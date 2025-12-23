自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》國際脈絡中的兩岸互動 台海情勢進入精細化角力

2025/12/23 20:00

◎ 張亞柔

北京在政治、經貿、民航、法律等不同領域採取一連串行動，引發台灣社會高度關注，這些舉措呈現逐步推進、跨領域並行的策略：一方面透過制度操作與國際場合的話語安排，使台灣的地位受到壓縮；另一方面則以高度可見的政治表態，向國際傳達「只有單一框架可接受」的立場。此做法不僅影響兩岸互動空間，更牽動印太區域的政治。

首先，從國際多邊場合的爭端來看，名稱與代表權已成為北京施力的主要切入點。例如在大型經濟合作平台或國際組織中，北京往往強調其既有立場，並據此限制台灣代表團的參與形式。對台灣而言，這類安排常讓國際社會的焦點從議題本身轉向政治框架，導致台灣必須在不對等的條件下維持參與空間，也使相關活動的中立性受到外界質疑。

我國將參加由中國主辦的2026年APEC峰會，北京重申「一中原則」為參與的關鍵前提。（路透檔案照） 我國將參加由中國主辦的2026年APEC峰會，北京重申「一中原則」為參與的關鍵前提。（路透檔案照）

其次，飛航與航路調整亦成為新的博弈工具。航空管理高度依賴國際規範與跨國互信，任何缺乏協調的變化，都會讓區域情勢呈現不確定性。民航路線的設置應以「安全」為主要考量，當航線貼近敏感空域、未經溝通機制協調、或片面更動既有安排，都會使台灣感到威脅。

再者，經貿領域中，北京透過管制清單、投資審查或限縮合作，將政治訊號導入本來應屬技術性的經貿互動。儘管對台灣產業的直接衝擊有限，但當經濟與政治掛鉤，企業往往需要面對政策風險、供應鏈調整的不確定性。更重要的是，兩岸本可透過市場自然形成的交流——無論是投資、互訪或技術合作——便更容易受到外部拉扯。

最後，法律戰線也呈現升溫趨勢。將個別台灣人士的公開言論定義為法律問題，甚至延伸至跨境追責，容易造成寒蟬效應，也影響國際社會對於法治與管轄權邏輯的理解。對許多國家而言，法律制度的權限邊界必須明確，若以國內法推動跨境施壓，不僅會引起主權問題，更可能損及國際合作所仰賴的信任。

綜觀上述，各領域的步驟看似分散，卻指向同一策略：在制度邊界上，逐步推動單方面的框架，使台灣的空間被動縮小。這種方式並非源於單一事件，而是透過積累達成效果。對台灣而言，其挑戰並不僅是「回應每一次事件」，而在於長期維持社會韌性、政策一致性與國際合作網絡。

自由開講》國際脈絡中的兩岸互動 台海情勢進入精細化角力被中國點名「台獨水軍」終身追責，「王氏研創藝術公司」負責人王苡儒日前出面說，他是中華民國公民，信奉三民主義、效忠中華民國法統與憲政的「統派自媒體人」，屬於自由的中國，絕不接受極權審判。（資料照，擷取自「我的學習筆記」YT）

因此，台灣在面對這些壓力時，必須回到幾個關鍵原則。其一，強化透明度，讓社會能清楚理解事件影響並理性討論。其二，鞏固自身制度運作，包括法治、民航管理、經貿政策與國防規畫等，使外部變動不致輕易撼動內部穩定。其三，持續與國際夥伴交流，確保區域重要國家能掌握實情，避免因資訊落差而誤讀局勢。其四，在政治競爭激烈的情況下，仍需保持政策連續性，這將是任何民主社會面對外部壓力時最重要的穩定力量。

在地緣政治快速變化的時代，亞太局勢的不確定性正在增加。北京的各項策略動作，使台灣面臨更多壓力，但也讓國際社會更清楚看到區域治理與制度互信的重要性。未來，如何在維護自身利益的同時，持續爭取超越政治框架的國際合作空間，將是台灣必須長期面對的核心課題。

（作者為自由業）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書