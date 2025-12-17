自由電子報
自由開講》民航機投入監偵 中共軍演逼出台灣「全社會防衛」

2025/12/17 09:30

◎ 宗介

在台灣東部外海，一架由民間業者操作的輕型飛機掛載美製雷達，在藍色海域上空追蹤中國軍艦，這畫面象徵台灣防衛模式的重大轉變，也象徵北京軍事壓力已逼使台灣社會集體覺醒。中共軍演愈來愈頻繁、愈來愈貼近台灣，已讓傳統軍事部署不足以全面應對，因此民間力量開始被納入情監偵網絡，希望以更加靈活迅速的方式補足國防縫隙，這不僅是技術升級，更是台灣面對威權威脅時不可逆的防衛深化。

安捷航空改裝的Tecnam P2012 Traveller，在藍色海域上空追蹤中國軍艦。（圖取自安捷航空官網）安捷航空改裝的Tecnam P2012 Traveller，在藍色海域上空追蹤中國軍艦。（圖取自安捷航空官網）

安捷航空如今嘗試從訓練與包機業務跨入監偵領域，正反映出台灣民間產業對國安風險的高度警覺。政府推動的「全社會韌性」概念，鼓勵企業協助備援通訊、資安防護、後勤支撐，甚至投入情蒐任務，這在美國與歐洲相當普遍，然而在長期被中共軍事脅迫的台灣，這代表的是新階段的主動防衛策略。面對中共以軍演展示武力、以跨區滲透與無人機騷擾測試反應的綜合威脅，台灣不能再依賴單一國防體系，而必須建立遍布全島的多層感知網，讓北京明白，任何挑釁行動都會立刻被掌握、被揭露、被反制。

中國利用武力威懾讓台灣失去自主空間，台灣從情監偵到資安、從通訊到後勤，正在形成一個比中共預期更難對付、更難癱瘓的防禦網絡。（資料照）中國利用武力威懾讓台灣失去自主空間，台灣從情監偵到資安、從通訊到後勤，正在形成一個比中共預期更難對付、更難癱瘓的防禦網絡。（資料照）

中國軍力擴張的目的從不是所謂「區域和平」，而是利用武力威懾讓台灣失去自主空間，如今反而逼出台灣建立更具韌性、更具深度的全民防衛體系。從情監偵到資安、從通訊到後勤，台灣正在形成一個比中共預期更難對付、更難癱瘓的防禦網絡，而民間企業願意主動投入的意願，更凸顯台灣社會已深刻理解自身處境。中共越想以軍演施壓，台灣反而越強化抵抗能力，這正是威權永遠無法理解的力量——自由社會的集體意志，一旦被威脅逼出，就會形成讓侵略者最不願面對的防衛決心，而民間航空加入監偵行列，正是台灣向中共傳遞的明確訊號：威脅愈大，台灣就會愈堅強。

（作者為研究生）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

