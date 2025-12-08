自由電子報
李忠憲的思考》安全氣囊已經爆開：台灣的威瑪時刻正式開始

李忠憲的思考

李忠憲的思考

2025/12/08 21:00

◎ 李忠憲

昨天（12/5）很多同溫層的朋友都興高采烈的分享了這則消息，表示行政院總算硬起來，之前很多人對賴清德、卓榮泰沒有信心，認為民進黨的這個政府一定會軟弱到底，然後跟以前一樣站在大罷免的公民之後，希望下次選舉的時候能夠討回公道。

我看到這則新聞，充滿緊張刺激的感覺，因為台灣已經走向歷史的分岔路，之前我說要繫好安全帶，我的高中同學魏醫師說，繫安全帶沒有用，台灣這整車亂撞大家都會完蛋。

自由時報頭版報導覆議案再遭藍白立委否決，行政院長卓榮泰表示不會執行違法的財劃法。（取自貼文）自由時報頭版報導覆議案再遭藍白立委否決，行政院長卓榮泰表示不會執行違法的財劃法。（取自貼文）

卓榮泰的這個動作，我覺得安全氣囊已經爆開了，台灣已經永遠回不去中華民國的時代，許多人包括沈伯洋、許美華在內，都引用了作家狄更斯雙城記的話：這是個最好的年代，也是一個最壞的年代…

台灣從今天起一切就通通不一樣了！

為什麼我這麼說？德國威瑪政權崩壞並不是從希特勒開始，希特勒上台之前，威瑪共和國最離譜、最具破壞性的行政命令與緊急命令，都是在總統興登堡與他的歷任總理之下發布的，希特勒只是接手了已經被濫用到極限的制度，全部依據憲法第48條Notverordnung。

行政院長卓榮泰回應「財政收支劃分法」修正部分條文覆議案遭否決。（資料照）行政院長卓榮泰回應「財政收支劃分法」修正部分條文覆議案遭否決。（資料照）

1930年：布呂寧政府用緊急命令強行通過財政預算

這是威瑪時代歷史上第一次用行政命令取代國會預算審議，台灣已經走到這一步了。

當初我說藍白佔領立法院，用立法權廢掉司法權，大法官會議（憲法法庭）不能運作，這部憲法已經走到盡頭。目前許多人很努力，想要用公民連署投票，能夠讓大法官會議能夠運作，這種努力很令人感動，但是否這樣就能夠讓台灣的憲政秩序回到原來的常軌，我個人是持相當懷疑的態度。

民間團體「人民作主志工團」發起廢止「憲法訴訟法」修法公投案。（資料照）民間團體「人民作主志工團」發起廢止「憲法訴訟法」修法公投案。（資料照）

台灣2026和2028的選舉，可能是這部憲法最後的兩次選舉，國家已經走到這樣的地步上面，可能因為這樣變得更好，那就是所謂最好的時代；也可能因為這樣變得更壞，那就是所謂最壞的時代，不管是怎樣跟以前都不會一樣。

投票給台灣民眾黨的人，造成藍白在立法院胡搞瞎搞，實際上已經顛覆中華民國的這部憲法，也改變了現狀，這是任何人恐怕都難以挽回的事情。

威瑪的情況是國會太弱無法抗衡行政權，也沒辦法有一個仲裁的憲法法庭；台灣現在的情況是國會太強，藍白成為中國的代理人，決定毁掉中華民國憲法，先消滅掉大法官會議，改變台灣的現狀。

從今天開始，台灣已經走上一條不可逆的道路。

立法院於12月5日進行財劃法修正部分條文覆議案投票，又遭藍白立委否決。（資料照）立法院於12月5日進行財劃法修正部分條文覆議案投票，又遭藍白立委否決。（資料照）

這條道路也許會讓台灣變得更強大，那是最好的年代。

也可能把我們推向深淵，那是最壞的年代。

但無論結果如何，台灣都已經不會再和過去一樣。

（作者為資安學者）

本文經授權轉載自李忠憲臉書

