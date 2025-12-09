自由開講》台灣有事即日本有事：歷史從來不是今天才開始

◎ 花小龍

日本首相高市早苗明確指出：「台灣有事，就是日本有事。」這句話引起國民黨的不滿，洪秀柱批評這是對台灣發出的「不當信號」，質疑日本有什麼資格談論台海。然而，若回到歷史脈絡，國民黨在戰後至今的角色，正是造成今日台海緊張的關鍵因素。

前國民黨主席洪秀柱（右），批評日本首相高市早苗（左）的台灣有事論是對台灣發出的「不當信號」。（圖取自歐新社、資料照，本報合成）

1949年國民黨撤退來台，插滿國旗的那一刻，即代表中華民國政權實質落腳台灣。這個結果並非源於台灣社會的主動選擇，甚至是被動接受。然而，其政治效果卻十分明確：自那刻起，台灣與中國已成為兩個政治實體。1971年聯合國通過2758號決議後，國際社會更進一步確認中華民國不再代表中國，而台灣也因國際政治變化而從原本的「代表中國政權」轉變為「台灣實際人民所控制的政治體」。

因此，今日的台灣地位並非民進黨政府憑空創造，而是國民黨在過去數十年對台治理邏輯的結果。

民進黨不過是延續這項歷史事實，而非重新定義它。

然而，當今許多國民黨人士仍以「台獨惹的禍」來形容台海緊張，卻無視台灣與中國事實分治本身便是衝突的根源。若沒有這段歷史，就不會有今日中共宣稱的「統一必然性」，也不會有國際社會對台海局勢的高度關注。台灣的困局，無法靠回避或政治口號解決，更不能怪罪於其他政黨。

在區域安全層面，日本的立場是基於自身得以生存的戰略必要。台灣東北方是琉球群島，南側是與日本主島相連的海上交通線，任何台海衝突都會直接觸及日本國土與航道。若中共成功控制台灣，不僅將掌握進入西太平洋的門戶，也會對日本西南防線造成巨大壓力。這並非政治情緒，而是地圖上寫得清清楚楚的現實。

更何況，日本並未在《舊金山和約》中將台灣「交還」給任何國家。高市早苗在國會上提及此點，其實是在提醒世界：台灣的地位具有其特殊性，而日本作為台海周邊國家，更無法在安全議題上保持沉默。

反觀國民黨的邏輯忽略了一個關鍵：如今威脅台海現狀的不是台灣，而是中國武力擴張與企圖以非和平方式改變現狀。若單純要求台灣「不挑釁」，卻不面對中國軍事施壓的現實，那只能導致台灣更孤立，也讓國際社會更無力協助。

若單純要求台灣不挑釁中國，卻不面對其軍事施壓的現實，那只會讓台灣更孤立；圖為中國094核動力彈道飛彈潛艦。（法新社檔案照）

更值得反思的是，若國民黨真心支持統一，歷史上其實擁有許多時機，包括冷戰最強烈的反共氛圍下、兩岸經濟全面交流之後、中國尚未崛起前，甚至是馬英九時代。然而國民黨多年來的政策始終是「口頭反共、實際模糊」，對內主張中華民國主權，對外卻維持與中共的政治連結。這樣的矛盾，使台灣的身份認同、外交處境與安全選擇始終無法獲得一致的國家路線。

今日「台灣有事就是日本有事」的論述，並沒有如洪秀柱等人所批評的「不當意味」，反而是國際社會對中國擴張行為的具體回應。美國、歐洲、澳洲、東南亞甚至印度，都已將台海視為全球安全的關鍵。這已不是台灣內部政黨鬥爭，而是整個自由世界的共同課題。

台灣地位的歷史根源與國際現實，都與國民黨過往治理密不可分。今日台灣所承受的戰後政治遺緒、民主國家必須投入的安全關注，以及「台灣有事、世界有事」的國際判斷，其實都是歷史長河的必然結果。

國民黨可以不同意高市早苗的政治立場，但若連地緣現實與歷史脈絡都無視，只會讓其評論站不住腳。台海已成全球最敏感的火藥庫之一，而任何真正關心台灣未來的人，都必須先看清：台灣有事，從來不只是台灣的事！

（作者為文字工作者）

