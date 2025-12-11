自由電子報
評論 > 投書

自由開講》TWICE演唱會熱潮下 看台灣文組生的無奈與貧富差距

2025/12/11 12:30

◎ 常遇秋

11月22日至23日，南韓女團TWICE在高雄舉行演唱會。對此，總統賴清德脫口說出：「台灣人有錢又有閒，可以買演唱會的門票去觀賞」。（資料照）11月22日至23日，南韓女團TWICE在高雄舉行演唱會。對此，總統賴清德脫口說出：「台灣人有錢又有閒，可以買演唱會的門票去觀賞」。（資料照）

南韓女團TWICE世界巡迴演唱會高雄站11月22日至23日在高雄國家體育場登場，這是TWICE出道10年來首次在台開唱，國人同感喜悅！

11月21日，總統賴清德欣喜若狂，脫口說出「台灣人有錢又有閒，可以買演唱會的門票去觀賞」，引發國人不同的感受。對此，筆者提出幾點看法：

首先，台灣經濟的進步

賴清德的本意是想表達什麼？總統想強調這幾年韓國天團BlackPink多次來台演出，香港與台灣的巨星演唱會同樣大受歡迎，這表示「台灣經濟的進步」。

總統想表達的是：「台灣經濟進步，國人不僅有錢，而且又有閒，可以來買演唱會的門票，這值得慶賀。」

其次，台灣文組生的無奈

國人的真實感受是什麼？還記得5月台大正式畢業歌曲《上台大便》嗎？《上台大便》這首歌曲的歌詞中的「就業博覽會，當我說『台大社會』，怎麼廠商笑臉就不見？

台大這位學生作者點出「台大文組」學生的無奈，如果自己是「台大理工」學生，畢業收入應該很不錯，廠商更是會給予大擁抱！

台灣理工出身的工作者「如上雲端」，口袋裝滿現金；文組畢業生「苦不堪言」，勉強度日！箇中辛酸，一言難盡！

台大畢業歌《上台大便》點出台灣文組生畢業後賺取微薄薪水的無奈；圖為台大畢業典禮。（資料照）台大畢業歌《上台大便》點出台灣文組生畢業後賺取微薄薪水的無奈；圖為台大畢業典禮。（資料照）

其三，推動減稅以降貧富差距

賴總統發現台灣貧富差距擴大的現實，因此數月前總統前往苗栗竹南中港慈裕宮參香，就表示政府要「推動減稅」，這是德政。

簡言之，明年（2026）5月報稅若年薪在約62.6萬元、也就是約月薪5萬元以下者「不用繳稅」，由前1%高收入族群承擔稅收，預計約「40%至50%」者「免繳稅」，這是對症下藥！

其四，台灣國民所得全球排名表現佳

台灣在多項「國民所得」相關的全球排名中表現亮眼，政府還願意減稅，國人到底不滿什麼？

從國際貨幣基金（IMF）的數據來看，台灣人均GDP（購買力平價）排名全球第13，在亞洲排名第5，表現耀眼。

根據《2025安聯全球財富報告》，台灣人均金融資產淨值排名全球第5，亞洲第2，在亞洲排名僅次於新加坡。

那麼，為何政府在「國政表現良好」，施政的「民眾滿意度」卻沒有跟著上升？因為，物價也上升了！房價與房租也變貴了，這削弱了民眾對政府的滿意度！

執政偏向「均富」，才是王道！因為「人比人，氣死人」！台灣政府讓約四成民眾「免繳稅」，政策方向正確，若能在「房價」與「物價」也持穩，賴政府的民調，會再高升！不是嗎？

（作者為教育人員）

