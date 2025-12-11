健康醫療網》不是胖才會長！ 中醫師解析脂肪瘤常見體質＋飲食與情緒管理建議

翰鳴堂中醫診所莊可鈞中醫師表示，臨床上常見於喜歡飲酒、常吃油脂較高的食物，如肥肉、內臟、蛋黃者，容易產生脾胃濕熱、痰濕堆積，使脂肪組織異常聚集，進而形成脂肪瘤。

雖然脂肪瘤較常見於肥胖族群，但瘦的人也可能出現，並不全然與體型或油膩飲食直接畫上等號。（取自貼文）

有些人會在皮下摸到一塊界線清楚的腫塊，按壓時會有痠脹感，這很有可能是脂肪瘤。翰鳴堂中醫診所莊可鈞中醫師說明，雖然脂肪瘤較常見於肥胖族群，但瘦的人也可能出現，並不全然與體型或油膩飲食直接畫上等號。西醫認為可能與部分染色體重組異變有關；中醫則視為與體質、生活習慣息息相關。

濕熱體質＋飲食習慣偏油 容易造成痰濕累積

臨床上常見於喜歡飲酒、常吃油脂較高的食物，如肥肉、內臟、蛋黃者，容易產生脾胃濕熱、痰濕堆積，使脂肪組織異常聚集，進而形成脂肪瘤。中醫調理常以清熱除濕、健脾和胃、軟堅散結方向進行，例如決明子、陳皮、山楂等藥材。

壓力、思慮過度也可能誘發 氣滯血瘀形成腫塊

莊可鈞醫師也提醒，另一大族群是平時壓力大、經常熬夜的人，因氣血不暢、肝氣鬱結、經脈阻塞，讓正常脂肪組織與瘀血糾結包裹，也可能會形成脂肪瘤。此類型多以疏肝理氣、活血化瘀、軟堅散結為主要方向，可運用柴胡、薑黃、玫瑰花等藥材協助調理。

遺傳體質或外傷後增生 需從腎調理強化根本

若家族中有人有脂肪瘤，或曾因外傷使皮膚局部增生，也可能形成脂肪瘤。此類與先天體質有關，中醫會以調補腎氣做為重點，提升身體整體的調節能力，有助減緩增生風險。

針灸＋中藥後 手麻現象獲得改善

莊可鈞中醫師表示，有位患者是銀行員，因為工作壓力大又常應酬，疲勞與手麻情況持續，加上手肘周邊有脂肪瘤壓迫尺神經。經由針灸配合中藥調理後，脂肪瘤狀況與手麻症狀逐漸改善。體質調整方向包含健脾益氣、活血消積、化痰散結與利水祛濕，而針灸上的「豐隆穴」也常用於改善痰濕型體質。

日常防護：飲食、情緒與作息都影響體質

若發現身上有不明腫塊、莫名消瘦或持續倦怠感，應儘早就醫檢查。平常維持運動習慣，少吃高脂、高膽固醇食物，減少飲用酒精與內臟類食物，適量攝取蔬果如香菇、木耳、芹菜等，飲食以七、八分飽為宜。中醫也認為情緒與脂肪代謝有關，保持心情平穩、減壓，也是調理體質重要的一環。

