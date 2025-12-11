自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 社群

健康醫療網》不是胖才會長！ 中醫師解析脂肪瘤常見體質＋飲食與情緒管理建議

翰鳴堂中醫診所莊可鈞中醫師表示，臨床上常見於喜歡飲酒、常吃油脂較高的食物，如肥肉、內臟、蛋黃者，容易產生脾胃濕熱、痰濕堆積，使脂肪組織異常聚集，進而形成脂肪瘤。
健康醫療網

健康醫療網

2025/12/11 08:00

◎ 健康醫療網

雖然脂肪瘤較常見於肥胖族群，但瘦的人也可能出現，並不全然與體型或油膩飲食直接畫上等號。（取自貼文）雖然脂肪瘤較常見於肥胖族群，但瘦的人也可能出現，並不全然與體型或油膩飲食直接畫上等號。（取自貼文）

有些人會在皮下摸到一塊界線清楚的腫塊，按壓時會有痠脹感，這很有可能是脂肪瘤。翰鳴堂中醫診所莊可鈞中醫師說明，雖然脂肪瘤較常見於肥胖族群，但瘦的人也可能出現，並不全然與體型或油膩飲食直接畫上等號。西醫認為可能與部分染色體重組異變有關；中醫則視為與體質、生活習慣息息相關。

濕熱體質＋飲食習慣偏油　容易造成痰濕累積

臨床上常見於喜歡飲酒、常吃油脂較高的食物，如肥肉、內臟、蛋黃者，容易產生脾胃濕熱、痰濕堆積，使脂肪組織異常聚集，進而形成脂肪瘤。中醫調理常以清熱除濕、健脾和胃、軟堅散結方向進行，例如決明子、陳皮、山楂等藥材。

壓力、思慮過度也可能誘發　氣滯血瘀形成腫塊

莊可鈞醫師也提醒，另一大族群是平時壓力大、經常熬夜的人，因氣血不暢、肝氣鬱結、經脈阻塞，讓正常脂肪組織與瘀血糾結包裹，也可能會形成脂肪瘤。此類型多以疏肝理氣、活血化瘀、軟堅散結為主要方向，可運用柴胡、薑黃、玫瑰花等藥材協助調理。

遺傳體質或外傷後增生　需從腎調理強化根本

若家族中有人有脂肪瘤，或曾因外傷使皮膚局部增生，也可能形成脂肪瘤。此類與先天體質有關，中醫會以調補腎氣做為重點，提升身體整體的調節能力，有助減緩增生風險。

針灸＋中藥後　手麻現象獲得改善

莊可鈞中醫師表示，有位患者是銀行員，因為工作壓力大又常應酬，疲勞與手麻情況持續，加上手肘周邊有脂肪瘤壓迫尺神經。經由針灸配合中藥調理後，脂肪瘤狀況與手麻症狀逐漸改善。體質調整方向包含健脾益氣、活血消積、化痰散結與利水祛濕，而針灸上的「豐隆穴」也常用於改善痰濕型體質。

日常防護：飲食、情緒與作息都影響體質

若發現身上有不明腫塊、莫名消瘦或持續倦怠感，應儘早就醫檢查。平常維持運動習慣，少吃高脂、高膽固醇食物，減少飲用酒精與內臟類食物，適量攝取蔬果如香菇、木耳、芹菜等，飲食以七、八分飽為宜。中醫也認為情緒與脂肪代謝有關，保持心情平穩、減壓，也是調理體質重要的一環。

本文授權轉載自健康醫療網／記者黃奕寧報導 不是胖才會長！ 中醫師解析脂肪瘤常見體質＋飲食與情緒管理建議

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書