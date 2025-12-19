自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》核電若欲重啟 須補好補滿三堂課

2025/12/19 10:00

◎ 林仁斌

經濟部近日宣稱，核二、核三「具再運轉可行性」，並一再重申「核安無虞、核廢有解、社會共識」等三項前提。然而，若從制度治理與公共政策的角度檢視，這三項前提皆欠缺可檢驗的標準與風險揭露。因此，在基礎工作尚未補課前便談重啟，不但簡化重大風險，也難以作為能源政策的正當性依據。

核安、核廢、社會共識三方面，都尚未具備可被社會信任的制度性標準。核二、核三重啟，將老舊核電當作能源捷徑，不僅難以保障國家利益與人民安全，更可能讓世代承擔不可逆的代價。圖為核三廠。（資料照）核安、核廢、社會共識三方面，都尚未具備可被社會信任的制度性標準。核二、核三重啟，將老舊核電當作能源捷徑，不僅難以保障國家利益與人民安全，更可能讓世代承擔不可逆的代價。圖為核三廠。（資料照）

第一，核能安全尚無足夠制度保障：

老舊機組的再運轉，絕非「自主安檢」或「現況評估」即可概括。設備老化、關鍵零組件汰換、耐震補強與系統整併均極為複雜。以核三為例，恆春斷層穿越廠區下方、距離核島僅約700公尺，已不符國際最新建廠標準；更遑論其地質、極端氣候與戰爭風險尚無完整系統性評估。依核安會審查流程、原廠專利、燃料採購與設備更新等程序，重啟至少需5至10年。若以「1至2年檢查期」作為安全保證，不僅低估風險，也會誤導社會對難度與時程的理解。

第二，核廢料仍是未解的結構性瓶頸：

台灣迄今未完成高階核廢專法，亦未選定最終處置場址，地方政府普遍缺乏承擔意願。核二廠仍無乾貯；若核三重啟，其燃料池3至5年內即滿載，而現有乾貯僅能支撐約40年，距離永久處置仍有巨大落差。在欠缺法制框架、地質評估與社會諮商的前提下，所謂「核廢有解」只能停留在政治語言。

第三，社會共識並未真正形成：

真正的共識必須建立在資訊公開、風險揭露與程序正義之上。但政府至今未公布完整的再運轉評估，也未在核電所在地推動公投或充分諮商。藍白曾提出由全台選民決定核三重啟，更突顯資訊不對稱與區域不正義：由全域投票轉嫁為地方能源風險，本質上並非社會共識形成，而是「以多數凌駕少數」。

乾貯僅能支撐約40年，距離永久處置仍有巨大落差。圖為核一廠室外乾貯設施。 （資料照）乾貯僅能支撐約40年，距離永久處置仍有巨大落差。圖為核一廠室外乾貯設施。 （資料照）

總結而言，核二、核三重啟在核安、核廢、以及社會共識三方面，都尚未具備可被社會信任的制度性標準。在核安風險未釐清、核廢場址未定、環評法制未補強、資訊未揭露與地方意見未納入之前，經濟部提出的「三原則」仍只是以簡化敘事取代制度治理。將老舊核電當作能源捷徑，不僅難以保障國家利益與人民安全，更可能讓世代承擔不可逆的代價。

（作者為台灣環境保護聯盟學術委員）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書