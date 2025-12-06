汪浩時間》保衛台灣是美國印太戰略的核心

該文件中多處強調台灣在軍事地理、科技供應鏈與區域安全中的關鍵角色，使台灣成為美國維持印太平衡的核心支點。這份文件狠狠打臉了世界上各種質疑川普會出賣台灣的論調。

◎ 汪浩

川普總統昨天（12/4）公佈的2025年美國《國家安全戰略》（NSS）清楚顯示，台灣在美國全球與印太戰略中的地位被大幅提升，且具有明確、具體、甚至不可替代的戰略價值。

美國總統川普簽署《國家安全戰略》，並於12月4日公布。（法新社）

該文件中多處強調台灣在軍事地理、科技供應鏈與區域安全中的關鍵角色，使台灣成為美國維持印太平衡的核心支點。這份文件狠狠打臉了世界上各種質疑川普會出賣台灣的論調。

請繼續往下閱讀...

首先，在地緣戰略層面，台灣被納入第一島鏈的前沿防禦體系，被視為阻止中國擴張的關鍵節點。NSS 明言，若台灣落入敵對力量手中，整個第一島鏈將被撕裂，美國在西太平洋的空海機動能力也會受到根本性的削弱。因此，美國不僅把台灣當作「戰略夥伴」，更視其為維持印太軍事平衡的「最後防線」。這種定位意味著，保衛台灣不再只是道義或價值的選擇，而是一項攸關美國自身國家利益的戰略要求。

白宮公布美國最新「國家安全戰略」報告，正確點出台灣在半導體之外的戰略重要性；若台灣落入敵對力量手中，整個第一島鏈將被撕裂。（法新社檔案照）

其次，台灣在半導體與關鍵科技供應鏈的全球地位，使其成為美國科技與經濟安全的核心部分。該文件強調，美國要在全球競爭中維持領先，就必須確保可靠的供應鏈與關鍵材料來源，而台灣恰恰位於這個結構的中心。換言之，台灣的安全與產業穩定直接關乎美國自身經濟與科技競爭力，這使美台關係更具結構性與戰略性。

第三，NSS明確重申美國長期的對台政策：反對任何片面改變台海現狀，並將「嚇阻針對台灣的武力行動」視為印太防衛的優先事項之一。儘管川普政府強調盟友分擔責任，但在涉及台灣與第一島鏈時，美國仍承諾保持軍事優勢，並要求日本、南韓與其他盟友投入更多國防資源，共同維護這一關鍵區域的安全。

《國家安全戰略》明確重申美國長期的對台政策：反對任何片面改變台海現狀，圖為美中領導人川習會。（取自貼文）

此外，美國也同時將南海視為全球經濟命脈之一。若任何勢力控制南海航道，可能對全球貿易與美國經濟造成巨大威脅。因此，美國計畫加強與日本、印度、澳洲等國的合作，一同維護航道自由，並阻止任何單邊勢力重塑區域秩序。

綜合 NSS 的敘述可看出，美國已將台灣視為印太戰略的核心基石。保護台灣不僅是維持地緣平衡，也是確保美國全球競爭力與經濟安全的必須行動。這種戰略定位，讓台灣在國際秩序變動中擁有更強的支撐與更清晰的戰略價值。

台灣有事，就是美國有事！

（作者為時事評論員）

本文經授權轉載自汪浩臉書

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法