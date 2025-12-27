自由電子報
自由開講》中共文化封殺遮不住恐懼 人民翻牆選擇自由

2025/12/27 11:30

◎ 郭索

日本首相高市早苗在國會上直言「台灣有事即日本有事」，更明確指出日本可能進入存立危機事態，等同向世界宣告日本已把台灣安全納入自身國防範圍。這番表態震撼北京，中共外交系統立刻全線反彈，官方喉舌群起撻伐，輿論機器同步升高火力。然而更荒謬的是，北京竟將矛頭延伸到文化領域，直接要求撤下原定上映的日本電影《蠟筆小新：熾熱的春日部舞者們》與《工作細胞》，再度重演以政治決定文化命運的老戲碼。

日本首相高市早苗昨「台灣有事」，北京竟將矛頭延伸到文化領域，直接要求撤下原定上映的日本電影，再度重演以政治決定文化命運的老戲碼。（法新社）日本首相高市早苗昨「台灣有事」，北京竟將矛頭延伸到文化領域，直接要求撤下原定上映的日本電影，再度重演以政治決定文化命運的老戲碼。（法新社）

中國官方的焦慮其來有自。若台海爆發戰事，美日安保體系可能全面啟動，這將讓中共陷入兩線甚至三線作戰的絕境。北京不敢正視這個安全現實，因此只能以民族主義形式發洩不安，把無辜的日本動漫作品拿來當作政治懲罰品，彷彿撤檔就能讓日本改變國安戰略。現實卻恰恰相反，中共越是粗暴干預，越顯示自身對國際局勢的無力與恐懼，完全暴露在全球媒體面前。

然而，中共犯下的最大誤判，就是完全不了解人民早已生活在高度國際化的文化世界。日本動漫不只是「娛樂」，而是中國幾代年輕人的共同語言與生活日常。你要他們抵制，是要他們切斷自己的青春記憶嗎？結果就是官方叫抵制，人民照看；你撤了《小新》《工作細胞》，他們就更狂追，甚至翻牆看。中共越封殺，人民越證明他們擁有自己的文化選擇權，這才是最令北京難堪的事。

北京直接要求撤下原定上映的日本電影《蠟筆小新：熾熱的春日部舞者們》，中國人民就更狂追，甚至翻牆看。（圖取自X）北京直接要求撤下原定上映的日本電影《蠟筆小新：熾熱的春日部舞者們》，中國人民就更狂追，甚至翻牆看。（圖取自X）

中共以為能靠行政命令控制文化，卻不知道文化越禁越盛，越壓越反彈。中國年輕世代看到的，不是安全、不是真理，而是政權赤裸裸的政治化操作。他們明白，中國不是沒有好作品，而是沒有自由。當一個政府把電影、動漫、遊戲都視為政治籌碼，它真正害怕的不是外國文化，而是人民擁有獨立思考的能力。牆築得再高，也擋不住人們對世界的好奇和渴望；而人民越翻牆，牆的存在就越形同廢墟。

（作者為自由評論者）

