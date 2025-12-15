自由開講》台灣成為美中日互動的關鍵議題

◎ 張詠翔

美國總統川普先後與中國國家主席習近平、日本首相高市早苗通話，雖然三方聲明中沒有直接提及台灣，但台灣議題卻在各界解讀中成為不可忽視的核心。這並非外交圈的過度詮釋，而是台海局勢在區域安全架構中的現實地位——任何重大外交互動，都不可能忽略台灣。

對北京而言，這次通話的敏感之處在於，它不再只是美中或美日的例行外交，而是牽動多方安全利益的複合事件。北京希望在中日關係緊張之際，把台灣從國際視野推回「內政框架」。然而從此次互動的細節看來，這個目標恐怕離北京越來越遠。

美國總統川普先後與中國國家主席習近平、日本首相高市早苗通話，雖然沒有直接提及台灣，但台灣議題卻是不可忽視的核心。。（美聯社檔案照）

中國對日本強硬立場的各種「懲戒」措施並未產生效果，高市早苗的民意反而上升，使北京不得不尋求美國協助。然而從通話後川普主動公開表示「很歡迎她隨時來電」的態度來看，美國並未把自己置於北京希望的位置上。美方既沒有回應北京希望施壓日本的期待，也沒有在台灣問題上鬆動立場，反而保持某種距離與彈性。這不只是外交策略落空，更凸顯在處理台日美三角關係時，已無法像過去透過雙邊施壓掌控局勢。

北京長期主張「台灣問題純屬中國內政」，然而在此次通話背景下，卻主動向美方提起日本的涉台立場，意圖透過美國影響日本。這等於北京自己將台灣推向更大的國際框架，使台灣議題不再可能被定義為「家務事」。一旦北京將台灣議題置入美日結構，就等於默許其國際化。換言之，北京在操作外交的同時，也暴露自身在台海議題上的矛盾與局限。

中國對日本強硬立場，再加上的各種「懲戒」措施，並未產生效果，高市早苗的民意反而上升。（美聯社檔案照）

香港智庫「百家塔」政策研究總監認為，北京未來可能會加大對日本施壓，希望迫使高市早苗收回涉台表態。但日本近期在與那國島部署防空系統，顯示其安全政策方向明確，民意支持度也穩定。除非北京的經濟反制手段真正影響日本國內市場與民意，否則高市早苗主動退讓的可能微乎其微。中日雙方在台海相關議題的立場差距若持續存在，短期內難以期待緊張關係會明顯降溫。

此次事件中，香港四份偏建制報章同步發表社評，語氣一致地勸日本「收斂」立場。文章大多圍繞三個重點：

1.美國不願為日本與中國正面衝突

2.日本若持續挑動台灣議題，將失去國際支持

3.北京有更多空間懲戒日本

社評的共同點在於試圖塑造「高市早苗若再強硬，就會讓日本陷入孤立」的敘事框架，然而這樣的輿論攻勢，實際反映的是北京希望透過輿論環境重塑區域認知。

美國並未順應北京對台與對日的要求；日本在高市政府的主導下，也展現出更明確的安全自主性；香港媒體的輿論攻勢並沒有改變國際格局。

由此可見，北京此波操作未能把台灣議題壓回「內政」框架，反而因自身外交操作，使台灣議題在美日互動中變得更加重要。

台灣議題的國際化並非台灣單方面的選擇，而是由北京的威壓行動推動而成。正因如此，未來台海穩定不再只是兩岸的課題，而將持續牽動美日及更多國家。

台灣並非這場美日中三方通話的主角，但卻是無法迴避的核心。圖為海鯤號。（資料照）

此次北京的施壓策略不但沒有達到效果，反而讓更多國家重新審視台海的重要性。對台灣而言，這意味著外界對台海局勢的關注會持續升高，而區域安全合作也可能有更深度的發展空間。台灣並非這場三方通話的主角，但卻是無法迴避的核心。這是北京無法改變的現實，也是區域局勢正在發生的深層變化。

（作者為研究生）

