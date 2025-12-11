自由電子報
自由開講》中國對日本複合式施壓 立委漠視將是潛藏的國安危機

2025/12/11 20:00

◎ 吳一法

日本首相高市早苗「台灣有事」言論，引發中國不滿，持續在經濟、軍事施壓，並宣布從十一月廿三日起連續兩週，在渤海海峽、黃海北部水域執行軍事任務，這是中國對日本持續操作「經貿脅迫、輿論操作、灰帶侵擾」，和過去對台灣的文攻武嚇如出一轍。

日本首相高市早苗「台灣有事」一說引發中、日關係緊繃，中共在渤海海峽、黃海北部水域執行軍事任務，圖為共軍055飛彈驅逐艦「南昌號」。（法新社檔案照）日本首相高市早苗「台灣有事」一說引發中、日關係緊繃，中共在渤海海峽、黃海北部水域執行軍事任務，圖為共軍055飛彈驅逐艦「南昌號」。（法新社檔案照）

對於日本首相高市早苗「台灣有事說」及「安保三文件修正」，立法院十一月廿四日邀請國安局、外交部進行「對區域安全及台海穩定之情勢研析」專案報告，如果，藍白立委諸公聽取報告後，對中國這種「複合式」施壓仍然無感，無法警覺中國擴權威脅，無視日本盟友宣示「確保台海和平穩定」、「維護自由開放印太」的重要性，將形成另一股潛藏的國安危機。

我國安局的評估報告指出，中國近來對日本連續採取政治與經濟制裁，並形塑日本外交官員在北京「俯首聽訓」形象，已引發國際關注。而中國脅迫日本的行徑，凸顯「台灣有事」並非只是中日雙邊爭議，實際已牽動印太區域安全及國際秩序穩定，世界各國均關切並予譴責。

細數起來，高市早苗「台灣有事」言論後，中國幾乎以每天發布反制措施，包括十一月十四日，中國外交部宣布領事提醒，建議人民近期避免前往日本，十五日，直接發布赴日旅遊安全提示，要求旅行社暫停赴日旅遊團，至少十家中國航空公司約有五十萬張機票被取消。

自由開講》中國對日本複合式施壓 立委漠視將是潛藏的國安危機中日關係持續緊張，中國對日本施行包括旅遊禁令在內的一連串抵制。（法新社檔案照）

十六日，中國教育部公布「留學預警」，中國高校臨時調整招生宣傳策略和赴中推廣活動。十八日，中國海關總署再次暫停進口全部日本水產品，而中國外交部同步暫停原擬恢復日本牛肉對中國出口的相關磋商。

最特別的是，中國取消原訂十一月廿四日的中、日、韓、文化部長會議，而預計明年元月東京召開的「中日韓三國國際領袖會議」，中國更回絕出席議程會前會，使得這場高峰會可能停擺，試圖迫使日本在外交政策上讓步。

衡諸中國對日本施以軍演脅漁、以畜產逼農、以交流罷商、以國際會議迫外交的手法，更凸顯中國的霸政與威脅，台灣藍白立委諸公及國人，豈能無感無為？

（作者為法律事務工作者）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

