自由開講》中共操弄反日輿論 反倒使宣傳體系失控

日中關係持續惡化，中共宣傳系統卻選擇朝更極端方向狂奔。日本首相高市早苗提出「台灣有事即日本存亡危機」的論述，引發北京以官媒群起攻之。從央視新媒體辱罵「高市變搞事」、「滿嘴噴糞」到解放軍報威脅「日本全國都可能成戰場」，中國官方輿論明顯刻意製造仇日情緒，將正常外交回應升級為民族動員。更荒謬的是，《光明日報》甚至杜撰「車工無償加班報復日本」的低級宣傳，遭中國網民反嘲為「低級紅高級黑」。

中國《光明日報》頭版刊出評論〈傾盡心力，為我可愛的祖國〉，裡面寫道「我是流水線上的普通車工，為了回擊高市早苗的挑釁，我向班組長申請，從本月起，我每月無償多加5個班」，被罵到刪文。（擷取自X平台）

在這片失控的輿論場裡，連以強硬立場著稱的前《環球時報》總編胡錫進，都不得不在微博公開提醒官方帳號「用詞要嚴謹」，不要使用過度激烈、容易誤導民眾的語言。

胡錫進點破北京的困境：這種不切實際的口號式反日宣傳，看似強硬，實則破壞中共自己的「對日鬥爭」策略。一旦民眾被誤導、期待值被吹到不切實際，北京日後若不敢對日本採取行動，反而將反噬自身威信。換言之，中共的宣傳體系正逐漸演變成自我放火的機器，越炒作民族情緒，越難收拾局面。

前《環球時報》總編胡錫進表示，中國不切實際的口號式反日宣傳，看似強硬，實則在破壞自己的「對日鬥爭」策略。（路透檔案照）

對台灣而言，這場反日攻勢再次揭露中共思維的本質：凡是碰觸台海議題，北京不只打壓台灣，更要把支持台灣的國家拉進輿論戰與威脅戰。《央視》主持人兼評論員白岩松在節目上聲稱「台灣沒事，日本倒有事了」的言論之所以能登上熱搜，就是北京要塑造的敘事——將日本描繪為挑釁者，把壓力轉嫁給國際社會，以掩蓋中共才是區域威脅的事實。

面對這種策略，台灣更需看清中共操作輿論的邏輯：不是為了真實資訊，而是為了對內煽動民族主義、對外威嚇民主國家。唯有與日本及民主盟友共同揭露中共的輿論操縱，才能削弱其資訊戰的影響力，阻止北京以虛假敘事綁架區域安全。

（作者為研究生）

