自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》校園性別事件的預警與處置 從教育部說明會看見制度與敏感度的重要

2025/12/08 15:00

◎ 潘威佑

為因應數位性別暴力新興犯罪樣態之挑戰，教育部1日舉辦「2025年度校園性別事件防治法令說明會」。（教育部提供）為因應數位性別暴力新興犯罪樣態之挑戰，教育部1日舉辦「2025年度校園性別事件防治法令說明會」。（教育部提供）

教育部近期舉辦校園性別事件防治說明會，會中與教育現場的教師們分享：性別事件可能每天在教室中發生，如看似玩笑、未經同意拍攝或不當碰觸都可能是開端；而學生的沉默、迴避與缺課也可能是受傷訊號。教師需提高敏感度，及早辨識並依程序介入處理，避免傷害擴大。

性別事件常有早期徵兆，如偷拍引發焦慮、成績退步，或因感情糾紛遭網路攻擊卻不敢求助。科技讓數位霸凌與影像外流更隱匿難察。說明會提醒教師留意學生變化，適時陪伴並依程序處理，才能減少學生恐懼與壓力。

本次說明會的一大重點，是協助教育工作者釐清「制度存在的目的」。性別事件牽涉法律、程序、輔導與心理支持，各校在承辦時確實可能感受到壓力，但制度並非為了限制教師，而是為了保障所有參與者：讓學生不再承受二度傷害，也讓教師不因善意行動卻誤觸法律風險。例如涉及私密影像，教育人員不應自行查看；若私下調解，因無紀錄造成爭議風險會更高。這些都是制度希望協助教師避免的陷阱。明確流程可降低誤判、避免延誤，並減輕教師在敏感事件中的壓力。當教師清楚通報時機、跨專業合作與處置界線，校園應對將更穩定專業，也能讓家長更安心。

而教育部更提醒：性別事件不會因忽視而消失，也不會因沉默而解決。教育現場只要願意多看學生一眼、多問一句、多作一筆紀錄，就可能在傷害擴大前即時阻止。敏感度並不是額外負擔，而是建立安全校園的重要基礎。

教育部提醒，教育現場只要願意多看學生一眼、多問一句，就可能在傷害擴大前即時阻止。（資料照）教育部提醒，教育現場只要願意多看學生一眼、多問一句，就可能在傷害擴大前即時阻止。（資料照）

性別事件的核心從不是「懲罰誰」，而是「保護誰」。這場說明會的重要性就在於提升教育現場的判斷力、敏感度與處理能力，使孩子能被看見、被理解、被保護；也讓教師在複雜情境中更有方向、更有依據、更不孤單。

當制度更健全、意識更成熟、溝通更透明，校園性別安全才能真正紮根。教育現場的每一步前進，都是為了讓學生生活得更安心，也讓教師的專業更受信任。這正是此次說明會帶給教育界最具意義的提醒：敏感度與制度，不是負擔，而是共同行走在安全校園路上的兩雙穩固之手。

（作者為社團法人台灣教師聯盟理事長）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書