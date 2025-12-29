自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 社群

沈榮欽國際視野》年末好書：蘋果在中國

沒有台灣，就沒有新中國的製造，台灣才是中國製造的母國。
沈榮欽 國際視野

沈榮欽 國際視野

2025/12/29 10:00

◎ 沈榮欽

《金融時報》派翠克．麥奇（Patrick McGee）所寫的《蘋果在中國》具有一流商業書籍的特徵：熟悉商業理論的人可以從中讀到理論，儘管全書沒有提到任何理論；關心美中科技對抗的人可以從中讀到技術競爭，儘管全書幾乎沒有提到國家競爭；全書有的只是一個又一個的故事，讓對蘋果有興趣的人可以了解蘋果，想了解台灣科技業的人可以看到台灣科技業，想了解中國的人可以看懂中國製造的發展，是「商業週刊」出版的又一本必讀好書。

沈榮欽國際視野》年末好書：蘋果在中國麥奇所寫的《蘋果在中國》具有一流商業書籍的特徵，得以讓人真正一窺蘋果內幕與中國製造的真相，是一本值得推薦的好書。（取自貼文）

麥奇挖出許多重要但被刻意忽視或隱瞞的事實，例如蘋果對於中國無與倫比的重要性，不僅在於每年超過550億美元的高額外人投資，還成就中國的製造霸權，而這個霸權如果沒有台灣廠商的協助，是不可能完成的。簡單來說，中國手機、零件與相關科技製造的霸權，經過時間的演進，來自三種途徑，逐漸減少中間代理人的數目：

◆美國-->日本-->台灣-->中國

◆美國-->台灣-->中國

◆美國-->中國

其中最重要的是經由台灣成就中國製造這條途徑，可以說沒有台灣，就沒有新中國的製造，台灣才是中國製造的母國。

麥奇最重要結論之一是這些發展路徑造成難以改變的依賴，儘管蘋果開始將iPhone與iPad等生產線移往印度與越南，但是蘋果跟本無法離開中國，而且美國也已經難以復興製造，這對於未來的全球科技佈局有重要涵義。

蘋果全面依賴中國製造，以致於後來任何動作都艱難無比。圖為蘋果北京分店。（彭博檔案照）蘋果全面依賴中國製造，以致於後來任何動作都艱難無比。圖為蘋果北京分店。（彭博檔案照）

蘋果即將破產之際，跌跌撞撞重新迎回賈伯斯，一開始不願將大量製造完全交給南韓的LG，於是找了台灣的英業達代工牛頓，成為第二供應來源。後來蘋果要委託英業達代工筆電時，英業達因為已經為康柏代工，就做了一個商業上看來缺乏遠見的舉動：李詩欽將蘋果訂單轉介給大學同學林百里的廣達代工。反而是英業達後來因為「外流」蘋果翻新的不良品，而失去了蘋果的訂單。

今天台灣人早已習慣台灣的科技與代工實力，殊不知當時台灣在蘋果眼中是一個製造與管理都十分落後的國家——「背信、無能、馬虎、疏於管理」。他們這樣形容廣達：「廣達根本稱不上是優秀的開發夥伴。能夠承攬製造、零件、生產、組裝與設計的人才 —— 當時台灣的廣達並沒有這樣的人才。」

廣達如此，更不用說鴻海了。但是郭台銘憑藉精明的商業策略以及和中國如膠似漆的政商關係，「搶」得蘋果的訂單，而蘋果也絕不是外包這麼簡單，他們一方面壓榨鴻海到完全不合理的地步，但是另一方面卻又手把手的教會鴻海製造。

沈榮欽國際視野》年末好書：蘋果在中國蘋果一方面教會鴻海製造，另一方面也壓榨鴻海到完全不合理的地步。（資料照）

蘋果深入台灣廠商到什麼地步？有位在美國的蘋果工程師甚至加入台灣在地的籃球隊，而他從未錯過每週一在台灣的比賽，可見造訪台灣之勤與介入台灣製造之深。

只是一切最後都轉向到中國，讓中國得以收割大量果實。一開始是台灣廠商無法聘到足夠的員工擴充產能，中國卻有大量勞動力，加上中國保稅區與地方政府的優惠政策，語言文化相近的台商大舉進入中國，讓一片破敗的中國製造突飛猛進，最終讓蘋果收掉全球其他地區的製造，將之集中在中國。而向來小心翼翼避免過度集中依賴單一廠商的蘋果，卻在此時失去精明，全面依賴中國製造，而完全沒有plan B，以致於後來任何動作都艱難無比。

總之，這是一本主題沈重卻輕鬆易讀的好書，書中採訪的細節與秘辛，得以讓人真正一窺蘋果內幕與中國製造的真相，是一本值得推薦的好書。

（作者為加拿大約克大學副教授）

本文經授權轉載自沈榮欽臉書

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書