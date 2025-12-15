自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 社會

自由開講》台灣成為美中日互動的關鍵議題

2025/12/15 09:30

◎ 張詠翔

美國總統川普先後與中國國家主席習近平、日本首相高市早苗通話，雖然三方聲明中沒有直接提及台灣，但台灣議題卻在各界解讀中成為不可忽視的核心。這並非外交圈的過度詮釋，而是台海局勢在區域安全架構中的現實地位——任何重大外交互動，都不可能忽略台灣。

對北京而言，這次通話的敏感之處在於，它不再只是美中或美日的例行外交，而是牽動多方安全利益的複合事件。北京希望在中日關係緊張之際，把台灣從國際視野推回「內政框架」。然而從此次互動的細節看來，這個目標恐怕離北京越來越遠。

美國總統川普先後與中國國家主席習近平、日本首相高市早苗通話，雖然沒有直接提及台灣，但台灣議題卻是不可忽視的核心。。（美聯社檔案照）美國總統川普先後與中國國家主席習近平、日本首相高市早苗通話，雖然沒有直接提及台灣，但台灣議題卻是不可忽視的核心。。（美聯社檔案照）

中國對日本強硬立場的各種「懲戒」措施並未產生效果，高市早苗的民意反而上升，使北京不得不尋求美國協助。然而從通話後川普主動公開表示「很歡迎她隨時來電」的態度來看，美國並未把自己置於北京希望的位置上。美方既沒有回應北京希望施壓日本的期待，也沒有在台灣問題上鬆動立場，反而保持某種距離與彈性。這不只是外交策略落空，更凸顯在處理台日美三角關係時，已無法像過去透過雙邊施壓掌控局勢。

北京長期主張「台灣問題純屬中國內政」，然而在此次通話背景下，卻主動向美方提起日本的涉台立場，意圖透過美國影響日本。這等於北京自己將台灣推向更大的國際框架，使台灣議題不再可能被定義為「家務事」。一旦北京將台灣議題置入美日結構，就等於默許其國際化。換言之，北京在操作外交的同時，也暴露自身在台海議題上的矛盾與局限。

中國對日本強硬立場，再加上的各種「懲戒」措施，並未產生效果，高市早苗的民意反而上升。（美聯社檔案照）中國對日本強硬立場，再加上的各種「懲戒」措施，並未產生效果，高市早苗的民意反而上升。（美聯社檔案照）

香港智庫「百家塔」政策研究總監認為，北京未來可能會加大對日本施壓，希望迫使高市早苗收回涉台表態。但日本近期在與那國島部署防空系統，顯示其安全政策方向明確，民意支持度也穩定。除非北京的經濟反制手段真正影響日本國內市場與民意，否則高市早苗主動退讓的可能微乎其微。中日雙方在台海相關議題的立場差距若持續存在，短期內難以期待緊張關係會明顯降溫。

此次事件中，香港四份偏建制報章同步發表社評，語氣一致地勸日本「收斂」立場。文章大多圍繞三個重點：

1.美國不願為日本與中國正面衝突

2.日本若持續挑動台灣議題，將失去國際支持

3.北京有更多空間懲戒日本

社評的共同點在於試圖塑造「高市早苗若再強硬，就會讓日本陷入孤立」的敘事框架，然而這樣的輿論攻勢，實際反映的是北京希望透過輿論環境重塑區域認知。

美國並未順應北京對台與對日的要求；日本在高市政府的主導下，也展現出更明確的安全自主性；香港媒體的輿論攻勢並沒有改變國際格局。

由此可見，北京此波操作未能把台灣議題壓回「內政」框架，反而因自身外交操作，使台灣議題在美日互動中變得更加重要。

台灣議題的國際化並非台灣單方面的選擇，而是由北京的威壓行動推動而成。正因如此，未來台海穩定不再只是兩岸的課題，而將持續牽動美日及更多國家。

台灣並非這場美日中三方通話的主角，但卻是無法迴避的核心。圖為海鯤號。（資料照）台灣並非這場美日中三方通話的主角，但卻是無法迴避的核心。圖為海鯤號。（資料照）

此次北京的施壓策略不但沒有達到效果，反而讓更多國家重新審視台海的重要性。對台灣而言，這意味著外界對台海局勢的關注會持續升高，而區域安全合作也可能有更深度的發展空間。台灣並非這場三方通話的主角，但卻是無法迴避的核心。這是北京無法改變的現實，也是區域局勢正在發生的深層變化。

（作者為研究生）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書