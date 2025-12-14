自由開講》香港宏福苑大火 警醒台灣人

◎ 劉孔伏

香港宏福苑大火震驚中外，至今為止燒死159人，尚有30人失蹤，住戶傾家蕩產，損失慘重，無家可歸。中共大外宣香港《大公報》11月28日發表記者調查報導，披露香港建築棚架（鷹架及防護網）工程的黑幕，直指其中「天價維修費、圍標合謀、利益輸送，工程品質」等；另有香港營造業人士透露，鷹架的阻燃網每張約港幣90元，而沒有阻燃功能的普通網僅需50元，且阻燃網被太陽曝曬後會變脆，只用一次就要丟棄，普通防護網則可不停重複使用。宏福苑大火發生前，相關部門甚少巡查防護網材質，不少業界人士便抱持僥倖心態鋌而走險。在宏福苑大火之前，今年以來已發生9件棚架起火事故，其中有7件無人傷亡，其餘2件總計有5人送醫。

宏福苑大樓大火，矛頭指向的竹棚鷹架阻燃網。阻燃網每張約港幣90元，不能重複使用。而沒有阻燃功能的普通網僅需50元，則可不停重複使用。圖為宏福苑竹棚鷹架在大火燃燒後已殘破不堪。（彭博檔案照）

另據香港勞工處發給路透社的回覆，宏福苑住戶去年曾多次針對維修工程的火災隱患提出投訴，但當局卻回覆稱他們面臨的火災風險「相對低」。該處補充說，2024年7月至2025年11月間，曾對宏福苑進行16次巡查，並且對承包商發生6張敦促改善通知書和3宗檢控。但未說明其詳情，大概是玩忽職守，文牘旅行，不了了之而已。

請繼續往下閱讀...

正因為如此，宏福苑大火人禍慘劇發生後，全港各界反應強烈，誰都不願被這樣無辜慘死，紛紛要求調查人禍大火事實真相，追究相關工程人員廠商和官員的責任罪刑。根據《中華人民共和國安全生產法》第90條規定：

「負有安全生產監督管理職責的部門的工作人員，有下列行之一的 ，給予降級或者撤職的處分；構或犯罪加，依照形法有關規定追究刑事責任。」

而且在網絡上早已流傳，中共不僅要追究對監督管理官員追責，而且重大事故造成35人死亡以上，還要追責地方領導官員。據此，有港民仗義執言，發起追責聯署，已獲成千上萬港人簽署。

港民仗義執言，發起追責聯署，習近平重走鎮壓香港「反送中」合理訴求的老路，威脅港人。圖為香港反送中大遊行。（美聯社檔案照）

這一依法依規的港人訴求，嚇壞了習近平，他指使國安和軍隊首先發聲，重走鎮壓香港「反送中」合理訴求的老路，威脅港人。據DW報導，駐港國安公署稱要嚴懲「以災亂港」份子，要求獨立調查被視為「危害國安」，隨即就有三名港人以涉嫌煽動罪名被捕。駐港部隊也發表聲明，駐軍有維護香港社會安全穩定的責任，意即駐軍不僅要守衛國防，而且要維護香港社會安定。香港特首李家超等港府官員獲得了免責，欣喜若狂，對習近平感激涕零，向其效忠！

宏福苑大火慘劇發生後，習近平也做出了指示，照本宣科，表面上空口說白話以示關懷，實際上像毛澤東一樣「好話說盡，壞事做絕」（中共一元老評語）。在十九大修憲取消國家主席任期限制後，習近平即將完成了他個人獨裁體制，他才敢踐踏人類道德底線，胡作非為，指使人大委員長栗戰書知法犯法地制定通過了違背《中華人民共和國憲法》的港版國安法治理香港，實際上是廢除取代了香港《基本法》，徹底否定了鄧小平「一國兩制」。

香港宏福苑大火釀成嚴重傷亡，發起聯署要求政府問責的聯署人（右三），遭香港警方國安處以涉嫌煽動罪名拘捕。（圖取自香港《獨立媒體》臉書帳號）

發起宏福苑大火人禍慘劇追責聯署人被抓捕，當局企圖殺雞警猴，倘若成千上萬簽署者都敢於站出要求當局放人，廣大港人聲援，那麼中共也就亳無辦法，完全不可能再像鎮壓「反送中」那樣的悲壯的結局。因為歷史事件會重複上演兩次，一次是悲劇，再次是喜劇，這是歷史經驗所證明了的！

香港宏福苑大火人禍慘劇給予台灣人警示，切莫要事不關己，高高掛起，做冷眼旁觀者，害人害己！



（作者為中國歷史學家、作家，曾在《明報月刊》、《香港作家》、《文綜》等雜誌發表文學作品，現客居泰國曼谷）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法