汪浩時間》不副署才是守護憲法的正道！

「不副署」是公開、透明，完全合乎憲法設計的制衡，是正大光明的民主程序，而「公佈但不執行」既無明確憲法依據，也開創危險先例，將使行政權每遇爭議法案都陷入灰色地帶。

◎ 汪浩

據悉，府院高層已決策，財劃法不會採「不公布、不副署」的方式執行。行政院長卓榮泰更多次表示絕不會執行違法的財劃法。（行政院提供）

面對藍白強推的違憲惡法，行政院究竟應「不副署」或「公佈但不執行」？這不是技術問題，而是憲政路線之爭。違憲的法律若經副署、公佈，便立即成為有效法律，行政機關與基層公務員就陷入三大風險：依法行政義務造成內部矛盾、訴願與行政訴訟敗訴風險、甚至政務官面臨「抑留剋扣罪」的刑責。把公務體系推向憲政黑洞，絕非負責任的選項。

因此，行政院長「不副署」才是憲法明文授予的制衡機制。立法院若不滿，可以提出不信任案；若不敢提，就等於承認行政院基於憲法、拒絕違憲惡法的正當性。「不副署」是公開、透明，完全合乎憲法設計的制衡，是正大光明的民主程序，而「公佈但不執行」既無明確憲法依據，也開創危險先例，將使行政權每遇爭議法案都陷入灰色地帶。

更關鍵的是，若藍白真的提不出倒閣，反而凸顯其政治虛弱。若提出倒閣，則可交由人民重新裁決國會力量，這反而是一次重建民意正當性的機會。

倘若行政院長副署、總統公佈，行政院再提釋憲，而現在癱瘓的憲法法庭不處理行政院的釋憲申請，行政院怎麼辦？連續幾個這樣的案例，只會讓藍白反咬行政院違法。

真正守住憲政秩序的唯一方式，就是依憲法行事——在程序上挺直腰桿、不副署、把違憲惡法擋在門外，讓立法院負起政治責任。只有如此，才能守住國家根本大法，避免民主被程序瑕疵與政治算計逐步侵蝕。

真正守住憲政秩序的唯一方式，就是依憲法行事；圖為憲法法庭。（資料照）

（作者為時事評論員）

本文經授權轉載自汪浩臉書

