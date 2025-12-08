自由開講》菜籃族遭詐83次 當比特幣ATM成為詐騙新武器

◎ 李姵瑩

台中警方查扣4台涉及詐騙洗錢的比特幣自動櫃員機。（警方提供）

近日有新聞報導指出，台中一名60歲婦人短短數月遭詐騙83次，共匯出高達2775萬元，成為國內罕見的比特幣ATM連續操作型詐騙案例。令人震驚的不只是金額，而是詐騙集團成功利用加密貨幣、ATM機台與民眾信任漏洞，讓受害者在相同情境下反覆匯款超過八十次，卻始終未被阻止。

這起事件曝露的不是個人粗心，而是台灣在數位金融快速發展下，民眾保護機制未能跟上科技變化，生成的結構性風險。面對詐騙手法不斷進化，我們若仍以傳統概念理解：匯款＝銀行、阻詐＝窗口詢問，就已遠遠落後於犯罪者的創新速度。這起案件的警示意義在於，我們必須重新思考：在高度複雜、跨境化且去中心化的金融環境中，政府應如何建立更全面的風險管理與民眾保護策略。

台灣民眾保護機制的斷裂

詐騙並非單一事件，其傳播條件成熟時，會在社會中快速擴散：不熟悉科技的族群、缺乏金融識讀的消費者、以及高度依賴人際信任的中高齡族群，都容易在陌生的數位空間中迷失方向。

這起案例中的比特幣ATM，有兩層風險：

第一，它是一種缺乏銀行監管的人機互動設備，受害者無須面對行員，也不會被系統警示「該交易具有異常」。

第二，詐騙集團利用去中心化的特性，使金流難以追查，讓受害者誤以為自己是在進行合法的投資操作。

這種雙重脆弱性，使得科技工具本來的便利性反而成為犯罪者的遮掩外衣。若國家沒有針對加密貨幣與相關設備設立更強的管制措施，一般民眾將更難以區分新科技與新詐騙之間的界線。

國家應針對加密貨幣與相關設備設立更強的管制措施；示意圖。（彭博檔案照）

台灣民眾的持續脆弱性

更值得關注的是，單一受害者竟能連續遭詐83次，這背後凸顯的是民眾的持續脆弱性。詐騙防治研究強調，人們一旦落入情緒操控，就會進入高風險循環，即使損失巨大仍難以自我察覺，被迫在恐懼、期待、威脅與錯誤資訊中重複行動。這不是理性問題，而是心理問題：詐騙集團往往採用情緒綁架式腳本，例如聲稱受害者帳戶涉案、若不立即操作將被凍結、家人會受牽連等，以此癱瘓受害者的判斷能力。

然而，台灣目前的防詐機制多停留於資訊宣導與單次警示，缺乏針對心理脆弱族群與高頻受害者的追蹤保護制度，使得被害者在恐懼與誤導中反覆進入詐騙流程。

政府須從制度改革做起

因此，若要從保障民眾的角度真正提升防護力，政府必須從制度面進行改革：

首先，應為比特幣ATM建立強制性警示系統，例如高額轉入次數異常時自動暫停機台、需要現場人工確認、或必須強制觀看風險教育影片等。

其次，應建立跨部門脆弱者通報機制，一旦民眾短時間內進行大量或重複虛擬貨幣交易，平台應具義務通報警方或社會安全網絡。

再者，中高齡族群的金融識讀必須制度化，而非依賴零散宣導，政府可透過社區大學、里辦公室、長照據點建立「反詐必修課程」。

最重要的是，應將重大詐騙視為社會安全風險，而非單純刑案。只有當國家足夠重視，防線才有可能擴大。

比特幣ATM只是新詐騙工具的其中一環，未來可能出現更多民眾難以辨識的科技介面：假冒交易所App、Deepfake語音詐騙、AI客服詐騙等，都將成為下一波風險。要保護民眾，不是要求每個人變成科技專家，而是國家必須打造可靠的制度性安全網。

這起2775萬元的詐騙個案固然令人震驚，但它更像是一個提醒：詐騙不是民眾的粗心，而是制度沒有走在科技之前。若我們未能強化科技治理、金融教育與脆弱族群保護機制，下一個受害者可能是任何人，甚至是我們的父母、朋友或自己。

為強化科技治理，台師大6日舉行「AI風險與AI倫理審驗國際論壇」，探討生成式AI的挑戰，也展示在地化評測成果及Deepfake語音詐騙偵測技術。（台師大提供）

（作者從事科技業）

