討論中，始終存在一個「房間裡的大象」，亦即家庭照顧者所承擔的隱性成本。家庭照顧者因長期、高負荷的照顧責任，導致身心健康受損及經濟中斷。

目前的政策落差在於，現行長照服務雖提供喘息與專業服務，但對於需要犧牲工作、全職投入照顧的家屬，國家尚缺乏制度化的經濟補償與職場保障機制，導致照顧者常常在身心壓力潰堤後，才被社會安全網接住。

首先，目前社會上不少照顧者被迫在「工作」與「照顧」間作出抉擇。這不只造成了個別家庭的薪資損失，若從總體經濟角度來看，更是國家勞動力的流失。相關研究顯示，當照顧者缺乏替代人力且抗拒外部服務時，容易陷入孤立無援的處境，進而產生身心疾病。依照目前的稅收減免或補貼制度，與照顧者實際損失的機會成本相比，其支持力道顯然不足。若政策無法有效介入，長照體系恐將面臨「照顧難民」增加的風險。

其次，針對上述問題，提出兩項政策改善方向：

方向一：「推動照顧補貼收入化與有薪顧老假」，將重度失能者的主要照顧者視為準照護人員給予給付，並修訂《性別工作平等法》

方向二：「企業獎勵模式」，透過減免稅收等誘因鼓勵企業提供員工適當的家庭照護彈性措施。

再來，在評估準則與權衡方面，若以「效果」與「普及性」為評估核心，方向一雖然涉及跨部會（勞動部、衛福部、財政部）的複雜協調，且財政負擔較重，但它能直接回應照顧者經濟中斷的痛點，並肯認照顧工作的社會價值，避免照顧者落入老年貧窮的循環。相較之下，方向二效果高度依賴企業意願，可能暫時較難達成普及性的保障。

最後，綜合上述分析與預測結果，建議政府應以「照顧補貼收入化與有薪顧老假」（方向一）作為長期的政策目標，並視財政狀況分階段推動。家庭照顧者不應被視為補充性的非正式資源，而應被納入正式的社會安全體系中。透過確立照顧者的經濟地位與職場權益，我們預期能降低高負荷照顧者的身心壓力指標，並減少社會憾事的發生，也是建構完善社會安全網應有的政策方向。

（作者為長期照護研究所碩士生）

