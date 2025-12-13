自由電子報
自由開講》校事會議改革 支持教育部精進修法

2025/12/13 09:00

◎ 陳啟濃

教育部日前預告修正教師解聘辦法及考核辦法草案，增訂溝通先行、匿名不受理、受理決定處理規範等條文。把是否進入校事會議的決定權交給教育行政主管機關，如果涉及解聘、停聘、不續聘的重大案件，才進入校事會議的程序。

自由開講》校事會議改革 支持教育部精進修法教育部日前預告修正校事會議相關修法，國教行動聯盟發聲明表達支持，並提出4項配套建議。（資料照，國教行動聯盟提供）

然而教師團體與家長團體卻是站在不同立場看待這樣的修法，教師團體認為無助於解決目前校園濫訴，有損師道尊嚴的現況，而家長團體卻認為透過分流可以解決目前案件繁多的情形，除了要讓師長安心工作，學生學習的安全也不可忽略。

當初校事會議的立法，主要是要解決「師師相護」的困局，引進外部專業客觀的人員，參與汰除或處分教師的不當言行。只是因為社會型態趨向複雜，家長對教師行為的要求期待不同，造成大大小小的校事案件的檢舉不斷，成為學校沉重的負擔。

所以教育部的修法應該秉持「勿枉勿縱」的精神，讓小事件可以直接透過學校考績會的機制處理，大事件會構成解聘、停聘或不續聘的情況，才慎重進入校事會議的程序。如此可以不必處理匿名檢舉的案件，以及小事件由校方直接處理。兩全其美的情況下，學校不再處理那麼繁多的案件，學生身心發展的安全也可以得到保障。

自由開講》校事會議改革 支持教育部精進修法教育部修正校事會議新增過濾機制，由校長邀校事會議代表3人決定，然而全國教師工會總聯合會發聲明認為無助解決學校困境。（資料照）

特別是不該存有「校事會議是仇師惡法」這樣偏頗的觀念，畢竟行為嚴重違反教師法的還是少數，而那極少數卻會影響到家長對學校的信任，以及教育界的社會聲望。

如果輕易放棄校事會議的處理機制，問題還是會回到學校教師能否發揮專業勇氣，勇敢汰除不適任教師以保護學生的受教權。至少先前的經驗法則，對身為教師的同事來說相當沉重，證明這樣的教師處理教師，的確是有一定的難度。

（作者為資深教育人員）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

