自由開講》網路「打人喊救人」現形記

X（原推特）在十一月下旬更新，開放帳號所在地和VPN使用顯示。結果一堆長期罵台灣、挺中國的帳號，所在地竟然顯示「中國」。假裝是日本人、美國人、台灣人都行，唯一不行的，是掩不住的IP。

更關鍵的是，中國是封鎖X的國家。一般人根本上不去，除非翻牆。而這些帳號沒有VPN標示，代表他們不是偷偷翻牆，而是用能直連外網的「特許通道」。這不是巧合，是權限。能用這條線的人，不是官員就是任務人員。

更諷刺的是，還有一些帳號後綴寫著「我是台灣人」、「我反綠」，平常專挑台灣議題罵政府、罵選舉、罵軍購。滿口「台灣人要清醒」、「民進黨害你們」的帳號，一夜之間被科技打臉。說是台灣人，結果所在地全在中國。擺明了就是網軍。

今年（2025）稍早，中國國安單位對外公布幾份名單，指控台灣有「網軍」散播假訊息。

一邊自己封鎖X，一邊又讓能直連外網的帳號攻擊別人，還反過來說別人是網軍。

這就是台語說的「打人喊救人」。

中國官方還透過外包公司與學校實習計畫，組織所謂「輿論引導員」，每日登入境外社群執行指定任務。甚至有一個長期流傳的傳說，中國的監獄受刑犯也被指派協助這類操作。從留言到轉推，每個步驟都有腳本、有獎懲。當輿論成了戰場，這些帳號就是數位子彈。

在中國，網路不是公共空間，是任務場。誰留言、誰帶風向，早就有人登記在冊。

當這些假帳號一一被標示出真實所在地，過去只能靠猜測的指控，第一次有了數據證據。

X這次功能上線，等於幫全世界上了一堂「網軍現形課」。原本靠假資料混水摸魚的帳號，一秒露餡。

那個自稱「台灣人」的，在轉推新華社；那個自稱「理性分析者」的，打開就是中國專線。

這不是意見多元，這是包裝好的輿論戰。

科技揭開假帳號的面具，留下的，是權力與操控。

關鍵不在帳號在哪，而在他們為誰說話。

（作者為蛋農）

