評論 > 投書

自由開講》限流小紅書治標不治本 台灣不妨收購國際版

2025/12/17 16:30

◎ 王文勝

中國社交平台「小紅書」因不配合打詐，被台灣政府限流一年。（路透檔案照）中國社交平台「小紅書」因不配合打詐，被台灣政府限流一年。（路透檔案照）

小紅書因為不配合提供打擊詐騙的協助，被台灣政府限流一年。然而，詐騙最大宗的app其實是FB和Line。再者，小紅書就算你逼迫他，交出該交出的東西，詐騙依然抓不到，因為他們都不是台灣公司。

小紅書用戶，只關注美妝、時尚、潮流、娛樂，筆者先前也不只說過一次，台灣要有像韓國CJ集團、日本東寶那樣的財閥或大公司，有自己的品牌輸出實力。當台灣有自己的精品、潮牌、文化財時，誰還會去用小紅書？小紅書根本進不了日韓市場。

應做一款一模一樣的APP，逐步把客群用戶轉過來，當這群人對小紅書沒那麼依賴後，你要禁止也沒人會抱怨，得罪一群每天聊吃喝玩樂、出門穿什麼的女性，到底有什麼好處，真心不懂。

最後，小紅書國內版是其流量與營收的主體，約2億人，都是在中國的牆內，佔88.3%，美國使用者，占2%，大約有530萬人，也就是美國華人的數量。國際版的侷限性在於，突破不了華文圈，市場最大的美國華人，談政治比網購多，國際版虧本只是時間問題。

這也是他的戰略價值：針對美國華人的資訊敘事。美國華人特愛用小紅書聊政治，用自絕美國主流社會的中文圈，塑造華人版的保守主義。

許多35到40歲的女士，立場不分中華民國、中華人民共和國，都在2022年紐約州長、2025年紐約市長選舉，投給共和黨與右派，先前我在〈共和、民主兩黨外的第三勢力——美國華人〉一文中提過，這股集中在小紅書和推特上的力量，是連川普都沒有發現的。

2025年紐約市共和黨市長候選人柯蒂斯·斯利瓦（Curtis Sliwa）。（法新社檔案照）2025年紐約市共和黨市長候選人柯蒂斯·斯利瓦（Curtis Sliwa）。（法新社檔案照）

台灣需要有一位，願意承擔且有意願發展同日韓一般、規模文娛產業的老闆，堅定不移的支持台灣的傳統文化，並且幫男性說話、反感極端女權與政治正確的企業家，和台灣政府一起合作如何收購小紅書國際版。

俗話說的好，改變美國才可以改變世界，改變美國前，美國華人必須成為右派的堡壘，萬一不幸民主黨執政，又回去那個凡事政治正確、充滿LGBT、DEI的風氣，對中國要軟不硬的態度、我們依舊還有一塊保守主義的堡壘與組織可以經營。

至於開頭說的詐騙，根本不應該這樣解決，詐騙根本不是治安問題，而是經濟問題與情報問題，和治安無關

（作者為作者為退役少校政治作戰官，研究紐澳和大洋洲關係史。退役前因公務去過馬紹爾群島、帛琉、紐西蘭等國，目前在印度金德爾大學念博士班）

