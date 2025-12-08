自由開講》校園性別事件的預警與處置 從教育部說明會看見制度與敏感度的重要

◎ 潘威佑

教育部近期舉辦校園性別事件防治說明會，會中與教育現場的教師們分享：性別事件可能每天在教室中發生，如看似玩笑、未經同意拍攝或不當碰觸都可能是開端；而學生的沉默、迴避與缺課也可能是受傷訊號。教師需提高敏感度，及早辨識並依程序介入處理，避免傷害擴大。

性別事件常有早期徵兆，如偷拍引發焦慮、成績退步，或因感情糾紛遭網路攻擊卻不敢求助。科技讓數位霸凌與影像外流更隱匿難察。說明會提醒教師留意學生變化，適時陪伴並依程序處理，才能減少學生恐懼與壓力。

本次說明會的一大重點，是協助教育工作者釐清「制度存在的目的」。性別事件牽涉法律、程序、輔導與心理支持，各校在承辦時確實可能感受到壓力，但制度並非為了限制教師，而是為了保障所有參與者：讓學生不再承受二度傷害，也讓教師不因善意行動卻誤觸法律風險。例如涉及私密影像，教育人員不應自行查看；若私下調解，因無紀錄造成爭議風險會更高。這些都是制度希望協助教師避免的陷阱。明確流程可降低誤判、避免延誤，並減輕教師在敏感事件中的壓力。當教師清楚通報時機、跨專業合作與處置界線，校園應對將更穩定專業，也能讓家長更安心。

而教育部更提醒：性別事件不會因忽視而消失，也不會因沉默而解決。教育現場只要願意多看學生一眼、多問一句、多作一筆紀錄，就可能在傷害擴大前即時阻止。敏感度並不是額外負擔，而是建立安全校園的重要基礎。

性別事件的核心從不是「懲罰誰」，而是「保護誰」。這場說明會的重要性就在於提升教育現場的判斷力、敏感度與處理能力，使孩子能被看見、被理解、被保護；也讓教師在複雜情境中更有方向、更有依據、更不孤單。

當制度更健全、意識更成熟、溝通更透明，校園性別安全才能真正紮根。教育現場的每一步前進，都是為了讓學生生活得更安心，也讓教師的專業更受信任。這正是此次說明會帶給教育界最具意義的提醒：敏感度與制度，不是負擔，而是共同行走在安全校園路上的兩雙穩固之手。

（作者為社團法人台灣教師聯盟理事長）

