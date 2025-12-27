自由開講》談《舊金山和約）為何在中國缺席下簽訂

◎ 陳逸南

依報導，中國外交部近日稱《舊金山和約》對中國是「非法無效」的，是不合乎國際法原則，如此見解嚴重偏離史實，應該探究其真相。

事實上，舊金山和約簽訂的前置程序中，美國國務院顧問杜勒斯與蘇聯駐聯合國安理會代表馬立克之間，曾經有多次雙方政府備忘錄交換意見溝通（詳參人民出版社1951年7月北京初版《對日和約問題史料》第58~66頁）。「舊金山和約」所建立的二次大戰太平洋戰爭結束後的「正義的和平，而不是復仇的和平」（杜勒斯的期盼），事隔74年（1951~2025年）後，難道要被推翻嗎？

請繼續往下閱讀...

1951年9月8日，於美國舊金山的戰爭紀念歌劇院簽署《舊金山和約》。（圖取自Wikipedia.org）

1951年9月8日在48個戰勝同盟國與日本簽訂了舊金山和約。9月5日召開舊金山和會，杜勒斯在開議演講內容指出為何在中國缺席下簽訂和約的緣由，兹摘述如下。

各國可以延宕與日本的和約，直到一個擁有正當性與權威的中國政府出現，得到大家的認可。但是，僅因為中國內戰與國際間對中國的意見紛歧而懲罰日本，這是錯誤、殘酷、愚蠢的。

也有人認為，每個盟國都可以拒絕簽署對日和約，除非它所認定的中國政府一起簽字。但我們確定，這樣會讓日本與很多盟國仍舊處於戰爭狀態，使日本僅能獲得一小部分它該獲得的和平。的確，沒有理由去相信做為主要簽約者的日本會自願合作達到這樣的狀態。如果強迫日本在這種狀況下簽約，將製造日本的怨恨。這樣，勢必在最需要大家團結以面對嚴峻的世界性威脅時，導致並惡化盟國的分崩離析。

剩下唯一的選擇就是繼續和平進程，整體盟國與日本締結條約。讓中國缺席，以後再個別與日本締結和平條約（按即後來1952年4月28日簽訂的「中日和約（台北和約）」），但是必須完全保障中國的權益。

1952年，由蔣中正與葉公超簽署的中日和約批准書，並蓋印中華民國國璽。（圖取自Wikipedia.org）

這個選擇就是目前我們所要簽訂的條約。透過第二十六條，中國被賦予能在本約相同條款下與日本談和的權利。締結本和約的勝利盟國，拿到的權益不會超越中國。同樣的，透過第二十一條，中國無須簽約，即可根據中華民國的建議，全面性獲得在第十條日本所放棄在中國的所有特別權利與利益。相同的，中國無須簽約也自動獲得，第十四條第一款第二項所承認，沒收在其管轄下的日本財產。本條約完整保留中國做為戰勝盟國的權利。

資料來源：雲程的雙魚鏡 HoonTing's View 該文重刊（2025年12月3日）

目前，常發現有人將「舊金山和約」說成「舊金山合約」，如此對史實認識不清，乃由於中學教育的歷史課綱誤導所致，直到「95課綱」（陳水扁執政時期制定的）「舊金山和約」才有機會讓學子知悉，「台灣地位未定論」亦可出現於教科書，此相距舊金山和約簽訂已過了55年（1951~2006年），後來馬英九政府「101課綱」出現背離史實、「睜眼說瞎話」的台灣地位論述，令人遺憾。

總之「舊金山和約」合乎國際法原則以及國際條約法規定，舊金山和約是一項「合法有效」的條約，應該受到尊重及遵循。期盼當年的簽約國家有必要站出來，共同澄清史實真相，並主持公道與正義，以維持世界和平。

（作者為仲裁人）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法