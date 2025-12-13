自由電子報
自由開講》效忠國家人人有責 切勿挑起族群對立

2025/12/13 08:00

◎ 再米

近來，有人將「效忠國家」與「族群身份」掛鉤，甚至作為政治操作手段。然而，效忠國家是每位公民的責任，無關出生地或族群背景。本地出生的台灣人也可能背叛國家，新住民或移民後代也可能選擇忠誠。以族群作為忠誠標準，不僅失實，也容易被政治勢力用來挑起社會對立。

效忠國家是每位公民的責任，無關出生地或族群背景，圖為竹縣國際新移民日嘉年華會，以東南亞為主的新住民秀各國國服。（資料照）效忠國家是每位公民的責任，無關出生地或族群背景，圖為竹縣國際新移民日嘉年華會，以東南亞為主的新住民秀各國國服。（資料照）

近期，一些勢力刻意將族群差異政治化，製造「內部威脅」假象，將新住民標籤化，暗示他們對國家不忠。這種操作不僅無助於國家安全，反而侵蝕社會信任，破壞團結。真正的國家防衛和民主鞏固，應依行為與制度規範判斷：遵守法律、維護公共秩序、抵禦外部滲透，而非血統、語言或膚色。

挑起族群對立可能帶來短期政治利益，但長期侵蝕社會凝聚力。歷史經驗警示，當族群被政治化，裂痕加深，信任瓦解。守護國家，需要普遍公民責任為核心，而非以族群設置忠誠門檻。

民進黨主席賴清德12月5日出席客家事務部近日所舉辦的「總統與客青有約」活動，強調台灣主體性由各族群共同參與所建構，各族群都是台灣主人。。（民進黨提供）民進黨主席賴清德12月5日出席客家事務部近日所舉辦的「總統與客青有約」活動，強調台灣主體性由各族群共同參與所建構，各族群都是台灣主人。。（民進黨提供）

面對內外挑戰，台灣必須堅守「效忠國家與族群無關」的原則。唯有平等看待每位公民，才能凝聚共識、維護民主與安全。挑起族群對立，只會將國家推向更深的不穩定漩渦。

（作者為退休人士）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

