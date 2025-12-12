自由開講》百艘艦艇出海：中國軍事展示與台灣安全的挑戰

◎ 張詠翔

路透4日報導，中國近日在東亞海域同時部署超過百艘海軍與海警艦艇，覆蓋黃海、東海、台灣周邊及南海。知情人士指出，這並非例行巡航，而是一場「跨戰區、多領域」的大規模動員，甚至被形容為超越防禦需求的軍事展示。這次行動，再次凸顯北京對海上力量的擴張與戰略自信，也讓台灣安全面臨更直接的挑戰。

《路透》報導，中國近期在東亞海域部署數量龐大的海軍艦艇與海警船，讓台灣安全面臨更直接的挑戰。（路透檔案照）

這場部署的戰略意涵明顯：中國正測試其反介入／區域拒止（A2/AD）能力，檢驗指揮協同、火控系統、後勤補給及航母打擊群運作。對台灣而言，這不是抽象威脅，而是現實壓力——大量艦艇同時出現在台灣周邊水域，不僅加大了日常防衛的負擔，也使民間航道、漁業活動及島內心理安全感受到直接影響。中國正透過實際行動，逼迫台灣面對「準封鎖」的潛在威脅，並測試外部支援力量的介入能力。

外交層面，中國此舉向美日盟友及東南亞國家傳達明確訊息：中國能在短時間內控制第一島鏈水域，任何外部干預都將面臨高成本。對台灣而言，這意味著在危機情境下，防衛空間可能被進一步壓縮，外交與軍事反應的窗口也更為有限。台灣必須理解，這場「海上大秀」背後，不僅是軍力展示，更是對區域安全秩序的再塑造。

國內政治上，北京將這次部署包裝為「維護主權與海權」，用以凝聚民族認同及鞏固政權正當性。然而，對台灣來說，中國軍事動作與國內政治敘事密不可分：每一次大規模演訓、每一次海域封控的可能性，都是對台灣國防與社會心理的壓力測試。台灣不能僅視之為遠方軍演，而應將其納入國家安全規劃、危機管理與民生防護的整體考量。

中國近日在東亞海域部署超過百艘海軍與海警艦艇，此舉向美日及東南亞國家傳達中國能在短時間內控制第一島鏈水域。圖為日本陸上自衛隊。（路透檔案照）





國際社會普遍將此視為戰略態勢的重大變化。美日加速第一島鏈軍事整合，東南亞國家也可能引入盟軍力量協助巡航。對台灣而言，如何與國際夥伴保持資訊共享、提升自我防衛能力，已是安全生存的關鍵。中國百艘艦艇的出海，不僅是威懾，更是在試探國際社會對台灣安全的反應底線。

台灣面對的不只是海上壓力，更是地緣政治與制度挑戰的交叉點。百艘艦艇的部署，象徵中國試圖用實力塑造「新常態」，在東亞海域建立對台灣與周邊國家的制度化威懾。台灣必須清楚認識，任何單純依賴國防或外交的防禦策略，都不足以因應此類跨戰區、多維度的軍事行動。

東亞的安全環境正在被重塑，而台灣正處在這場權力遊戲的核心。未來，台灣的安全不僅取決於軍事準備，更取決於如何善用外交、區域合作與國內社會韌性，避免中國將「海上大秀」轉化為對台灣長期的戰略壓力。台灣必須正視這一現實，並以智慧與決心，守住自身的安全空間。

（作者為研究生）

