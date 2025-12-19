自由電子報
自由開講》民眾黨的結黨營私：台灣政治的一面鏡子

2025/12/19 17:00

◎ 嶼明

政黨在民主制度中的角色，本應是價值共同體：一群共享理念、具備公共倫理的人，透過選舉競爭取得治理能力。人民交付權力，是一種交換──以納稅人的支持換取政策品質、治理能力與誠信。然而，台灣近年的政治現象提醒我們：政黨若失去價值核心，就會迅速淪為投機者的集合所，而民眾黨的急速變質，是最鮮明的例子。

政黨若失去價值核心，就會迅速淪為投機者的集合所。民眾黨前主席柯文哲、現任主席黃國昌今晚聯合直播。（圖取自柯文哲頻道）政黨若失去價值核心，就會迅速淪為投機者的集合所。民眾黨前主席柯文哲、現任主席黃國昌今晚聯合直播。（圖取自柯文哲頻道）

一、政黨本質應是公共承諾，而非利益交換

健全政黨的功能，是以公共利益為中心，吸引具備能力、倫理與自律的人才。但當政黨被包裝成「進入政治的捷徑」、成為「流量與名聲的快速通道」時，便會吸引以權力換利益、以聲量換地位的人。其結果，往往不是推動改革，而是製造混亂、瓦解信任、破壞制度。民眾黨近年的成員組成、政治手法與一連串爭議，正清楚揭示：一個缺乏價值底盤的政黨，極易被自利型人格吞噬，最後僅剩政治生意的外殼。

二、柯文哲的治理紀錄揭示政黨文化的起源

民眾黨前主席、創黨者柯文哲目前面臨貪瀆訴訟。雖司法未定讞，但其市府任內與財團互動、選舉帳務不清，以及面對司法偵辦時以政治動員施壓司法的態度，都與其自我宣稱的「清廉」形象形成尖銳對比。一個創黨者若無法展現治理透明與制度倫理，政黨自然難以建立健全文化。古語說「上梁不正下梁歪」，民眾黨的價值觀與黨格，確實在柯文哲的低標準與法律邊界上被設定了方向。

三、黃國昌的「正義形象」與權力操作的矛盾

民眾黨現任主席黃國昌，以「反黑箱」「反貪腐」形象累積政治能量。但根據近期媒體報導，他涉嫌利用立委質詢權關切個案，並由委託者將費用支付至與其相關的人頭公司；甚至涉及動用狗仔監控政敵，並串連媒體與調查人員提供內應。面對指控至今，他選擇未以刑法相關程序提告澄清。若調查最終屬實，這不只是個別行為，而是揭露了一個深層矛盾：民眾黨從未真正反對權力濫用，而是把「反貪」當成政治操作，把「監督」當成維持流量的工具。

「館長」陳之漢從「反中」到「向中國示好」的劇烈轉變，揭示其政治行動並非基於價值，而是純粹依附利益。（資料照）「館長」陳之漢從「反中」到「向中國示好」的劇烈轉變，揭示其政治行動並非基於價值，而是純粹依附利益。（資料照）

四、館長的利益飄移：網紅政治的副產品

館長長期以政治議題累積聲量，再將流量導入健身產業。然而，當民眾黨聲勢下滑，他的政治立場亦迅速轉向尋求中國市場與資金。從「反中」到「向中國示好」的劇烈轉變，揭示其政治行動並非基於價值，而是純粹依附利益。這是民眾黨周邊生態的縮影──當政黨缺乏共同理念，支持者自然會以自身利益流向作為判斷基準。

五、徐春鶯案：外力滲透的警訊

曾被視為民眾黨不分區考量對象的徐春鶯，近期因涉嫌受中國指示替柯文哲、黃珊珊站台，並涉及地下匯兌與詐貸，被檢方聲押禁見。這起案件的警訊不在個案，而在於民眾黨的人才網絡顯示其選才標準脆弱、邊界鬆散，極易被外力滲透。一個自稱「第三勢力」的政黨，卻在價值、國安意識與倫理審核上全面破洞，這是台灣民主不能忽視的危機。

六、民眾黨的本質：不是改革力量，而是利益聯盟

從創黨者、現任主席、網紅支持者到周邊關係人，民眾黨呈現一致特徵──它吸引的不是改革者，而是投機者。
它更像：以反對為核心情緒的政黨；靠爆料維持聲量的政治商業模式；缺乏價值底盤的權力容器；容易被外力滲透的政治空隙。這不是「第三勢力的悲劇」，而是「失去價值的政黨自然走向的結果」。

民眾黨新住民委員會主委徐春鶯，因涉犯反滲透法、刑法詐欺等罪嫌，遭檢方聲押禁見。（資料照）民眾黨新住民委員會主委徐春鶯，因涉犯反滲透法、刑法詐欺等罪嫌，遭檢方聲押禁見。（資料照）

七、台灣民主的下一步：辨識政治人格，拒絕偽改革者

民眾黨案例提醒我們：民主不是只有投票，更是辨識政治人格與政治動機的集體能力。一個政黨若吸引自利型人格，就必然演變為利益共同體；一個政黨若缺乏價值自律，就無法成為改革力量。台灣民主的成熟，必須從拒絕偽改革者開始。民眾黨的崩落不是終點，而是讓我們看清：真正的改革不是包裝清新，而是能在權力面前守住倫理底線的能力。

（作者為開業建築師）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

