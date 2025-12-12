自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》百艘艦艇出海：中國軍事展示與台灣安全的挑戰

2025/12/12 19:00

◎ 張詠翔

路透4日報導，中國近日在東亞海域同時部署超過百艘海軍與海警艦艇，覆蓋黃海、東海、台灣周邊及南海。知情人士指出，這並非例行巡航，而是一場「跨戰區、多領域」的大規模動員，甚至被形容為超越防禦需求的軍事展示。這次行動，再次凸顯北京對海上力量的擴張與戰略自信，也讓台灣安全面臨更直接的挑戰。

《路透》報導，中國近期在東亞海域部署數量龐大的海軍艦艇與海警船，讓台灣安全面臨更直接的挑戰。（路透檔案照）《路透》報導，中國近期在東亞海域部署數量龐大的海軍艦艇與海警船，讓台灣安全面臨更直接的挑戰。（路透檔案照）

這場部署的戰略意涵明顯：中國正測試其反介入／區域拒止（A2/AD）能力，檢驗指揮協同、火控系統、後勤補給及航母打擊群運作。對台灣而言，這不是抽象威脅，而是現實壓力——大量艦艇同時出現在台灣周邊水域，不僅加大了日常防衛的負擔，也使民間航道、漁業活動及島內心理安全感受到直接影響。中國正透過實際行動，逼迫台灣面對「準封鎖」的潛在威脅，並測試外部支援力量的介入能力。

外交層面，中國此舉向美日盟友及東南亞國家傳達明確訊息：中國能在短時間內控制第一島鏈水域，任何外部干預都將面臨高成本。對台灣而言，這意味著在危機情境下，防衛空間可能被進一步壓縮，外交與軍事反應的窗口也更為有限。台灣必須理解，這場「海上大秀」背後，不僅是軍力展示，更是對區域安全秩序的再塑造。

國內政治上，北京將這次部署包裝為「維護主權與海權」，用以凝聚民族認同及鞏固政權正當性。然而，對台灣來說，中國軍事動作與國內政治敘事密不可分：每一次大規模演訓、每一次海域封控的可能性，都是對台灣國防與社會心理的壓力測試。台灣不能僅視之為遠方軍演，而應將其納入國家安全規劃、危機管理與民生防護的整體考量。

自由開講》百艘艦艇出海：中國軍事展示與台灣安全的挑戰中國近日在東亞海域部署超過百艘海軍與海警艦艇，此舉向美日及東南亞國家傳達中國能在短時間內控制第一島鏈水域。圖為日本陸上自衛隊。（路透檔案照）

國際社會普遍將此視為戰略態勢的重大變化。美日加速第一島鏈軍事整合，東南亞國家也可能引入盟軍力量協助巡航。對台灣而言，如何與國際夥伴保持資訊共享、提升自我防衛能力，已是安全生存的關鍵。中國百艘艦艇的出海，不僅是威懾，更是在試探國際社會對台灣安全的反應底線。

台灣面對的不只是海上壓力，更是地緣政治與制度挑戰的交叉點。百艘艦艇的部署，象徵中國試圖用實力塑造「新常態」，在東亞海域建立對台灣與周邊國家的制度化威懾。台灣必須清楚認識，任何單純依賴國防或外交的防禦策略，都不足以因應此類跨戰區、多維度的軍事行動。

東亞的安全環境正在被重塑，而台灣正處在這場權力遊戲的核心。未來，台灣的安全不僅取決於軍事準備，更取決於如何善用外交、區域合作與國內社會韌性，避免中國將「海上大秀」轉化為對台灣長期的戰略壓力。台灣必須正視這一現實，並以智慧與決心，守住自身的安全空間。

（作者為研究生）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書