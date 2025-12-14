自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》香港宏福苑大火 警醒台灣人

2025/12/14 18:00

◎ 劉孔伏

香港宏福苑大火震驚中外，至今為止燒死159人，尚有30人失蹤，住戶傾家蕩產，損失慘重，無家可歸。中共大外宣香港《大公報》11月28日發表記者調查報導，披露香港建築棚架（鷹架及防護網）工程的黑幕，直指其中「天價維修費、圍標合謀、利益輸送，工程品質」等；另有香港營造業人士透露，鷹架的阻燃網每張約港幣90元，而沒有阻燃功能的普通網僅需50元，且阻燃網被太陽曝曬後會變脆，只用一次就要丟棄，普通防護網則可不停重複使用。宏福苑大火發生前，相關部門甚少巡查防護網材質，不少業界人士便抱持僥倖心態鋌而走險。在宏福苑大火之前，今年以來已發生9件棚架起火事故，其中有7件無人傷亡，其餘2件總計有5人送醫。

宏福苑大樓大火，矛頭指向的竹棚鷹架阻燃網。阻燃網每張約港幣90元，不能重複使用。而沒有阻燃功能的普通網僅需50元，則可不停重複使用。圖為宏福苑竹棚鷹架在大火燃燒後已殘破不堪。（彭博檔案照）宏福苑大樓大火，矛頭指向的竹棚鷹架阻燃網。阻燃網每張約港幣90元，不能重複使用。而沒有阻燃功能的普通網僅需50元，則可不停重複使用。圖為宏福苑竹棚鷹架在大火燃燒後已殘破不堪。（彭博檔案照）

另據香港勞工處發給路透社的回覆，宏福苑住戶去年曾多次針對維修工程的火災隱患提出投訴，但當局卻回覆稱他們面臨的火災風險「相對低」。該處補充說，2024年7月至2025年11月間，曾對宏福苑進行16次巡查，並且對承包商發生6張敦促改善通知書和3宗檢控。但未說明其詳情，大概是玩忽職守，文牘旅行，不了了之而已。

正因為如此，宏福苑大火人禍慘劇發生後，全港各界反應強烈，誰都不願被這樣無辜慘死，紛紛要求調查人禍大火事實真相，追究相關工程人員廠商和官員的責任罪刑。根據《中華人民共和國安全生產法》第90條規定：

「負有安全生產監督管理職責的部門的工作人員，有下列行之一的 ，給予降級或者撤職的處分；構或犯罪加，依照形法有關規定追究刑事責任。」

而且在網絡上早已流傳，中共不僅要追究對監督管理官員追責，而且重大事故造成35人死亡以上，還要追責地方領導官員。據此，有港民仗義執言，發起追責聯署，已獲成千上萬港人簽署。

港民仗義執言，發起追責聯署，習近平重走鎮壓香港「反送中」合理訴求的老路，威脅港人。圖為香港反送中大遊行。（美聯社檔案照）港民仗義執言，發起追責聯署，習近平重走鎮壓香港「反送中」合理訴求的老路，威脅港人。圖為香港反送中大遊行。（美聯社檔案照）

這一依法依規的港人訴求，嚇壞了習近平，他指使國安和軍隊首先發聲，重走鎮壓香港「反送中」合理訴求的老路，威脅港人。據DW報導，駐港國安公署稱要嚴懲「以災亂港」份子，要求獨立調查被視為「危害國安」，隨即就有三名港人以涉嫌煽動罪名被捕。駐港部隊也發表聲明，駐軍有維護香港社會安全穩定的責任，意即駐軍不僅要守衛國防，而且要維護香港社會安定。香港特首李家超等港府官員獲得了免責，欣喜若狂，對習近平感激涕零，向其效忠！

宏福苑大火慘劇發生後，習近平也做出了指示，照本宣科，表面上空口說白話以示關懷，實際上像毛澤東一樣「好話說盡，壞事做絕」（中共一元老評語）。在十九大修憲取消國家主席任期限制後，習近平即將完成了他個人獨裁體制，他才敢踐踏人類道德底線，胡作非為，指使人大委員長栗戰書知法犯法地制定通過了違背《中華人民共和國憲法》的港版國安法治理香港，實際上是廢除取代了香港《基本法》，徹底否定了鄧小平「一國兩制」。

香港宏福苑大火釀成嚴重傷亡，發起聯署要求政府問責的聯署人（右三），遭香港警方國安處以涉嫌煽動罪名拘捕。（圖取自香港《獨立媒體》臉書帳號）香港宏福苑大火釀成嚴重傷亡，發起聯署要求政府問責的聯署人（右三），遭香港警方國安處以涉嫌煽動罪名拘捕。（圖取自香港《獨立媒體》臉書帳號）

發起宏福苑大火人禍慘劇追責聯署人被抓捕，當局企圖殺雞警猴，倘若成千上萬簽署者都敢於站出要求當局放人，廣大港人聲援，那麼中共也就亳無辦法，完全不可能再像鎮壓「反送中」那樣的悲壯的結局。因為歷史事件會重複上演兩次，一次是悲劇，再次是喜劇，這是歷史經驗所證明了的！

香港宏福苑大火人禍慘劇給予台灣人警示，切莫要事不關己，高高掛起，做冷眼旁觀者，害人害己！

（作者為中國歷史學家、作家，曾在《明報月刊》、《香港作家》、《文綜》等雜誌發表文學作品，現客居泰國曼谷）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書