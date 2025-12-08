自由電子報
一個律師的筆記本》政治領袖的責任

不執行有效法案的爭議性，不會比拒絕副署、公布尚未生效的法案來得小。這就好像是不敢堂堂正正走離婚程序，反而偷偷摸摸搞婚外情一樣。
一個律師的筆記本

一個律師的筆記本

2025/12/08 10:00

◎ 陳怡凱

立法院5日否決行政院提出的財劃法覆議案，行政院長卓榮泰強調，絕不會依照違法、錯誤的財劃法，來編列明年度的中央政府總預算。（資料照）立法院5日否決行政院提出的財劃法覆議案，行政院長卓榮泰強調，絕不會依照違法、錯誤的財劃法，來編列明年度的中央政府總預算。（資料照）

面對立法權一再拋出嚴重違憲的法案，行政權秉持對憲法的忠誠，大可以透過閣揆拒絕副署、總統拒絕公布的方式，來阻斷法案生效。立法權有意見，那就請對閣揆提出不信任案，大家堂堂正正重新選舉。

反之，法案若已公布生效，又無法透過（已經癱瘓的）憲法法庭尋求救濟，原則上就應該依法行政，很難有「不執行法律」的選項。

總統跟閣揆害怕憲政爭議？覺得拒絕法案爭議太大？

那麼，「不執行有效法案」的爭議性，並不會比「拒絕副署、公布尚未生效的法案」來得小。恕我直言：這就好像是不敢堂堂正正走離婚程序，反而偷偷摸摸搞婚外情一樣

既然身在其位，那就應該好好運用手中的職權。這既是權力，也是責任。如果因為憂讒畏譏，不敢光明正大行使總統與閣揆的憲法職權，卻想要訴諸一些小動作，那反而會讓自己陷入更尷尬的處境。

行政官僚的責任是依法行政，政治領袖的責任則是作出政治決斷。

政治領袖自己若不敢作出決斷，卻冀望於用一些取巧的行政手段來影響局面，終究是行不通的。

財劃法覆議案遭藍白兩黨以人數優勢否決。（資料照）財劃法覆議案遭藍白兩黨以人數優勢否決。（資料照）

本文經授權轉載自一個律師的筆記本臉書

