自由開講》蔣介石槍斃吳石、鄭麗文「槍斃」蔣介石 國民黨走到歷史斷崖

2025/12/08 09:00

◎ 涂醒哲

最近台灣政壇最荒謬的一幕，莫過於國民黨主席鄭麗文親自到白色恐怖秋祭活動，獻花祭拜當年叛變國民黨政府的吳石。不顧吳石曾將大量國軍作戰機密直送毛澤東，導致國軍傷亡慘重，被將介石直接命令槍斃的事實。

她的一個鞠躬，不只是為吳石翻案，更等於公開宣告：蔣介石錯了，國民黨錯了，當年槍斃吳石是冤案。這樣的政治訊號震盪之大，遠超過她自己願意承認的影響。由於輿情嘩然、她事後竟然用一句「我被騙了」企圖收拾殘局。更是荒謬！因為她不僅侮辱國民黨自己的歷史，也侮辱選民智慧。

國民黨主席鄭麗文日前出席「五○年代白色恐怖受難者追思慰靈大會」，追思對象包括共諜吳石、朱楓等人，引發各界議論。（資料照）國民黨主席鄭麗文日前出席「五○年代白色恐怖受難者追思慰靈大會」，追思對象包括共諜吳石、朱楓等人，引發各界議論。（資料照）

吳石不是白色恐怖受難者 而是共諜

歷史已經寫得清清楚楚：吳石身為國防部參謀次長，身分極高、握有大量軍機。他將蔣介石信任交付的作戰策略轉送給中國共產黨的毛澤東，讓中共得以掌握國軍的兵力部署，導致數十萬國軍官兵因此喪命。

吳石被槍決，是因為他確實叛變，而不是被株連、不是被冤枉。白色恐怖確有冤案，但吳石絕對不是其中之一。

如今國民黨主席親自去祭拜這位共諜，這不是模糊歷史，而是把歷史倒過來洗一遍，硬把「共諜」洗成「烈士」。

國民黨若真相信吳石是烈士，那蔣介石就變成「濫殺忠良」的暴君-這就是鄭麗文向社會傳遞的訊息。

鄭麗文的行動是對蔣介石的「政治槍決」

因此，我說：「蔣介石槍斃了吳石，而鄭麗文槍斃了蔣介石。」

國民黨自己打自己、後主席推翻前主席的歷史判決，這是國民黨百年來最戲劇化的「黨內叛亂」。如果連黨主席都不再認同自己的歷史，那這個政黨還剩下什麼核心價值？

最荒謬的不是去祭拜 而是「被騙說」

鄭麗文說，她不知道祭拜對象是誰，被「統派團體」給騙了。但所有媒體都知道這場活動的主辦單位是統派團體，吳石也多年來被中國當作「隱蔽戰線英雄」大肆宣揚。她若真的不知道，那叫無能；如果她知道卻說不知道，那叫欺騙。

而她的真正目的，其實大家心知肚明：就是討好中共，塑造自己「可以跟北京直接對話」的新角色。

北京近年來大力替過去的共諜「平反」，塑造吳石成為統一大業的英雄。鄭麗文的做法，剛好契合了中國的統戰敘事，也讓人更看清當前國民黨黨中央的傾向。

國民黨反應軟弱 因內部已經分裂

最耐人尋味的，是國民黨內部幾乎沒人敢公開痛罵鄭麗文。照理說，拜匪諜應該是違背「藍營天條」，但為什麼如今人人噤聲？敢說真話的沒幾位，原因只有一個：國民黨已經不是一個政黨，而是三個理念不同的鬆散結盟。

我之前就說過有國民黨有三個：一是聽命於北京的「中共國民黨」、二是懷抱中華民國符號的「中華民國國民黨」，以及希望建立本土路線的「台灣國民黨」

鄭麗文祭共諜的行動是對蔣介石的「政治槍決」，圖為台北中正紀念堂的蔣介石銅像。（資料照）鄭麗文祭共諜的行動是對蔣介石的「政治槍決」，圖為台北中正紀念堂的蔣介石銅像。（資料照）

鄭麗文顯然代表第一派，而她的行為讓其他兩派失聲-因為誰反對，就會被扣上「反統」「不愛和平」的帽子。這個黨已經喪失共同價值。如今的沉默，就是最明顯的證據，這不是忠於國家和台灣人民的忠實反對黨、在野黨。

國民黨正走向自己的歷史終點

鄭麗文不是「祭錯」對象，而是選擇站在中國共產黨的史觀上。

她以黨主席身分推翻蔣介石的歷史判決，就是在宣布國民黨正式邁向斷崖：脫離自己的過去、否定自己的價值、迎向北京的懷抱。

這件事不是一場單純的烏龍。這是一個政黨的自我瓦解。若國民黨連自己最基本的歷史立場都守不住，未來也不可能期待國民黨會守住中華民國、守住台灣。

（作者曾任國策顧問、立法委員、嘉義市長）

（作者曾任國策顧問、立法委員、嘉義市長）
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

