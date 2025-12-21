自由電子報
自由開講》避難交通 災害防救的「最後一哩路」

2025/12/21 17:00

◎ 郭良蕙

2025年7月薇帕颱風外圍環流引發山崩，在馬太鞍溪上游形成堰塞湖，9月發生溢流，導致龐大泥水沖毀台9線馬太鞍溪橋，並淹沒下游的花蓮光復鄉等多處，造成重大生命與財產損失；11月鳳凰颱風帶來強風與豪雨，造成宜蘭多地淹水災情，面對常見的颱風與豪雨等複合型災害，雖然近年來民眾警覺意識也逐步提升，然而，災害發生時，除了預警發布、避難區劃設與收容處所規劃之外，更需重視高風險族群（如：高齡者、身心障礙者、學童與觀光客）如何迅速轉移至安全地點的問題。

馬太鞍溪堰塞湖溢流沖毀台9線馬太鞍溪橋，造成光復地區淹水。（ 資料照）馬太鞍溪堰塞湖溢流沖毀台9線馬太鞍溪橋，造成光復地區淹水。（ 資料照）

在實際撤離行動中避難專車制度在支援高風險族群與提升整體撤離效率方面具有明顯優勢。然而，交通支持不應僅侷限於以公共交通或避難專車作為替代方案，或依賴通訊與協調所提供的臨時應變措施，而應透過立法將其系統化，納入災害應變體系中，確保在緊急時刻具備穩定且具機動性的交通應對能力。

在實施上仍須納入避難交通的整體考量，包括：災情的不確定性、運行成本、車輛調度、系統彈性與實用性等因素，以確保實際運作的可行性與效益。以下四點建議供政府參考：

一、中央制定緊急疏運車輛補助策略：協助地方政府與公車業者、校車及社區接駁車合作。

二、採用智慧交通調度系統：一旦發布災難警報，可自動派遣附近空車前往集合點。

三、規劃車輛最佳行駛路線：配合地震預警與海嘯模擬圖，減少災時混亂。

四、明確公布集合地點、上車流程與避難所位置：讓民眾查詢最近的避難車與搭乘時機，提高民眾的信任感。

交通應透過立法將其系統化，納入災害應變體系中，確保在緊急時刻具備穩定且具機動性的交通應對能力。圖為凱米颱風來襲，高雄山區撤離狀況。（資料照）交通應透過立法將其系統化，納入災害應變體系中，確保在緊急時刻具備穩定且具機動性的交通應對能力。圖為凱米颱風來襲，高雄山區撤離狀況。（資料照）

最後，避難車輛的調度與動員牽涉跨部會合作，需整合地方政府、交通單位與消防體系等多方資源。最理想的作法，是將避難專車納入整體防災網絡，與社區自主防災、警報系統及車輛補助等措施相互配合，強化多層次的防災韌性。當前中央政府應優先推動建立「緊急疏運車輛清單」、「車輛集中地點」、「派遣流程」與「全國等級的協調平臺」，並透過統一登記與上車名冊制度，掌握撤離人數與行動軌跡，以提升災時應變的效率與精準度。

（作者為自由業）

