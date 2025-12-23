自由開講》台灣回歸中國論？ 習近平的歷史幻覺再破滅！

◎ 不孝

中國國家主席習近平近日再度宣稱「台灣回歸中國是戰後國際秩序的重要組成部分」。這套敘事多年來一再被史實否定，卻仍被北京奉為圭臬。被戳破的不是國際秩序，而是中共習慣把政治需求包裝成「歷史必然」的幻覺。

中國國家主席習近平與美國總統川普近日通話，據中國新華社報導，習近平向川普聲稱「台灣回歸中國是戰後國際秩序重要組成部分」。圖為10月30日韓國釜山川習會。（路透檔案照）

首先，國際法從未將台灣主權交給中華人民共和國。開羅與波茨坦宣言只是戰時政治宣示，並非主權處置文書；真正具有法律效力的《舊金山和約》明白記載日本放棄台灣但「未指明受益國」。換言之，國際法沒有替台灣指定「歸屬」，更沒有授權北京主張主權。中共若以「歷史」主張台灣，日本、荷蘭、西班牙都比中共更具治理淵源，這正暴露其邏輯的荒誕。

事實上，1949 年成立的中共政權從未在台灣行使一天統治。習近平卻把「從未擁有」敘述成「等待收回」，試圖將地緣政治的擴張正當化為民族情緒。這並非歷史，而是政治工程。

更值得注意的是，習近平此刻重提台灣，並非出於外交或學術討論，而是內政壓力的反射反應。面對經濟失速、房市崩解、外資撤離與青年失業，中南海亟需民族主義提供政治麻醉。台灣被塑造成「民族復興的缺角」，目的不是統一，而是替治理失敗找出口。

中國經濟持續低迷，青年失業率居高不下，因此爭搶「鐵飯碗」，使得11月底登場的國家公務員考試，報考人數再創新高。 （法新社檔案照）

然而台灣並不是中共可以操弄的內政劇情。2300萬人民行使民主制度、捍衛自由生活方式，並非「分裂」，而是拒絕被威權吸納的正當選擇。台灣主權源於人民，而不是任何政權的想像。

國際社會也早已看穿北京的敘事。美、日、歐多國在印太政策中一致強調，台海和平穩定是全球核心利益，中國對台威脅是區域風險，而非「中國內政」。習近平若指望以話術改寫現實，不僅徒勞，更使國際更警惕。

歷史不是中共的政治劇本，國際秩序也不會依北京的詮釋而重寫。台灣不是中國的「失土」，更不是任人再造的地緣工具，而是成熟而堅定的主權社會。真正需要面對現實的，不是台灣，而是仍陷於帝國幻覺中的北京。

（作者為退休人士）

