自由開講》國際脈絡中的兩岸互動 台海情勢進入精細化角力

◎ 張亞柔

北京在政治、經貿、民航、法律等不同領域採取一連串行動，引發台灣社會高度關注，這些舉措呈現逐步推進、跨領域並行的策略：一方面透過制度操作與國際場合的話語安排，使台灣的地位受到壓縮；另一方面則以高度可見的政治表態，向國際傳達「只有單一框架可接受」的立場。此做法不僅影響兩岸互動空間，更牽動印太區域的政治。

首先，從國際多邊場合的爭端來看，名稱與代表權已成為北京施力的主要切入點。例如在大型經濟合作平台或國際組織中，北京往往強調其既有立場，並據此限制台灣代表團的參與形式。對台灣而言，這類安排常讓國際社會的焦點從議題本身轉向政治框架，導致台灣必須在不對等的條件下維持參與空間，也使相關活動的中立性受到外界質疑。

請繼續往下閱讀...

我國將參加由中國主辦的2026年APEC峰會，北京重申「一中原則」為參與的關鍵前提。（路透檔案照）

其次，飛航與航路調整亦成為新的博弈工具。航空管理高度依賴國際規範與跨國互信，任何缺乏協調的變化，都會讓區域情勢呈現不確定性。民航路線的設置應以「安全」為主要考量，當航線貼近敏感空域、未經溝通機制協調、或片面更動既有安排，都會使台灣感到威脅。

再者，經貿領域中，北京透過管制清單、投資審查或限縮合作，將政治訊號導入本來應屬技術性的經貿互動。儘管對台灣產業的直接衝擊有限，但當經濟與政治掛鉤，企業往往需要面對政策風險、供應鏈調整的不確定性。更重要的是，兩岸本可透過市場自然形成的交流——無論是投資、互訪或技術合作——便更容易受到外部拉扯。

最後，法律戰線也呈現升溫趨勢。將個別台灣人士的公開言論定義為法律問題，甚至延伸至跨境追責，容易造成寒蟬效應，也影響國際社會對於法治與管轄權邏輯的理解。對許多國家而言，法律制度的權限邊界必須明確，若以國內法推動跨境施壓，不僅會引起主權問題，更可能損及國際合作所仰賴的信任。

綜觀上述，各領域的步驟看似分散，卻指向同一策略：在制度邊界上，逐步推動單方面的框架，使台灣的空間被動縮小。這種方式並非源於單一事件，而是透過積累達成效果。對台灣而言，其挑戰並不僅是「回應每一次事件」，而在於長期維持社會韌性、政策一致性與國際合作網絡。

被中國點名「台獨水軍」終身追責，「王氏研創藝術公司」負責人王苡儒日前出面說，他是中華民國公民，信奉三民主義、效忠中華民國法統與憲政的「統派自媒體人」，屬於自由的中國，絕不接受極權審判。（資料照，擷取自「我的學習筆記」YT）



因此，台灣在面對這些壓力時，必須回到幾個關鍵原則。其一，強化透明度，讓社會能清楚理解事件影響並理性討論。其二，鞏固自身制度運作，包括法治、民航管理、經貿政策與國防規畫等，使外部變動不致輕易撼動內部穩定。其三，持續與國際夥伴交流，確保區域重要國家能掌握實情，避免因資訊落差而誤讀局勢。其四，在政治競爭激烈的情況下，仍需保持政策連續性，這將是任何民主社會面對外部壓力時最重要的穩定力量。

在地緣政治快速變化的時代，亞太局勢的不確定性正在增加。北京的各項策略動作，使台灣面臨更多壓力，但也讓國際社會更清楚看到區域治理與制度互信的重要性。未來，如何在維護自身利益的同時，持續爭取超越政治框架的國際合作空間，將是台灣必須長期面對的核心課題。

（作者為自由業）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法