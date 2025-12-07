名家分享~楊斯棓》美國新戰略 台澳同列核心防線

請注意這個細節：文件將台灣與美國最核心的昂格魯撒克遜盟友澳洲（AUKUS成員）並列。這在外交文本中絕非偶然，這意味著台灣被隱性地劃入了「核心防禦圈」。

◎ 楊斯棓

與澳洲同列核心防線：美國新戰略不再視台灣為棋子，而是「不可退讓」的頂級資產



這份出自川普政府的《2025國家安全戰略》，讀來不似充滿外交辭令的官樣文章，更像是一份精算師簽字的資產評估報告。

川普政府發布《2025國家安全戰略》讀來不似充滿外交辭令的官樣文章，更像是一份精算師簽字的資產評估報告。（取自貼文）

對於台灣而言，如果讀懂了字裡行間的邏輯，這是一份遲來的「身價認證」。美國終於不再將台灣視為需要施捨同情的民主孤兒，而是視為一樁必須由美國親自鎮守的「高價值戰略標的」。



在這個講究實力的世界裡，被利用的價值，往往比被憐憫的淚水更安全。



一、誠實的商人：不談風月，只談地緣與晶片



這份報告最令人激賞之處，在於它的「誠實」（Honesty）。川普直接攤開地圖，用最冷硬的地緣邏輯告訴美國人：為什麼台灣不能丟？



文件直言不諱地指出：



"There is, rightly, much focus on Taiwan, partly because of Taiwan's dominance of semiconductor production, but mostly because Taiwan provides direct access to the Second Island Chain and splits Northeast and Southeast Asia into two distinct theaters." （NSS 2025, p.23）



（人們對台灣的高度關注是理所當然的，部分原因是台灣在半導體生產方面的主導地位，但主要是因為台灣提供了進入第二島鏈的直接通道，並將東北亞和東南亞分隔成兩個截然不同的戰區。）

近年來台灣在半導體製造業的地位不斷上升。（法新社檔案照）這段話的含金量極高。它確認了台灣的雙重身分：既是科技產業的皇冠，更是西太平洋的戰略鎖鑰。



這不是文學修辭，這是事實。報告明確點出，若不守住台灣，美國在東北亞（日本、韓國）與東南亞的防線就會被切斷。因此，美國必須「威懾關於台灣的衝突」（deterring a conflict over Taiwan），而且手段非常直接，要保持「軍事上的壓倒性優勢」（preserving military overmatch）。



這是一種基於切身利益的「挺」，比任何口頭的道義支持都來得穩固。



二、 VIP的自覺：付費，是為了更有尊嚴



既然確認了是核心利益，就得講究維護成本。這份戰略對台灣發出的信號極其強烈：想要美軍這把保護傘？可以，但請你拿出相應的投入。



文件寫得斬釘截鐵，並給予了台灣一個特殊的「待遇」：



"...while in our dealings with Taiwan and Australia, we maintain our determined rhetoric on increased defense spending." （NSS 2025, p.24）



（……而在我們與台灣和澳洲的往來中，我們將維持關於增加國防開支的堅定言辭。）



請注意這個細節：文件將台灣與美國最核心的昂格魯撒克遜盟友澳洲（AUKUS 成員）並列。這在外交文本中絕非偶然，這意味著台灣被隱性地劃入了「核心防禦圈」。

美國和澳洲2年一度的「護身軍刀」聯合演習7月13日揭幕，澳洲陸軍和美國、新加坡部隊14日首次在澳洲本土，發射由裝甲卡車搭載的高機動性多管火箭系統（HIMARS，海馬士）。（路透檔案照）當然，這也意味著責任。美國要求盟友「挺身而出，花費更多」（step up and spend... much more），並投資於「威懾侵略的能力」（capabilities aimed at deterring aggression）。



「疑美論」者常有「保護費」的勒索之譏，但在精算師眼裡，這其實是頂級資產昂貴但必要的「保險費」與「物業管理費」。付了錢，這棟大樓的保全就是你的僱員；不付錢，若有危險，保全怎有捨命之理？



在這個世界上，免費的午餐最貴，因為那往往意味著你隨時可以被犧牲；而付費的專業服務相對可靠，因為那代表了一種契約關係。



三、斯巴達的啟示：做一個配得上自由的民族



這份文件在哲學層面上，其實是在教導盟友一種斯巴達式的生存智慧。



與其做一個只會哭訴被霸凌、期待雅典式民主演說來救場的弱者；不如做一個手握長矛、願意為自己家園買單的戰士。美國表明了態度：「和平源於實力」（Peace Through Strength）。



而對於政治底線，這份報告展現了老練的定力：



"We will also maintain our longstanding declaratory policy on Taiwan, meaning that the United States does not support any unilateral change to the status quo in the Taiwan Strait." （NSS 2025, p.23）



（我們也將維持對台灣長期的宣示性政策，這意味著美國不支持對台灣海峽現狀的任何單方面改變。）



在整篇充滿「重塑秩序」、「美國優先」的激進文件中，這句看似保守的「維持現狀」，反而是定海神針。它向對手劃出了紅線，也向台灣提供了最實質的安全保證。

這份文件證明，美國已經算過帳了。



在精算師的眼中，台灣不是一個麻煩，而是一塊不可或缺的基石。雖然這份「保單」的保費漲了，雖然條款變得更嚴格了，但這是一份真正有保障的保單，因為保險公司（美國）自己也承擔不起失去這塊戰略樞紐的後果。

請繼續往下閱讀...

美國在台協會處長谷立言秀出與總統賴清德、副總統蕭美琴等人的年末餐敘，強調對台灣承諾堅若磐石。（擷取自美國在台協會臉書）對於台灣人來說，這應該是一顆定心丸。只要你付得起這份尊嚴的代價，那個強大的盟友，就會是你身後最堅實的靠山。

（作者為退休醫師、《要有一個人》作者）

本文經授權轉載自楊斯棓臉書

延伸閱讀 美國國家安全戰略報告





熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法