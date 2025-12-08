自由開講》淡水大停水爆發民生危機 新北市府卻只顧耶誕城作秀

◎ 楊智強

日前淡水停水多達4日，新北市政府高層不是全力勘災，而是在耶誕城前舉辦記者會，引發民怨。（資料照，本報合成）

淡水大停水爆發最嚴重的週末（1127-1201），新北市府卻彷彿過著平行時空。市長侯友宜直到上班日才公開露面，市府高層不是全力勘災，而是在耶誕城前舉辦記者會，彷彿「不談耶誕城，就不算執政」。市民面對的是水缸見底，而市府呈現的卻是整座機器搭著「耶誕城」失速列車狂奔。

侯市長一現身就宣稱「八成恢復」，然而新春、新興等里仍滴水未見，居民直問：「八成是算哪一種算法？」市府明知是新工處委託廠商施作卻監督失當，卻在關鍵時刻選擇對責任輕描淡寫。

淡水區長陳怡君更是在停水第三天才現身，被批「整個週末不見人影」。她終於現身卻端出「民眾反映最多的是沒有水用」的常識級空話。市民已經多日沒水可用，需要的是配套措施，不是空話。

更離譜的是新北市府的應變能力，停水超過三天後才公告盥洗地點，開放時間卻僅有上午不到四個小時，上班族要請假才能洗澡。遭民怨後才改為傍晚開放，又限制一人僅能使用15分鐘。停水當天區公所還寄發「耶誕趴」邀請，居民氣得反問：「耶誕節是不是乾脆改成潑水節？」

國民黨立委洪孟楷30日則在臉書上以「希望五點後有水」的態度讓民眾白等一場，事後又以「持續關心」的短片敷衍。隔日（1201）再稱「只剩七個里未復水」，但海洋都心社區依然一滴不來。更令人側目的是，他第一時間不質疑新北市府的怠惰，反而將焦點轉向立法院質詢中央，彷彿只要把責任往外推，停水就會自動解除。

淡水停水期間，國民黨立委洪孟楷第一時間不質疑新北市府的怠惰，反而將焦點轉向立法院質詢中央。（資料照）

這段期間台灣自來水公司通宵趕工，設置25處臨時供水站、加派12輛水車應急；新北市政府則持續跑耶誕城、誤導進度、發布風涼話。

危機時刻，領導者的反應就是能力的體現。侯友宜的遲緩無能、在地立委洪孟楷的虛晃承諾，共同構成這次新北停水災難中最刺眼的三重缺席。市民期待的是即時現身發揮有效調度，誠實負責的大家長，而不是耶誕城作秀與毫無助益的政治語言。

淡水大停水這門課，新北市政府學得慢，但市民付出的代價卻已經太高。

（作者為社會科教師）

