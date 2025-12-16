自由開講》從香港焦土看台灣未來：獨裁者「滅火」 燒盡真相與人命

◎ 台灣公民人權聯盟

一場惡火，燒穿了香港繁華的表象，也燒出了獨裁政權最猙獰的本質。

上一週，香港大埔宏福苑發生了震驚全球的世紀惡火。這場煉獄般的災難延燒了40小時，動員上千人力才勉強平息。然而，當煙硝散去，留下的不僅是焦黑的廢墟，更是令人心碎的傷亡名單：截至災後第七天，已有159位無辜市民罹難、79人受傷，還有31人仍被列為「失蹤」。每一個數字，都是一個家破人亡的血淚故事。

香港宏福苑發生了震驚全球的世紀惡火，不僅燒穿香港繁華的表象，也燒出了獨裁政權最猙獰的本質。（法新社檔案照）

但在這場浩劫之後，中共帶給香港的不是撫慰，而是更令人窒息的肅殺。

獨裁者的救災邏輯：解決「提出問題的人」

在台灣，面對如此重大的公安事故，我們習慣了「喧囂」：我們會看到媒體窮追不捨、反對黨強烈質詢、公民團體檢討法規漏洞，甚至有人為此下台負責。

這些「雜音」，是民主社會自我修正的機制，是為了確保悲劇不再重演的必要之痛。

然而在香港，中共向世界展示了另一種「效率」。

當倖存的港人試圖在廢墟中尋求真相，從質疑竹棚鷹架的防火法規，到檢討政府的救援部署，這些本該是公民社會最基本的「守望相助」與「究責」，竟在一夜之間成為了政治禁忌。北京駐港國安公署迅速定調，將人民對政府的檢討扭曲為「製造社會對立」，將要求真相的青年與志工打成「反中亂港分子」。

在獨裁者的眼裡，政權的顏面高於人命，維穩的需求大於真相。於是，他們以「國家團結」為名，指揮警察逮捕呼籲調查的市民，用恐懼封住受害者的口。

這就是中共的「滅火」——不只是撲滅火焰，更是要徹底撲滅公民社會尚存的一絲氣息。

「愛國者治港」的真相，就是「奴才治港」

這場大火猶如一記警鐘，狠狠敲碎了中共謊言的最後一層包裝。1984年，鄧小平承諾「香港50年不變」；1997年主權移交，中共信誓旦旦。但短短不到30年，經歷了反送中運動的血腥鎮壓、國安法的全面箝制，到如今連一場火災的真相都容不下的肅殺。事實擺在眼前：所謂的「愛國者治港」，不過是篩選出聽話的爪牙，將香港變成一座只有服從、沒有雜音的死城。

當初承諾的「不變」，早已淪為歷史的笑話。在中共的統治下，人民連悲傷的權利都被剝奪，連為家園發聲都可能身陷囹圄。

從1951年西藏的《和平協議》到1997年的香港回歸，任何與中共簽署的協議，最終都只有「獨裁統治」之實。圖為在台藏人昨手持大西藏國旗，舉著達賴喇嘛法像及布條舉辦了大遊行。（資料照）

台灣人，這就是與獨裁者「和平協議」的下場

看著香港此刻的遭遇，台灣人，你還能無動於衷嗎？

中共對台灣的野心從未停歇。外有軍機軍艦的恫嚇，內有「第五縱隊」與被收買的代理人在我們的土地上潛伏。歷史早已寫下註腳：從1951年西藏的《和平協議》到1997年的香港回歸，任何與中共簽署的協議，最終都只有一個結局——以「愛國者治台」之名，行「獨裁統治」之實。

今日香港人連在網路上質疑政府救災不力都會被捕，若台灣落入中共手中，我們引以為傲的言論自由、我們對政府的監督權、我們保護家人的能力，都將化

為烏有。

慎選盟友，為真正的自由挺身而出

香港的焦土在哭泣，那是對台灣最沈痛的預警。

作為擁有同理心、能自我組織且具備問責能力的台灣公民，我們必須在還能自由發聲、還能做出選擇的此刻，張大眼睛看清楚：誰在替獨裁者擦脂抹粉？誰

在鼓吹那種會讓我們失去靈魂的虛假「和平」？

真正的愛國，不是對極權低頭，而是為了守護這塊土地的民主與自由，勇敢地站出來，拒絕被馴化。別讓台灣成為下一個只能在火光中沈默的香港。



