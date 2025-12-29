沈榮欽國際視野》年末好書：蘋果在中國

沒有台灣，就沒有新中國的製造，台灣才是中國製造的母國。

◎ 沈榮欽



《金融時報》派翠克．麥奇（Patrick McGee）所寫的《蘋果在中國》具有一流商業書籍的特徵：熟悉商業理論的人可以從中讀到理論，儘管全書沒有提到任何理論；關心美中科技對抗的人可以從中讀到技術競爭，儘管全書幾乎沒有提到國家競爭；全書有的只是一個又一個的故事，讓對蘋果有興趣的人可以了解蘋果，想了解台灣科技業的人可以看到台灣科技業，想了解中國的人可以看懂中國製造的發展，是「商業週刊」出版的又一本必讀好書。

麥奇所寫的《蘋果在中國》具有一流商業書籍的特徵，得以讓人真正一窺蘋果內幕與中國製造的真相，是一本值得推薦的好書。（取自貼文）



麥奇挖出許多重要但被刻意忽視或隱瞞的事實，例如蘋果對於中國無與倫比的重要性，不僅在於每年超過550億美元的高額外人投資，還成就中國的製造霸權，而這個霸權如果沒有台灣廠商的協助，是不可能完成的。簡單來說，中國手機、零件與相關科技製造的霸權，經過時間的演進，來自三種途徑，逐漸減少中間代理人的數目：

◆美國-->日本-->台灣-->中國

◆美國-->台灣-->中國

◆美國-->中國

其中最重要的是經由台灣成就中國製造這條途徑，可以說沒有台灣，就沒有新中國的製造，台灣才是中國製造的母國。

麥奇最重要結論之一是這些發展路徑造成難以改變的依賴，儘管蘋果開始將iPhone與iPad等生產線移往印度與越南，但是蘋果跟本無法離開中國，而且美國也已經難以復興製造，這對於未來的全球科技佈局有重要涵義。

蘋果全面依賴中國製造，以致於後來任何動作都艱難無比。圖為蘋果北京分店。（彭博檔案照）

蘋果即將破產之際，跌跌撞撞重新迎回賈伯斯，一開始不願將大量製造完全交給南韓的LG，於是找了台灣的英業達代工牛頓，成為第二供應來源。後來蘋果要委託英業達代工筆電時，英業達因為已經為康柏代工，就做了一個商業上看來缺乏遠見的舉動：李詩欽將蘋果訂單轉介給大學同學林百里的廣達代工。反而是英業達後來因為「外流」蘋果翻新的不良品，而失去了蘋果的訂單。

今天台灣人早已習慣台灣的科技與代工實力，殊不知當時台灣在蘋果眼中是一個製造與管理都十分落後的國家——「背信、無能、馬虎、疏於管理」。他們這樣形容廣達：「廣達根本稱不上是優秀的開發夥伴。能夠承攬製造、零件、生產、組裝與設計的人才 —— 當時台灣的廣達並沒有這樣的人才。」

廣達如此，更不用說鴻海了。但是郭台銘憑藉精明的商業策略以及和中國如膠似漆的政商關係，「搶」得蘋果的訂單，而蘋果也絕不是外包這麼簡單，他們一方面壓榨鴻海到完全不合理的地步，但是另一方面卻又手把手的教會鴻海製造。

蘋果一方面教會鴻海製造，另一方面也壓榨鴻海到完全不合理的地步。（資料照）



蘋果深入台灣廠商到什麼地步？有位在美國的蘋果工程師甚至加入台灣在地的籃球隊，而他從未錯過每週一在台灣的比賽，可見造訪台灣之勤與介入台灣製造之深。

只是一切最後都轉向到中國，讓中國得以收割大量果實。一開始是台灣廠商無法聘到足夠的員工擴充產能，中國卻有大量勞動力，加上中國保稅區與地方政府的優惠政策，語言文化相近的台商大舉進入中國，讓一片破敗的中國製造突飛猛進，最終讓蘋果收掉全球其他地區的製造，將之集中在中國。而向來小心翼翼避免過度集中依賴單一廠商的蘋果，卻在此時失去精明，全面依賴中國製造，而完全沒有plan B，以致於後來任何動作都艱難無比。

總之，這是一本主題沈重卻輕鬆易讀的好書，書中採訪的細節與秘辛，得以讓人真正一窺蘋果內幕與中國製造的真相，是一本值得推薦的好書。

（作者為加拿大約克大學副教授）

本文經授權轉載自沈榮欽臉書

