自由開講》核電若欲重啟 須補好補滿三堂課

經濟部近日宣稱，核二、核三「具再運轉可行性」，並一再重申「核安無虞、核廢有解、社會共識」等三項前提。然而，若從制度治理與公共政策的角度檢視，這三項前提皆欠缺可檢驗的標準與風險揭露。因此，在基礎工作尚未補課前便談重啟，不但簡化重大風險，也難以作為能源政策的正當性依據。

核安、核廢、社會共識三方面，都尚未具備可被社會信任的制度性標準。核二、核三重啟，將老舊核電當作能源捷徑，不僅難以保障國家利益與人民安全，更可能讓世代承擔不可逆的代價。圖為核三廠。（資料照）

第一，核能安全尚無足夠制度保障：

老舊機組的再運轉，絕非「自主安檢」或「現況評估」即可概括。設備老化、關鍵零組件汰換、耐震補強與系統整併均極為複雜。以核三為例，恆春斷層穿越廠區下方、距離核島僅約700公尺，已不符國際最新建廠標準；更遑論其地質、極端氣候與戰爭風險尚無完整系統性評估。依核安會審查流程、原廠專利、燃料採購與設備更新等程序，重啟至少需5至10年。若以「1至2年檢查期」作為安全保證，不僅低估風險，也會誤導社會對難度與時程的理解。

第二，核廢料仍是未解的結構性瓶頸：

台灣迄今未完成高階核廢專法，亦未選定最終處置場址，地方政府普遍缺乏承擔意願。核二廠仍無乾貯；若核三重啟，其燃料池3至5年內即滿載，而現有乾貯僅能支撐約40年，距離永久處置仍有巨大落差。在欠缺法制框架、地質評估與社會諮商的前提下，所謂「核廢有解」只能停留在政治語言。

第三，社會共識並未真正形成：

真正的共識必須建立在資訊公開、風險揭露與程序正義之上。但政府至今未公布完整的再運轉評估，也未在核電所在地推動公投或充分諮商。藍白曾提出由全台選民決定核三重啟，更突顯資訊不對稱與區域不正義：由全域投票轉嫁為地方能源風險，本質上並非社會共識形成，而是「以多數凌駕少數」。

乾貯僅能支撐約40年，距離永久處置仍有巨大落差。圖為核一廠室外乾貯設施。 （資料照）

總結而言，核二、核三重啟在核安、核廢、以及社會共識三方面，都尚未具備可被社會信任的制度性標準。在核安風險未釐清、核廢場址未定、環評法制未補強、資訊未揭露與地方意見未納入之前，經濟部提出的「三原則」仍只是以簡化敘事取代制度治理。將老舊核電當作能源捷徑，不僅難以保障國家利益與人民安全，更可能讓世代承擔不可逆的代價。

（作者為台灣環境保護聯盟學術委員）

