自由開講》台灣的重要性：台灣有事 全球人民都有事

2025/12/31 08:30

◎ 林正二

自從日本首相高市早苗在國會闡述「台灣有事即日本有事」的論述後，中國即發動猛烈的文攻武嚇。（彭博檔案照）自從日本首相高市早苗在國會闡述「台灣有事即日本有事」的論述後，中國即發動猛烈的文攻武嚇。（彭博檔案照）

日本首相高市早苗在國會闡述「台灣有事日本有事」的國家自衛政策後，中國即發動猛烈的文攻武嚇、軍事演習、經濟制裁等。中國很清楚如共軍侵台殃及日本，日以武力自衛，美國為履行美日「安保條約」，將會以強大的武力反擊共軍；同時也會引發南韓、菲律賓以及德、法、英等亞太與歐洲民主國家聯合對抗中國，以維護印太區域的自由開放與台海的和平安穩。這是為何中國對高市的言論，反應那麼激烈的原因，因為「台灣有事，全球人民都有事」，析述如后。

一、對全球經濟的嚴重傷害

台灣生產的半導體佔全球總量的66%，這些半導體驅動著全球的電腦、智慧型手機、電視，甚至汽車的煞車感應器。中國入侵台灣，好比切斷全球66%的石油供應。蘋果、國際商業機器公司（IBM）和谷歌等公司的銷售額將下降66%甚至更多。手機、汽車和電腦的價格一夜之間將翻倍甚至三倍。

二、全球經貿重挫、股市崩盤

全球近三分之一的海上貿易、非常多的日常用品要經過南海，包括智慧型手機、電腦、家具、服裝、暖氣、洗衣機、自行車、微波爐等，不勝枚舉。中國對台灣的攻擊將立即凍結全球三分之一的貿易。銷售家具、衣服、鞋子與汽車座椅等的公司將無貨可賣。這將導致美國等全球股市崩盤，嚴重衝擊全球企業的收入、面臨破產。這可能會使美國等很多國家人民的退休金縮水50%。

三、美國等全球國家的安全風險

美國的F-35戰鬥機的武器系統使用地球上最先進的半導體。中國對台灣的攻擊將危害美國的國家安全。任何關鍵系統或網路──國防、電力、交通、金融、通訊、醫療保健等都離不開半導體。美國軍方必須採取的首要措施是確保剩餘的33%半導體晶片的供應，否則美國將無法維護自身的武器系統。

美軍F-35艦載機。（路透檔案照）美軍F-35艦載機。（路透檔案照）

綜上所述，由於台灣在全球半導體供應鏈、地緣戰略與全球海運與經貿上的重要性，這幾年日、英、法、德、澳、紐、印等國的飛機、軍艦，都曾協同美國，在南海、東海、台海一帶巡弋，不時通過台灣海峽，確保自由航行權；加上這幾年，G7與G20全球重要工業國高峰會每年都會發表聲明，強調維護台海安穩與印太地區自由開放，對全球經濟發展與區域安全維護的重要性。這些都顯示了台灣有事，全球人民都有事，全球重要工業國都會聯合協助台灣對抗中國的侵略。

台灣獨步全球的電子資訊產業、重要的海運航線、卓越的地緣戰略地位，以及民主發展經驗，是融入全球化結構以及建構印太地區民主價值同盟抗衡中國，不可或缺的角色。這些都是我們擴展國際外交關係，聯合全球民主國家協助台灣「抗中保台」的重要力量，因為台灣有事，全球人民都有事，都會受害。

（作者為退休駐美外交官員）

