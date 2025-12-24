自由電子報
評論 > 投書

自由開講》網路「打人喊救人」現形記

2025/12/24 09:30

◎ 張商陽

近期社群平台X為打擊假帳號，推出名為「關於此帳號」的新功能，該功能會顯示每個帳號所在國家、創辦帳號時間等資訊。（法新社檔案照）近期社群平台X為打擊假帳號，推出名為「關於此帳號」的新功能，該功能會顯示每個帳號所在國家、創辦帳號時間等資訊。（法新社檔案照）

X（原推特）在十一月下旬更新，開放帳號所在地和VPN使用顯示。結果一堆長期罵台灣、挺中國的帳號，所在地竟然顯示「中國」。假裝是日本人、美國人、台灣人都行，唯一不行的，是掩不住的IP。

更關鍵的是，中國是封鎖X的國家。一般人根本上不去，除非翻牆。而這些帳號沒有VPN標示，代表他們不是偷偷翻牆，而是用能直連外網的「特許通道」。這不是巧合，是權限。能用這條線的人，不是官員就是任務人員。

更諷刺的是，還有一些帳號後綴寫著「我是台灣人」、「我反綠」，平常專挑台灣議題罵政府、罵選舉、罵軍購。滿口「台灣人要清醒」、「民進黨害你們」的帳號，一夜之間被科技打臉。說是台灣人，結果所在地全在中國。擺明了就是網軍。

今年（2025）稍早，中國國安單位對外公布幾份名單，指控台灣有「網軍」散播假訊息。

一邊自己封鎖X，一邊又讓能直連外網的帳號攻擊別人，還反過來說別人是網軍。

這就是台語說的「打人喊救人」。

中國官方還透過外包公司與學校實習計畫，組織所謂「輿論引導員」，每日登入境外社群執行指定任務。甚至有一個長期流傳的傳說，中國的監獄受刑犯也被指派協助這類操作。從留言到轉推，每個步驟都有腳本、有獎懲。當輿論成了戰場，這些帳號就是數位子彈。

中國官方還透過外包公司與學校實習計畫，組織「輿論引導員」，從留言到轉推都有腳本；示意圖。（路透檔案照）中國官方還透過外包公司與學校實習計畫，組織「輿論引導員」，從留言到轉推都有腳本；示意圖。（路透檔案照）

在中國，網路不是公共空間，是任務場。誰留言、誰帶風向，早就有人登記在冊。

當這些假帳號一一被標示出真實所在地，過去只能靠猜測的指控，第一次有了數據證據。

X這次功能上線，等於幫全世界上了一堂「網軍現形課」。原本靠假資料混水摸魚的帳號，一秒露餡。

那個自稱「台灣人」的，在轉推新華社；那個自稱「理性分析者」的，打開就是中國專線。

這不是意見多元，這是包裝好的輿論戰。

科技揭開假帳號的面具，留下的，是權力與操控。

關鍵不在帳號在哪，而在他們為誰說話。

（作者為蛋農）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

