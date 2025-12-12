自由開講》從濱崎步到微信群：中國言論紅線為何越畫越廣？

◎ K姊

日本歌手濱崎步於11月底在上海演唱會臨時被迫取消，最終在空無一人的場館內完成錄製，並將相關照片公開於社群媒體，引發國際關注。有中國網友在微信群組內談論此事，便遭公安約談。由此可見，中國境內網路遭受嚴厲監管，也反映中國言論自由持續遭到壓縮，意即民眾對公共事件的討論，只要與中共當局欲傳達的敘事不一致，就有可能「被關心」。

中國抵制日本首相高市早苗，日本天后濱崎步上海舉行演唱會，突然無預警取消。（圖取自濱崎步IG）

資訊控制成為主導治理的工具

濱崎步事件本身並非政治議題，但在官方敘事與民間資訊出現落差時，言論便立即被納入管制範疇。中國的治理邏輯：維持敘事一致性，係維護「穩定」的必要手段。

請繼續往下閱讀...

中國官方長期將社群平台視為可能「引發集體情緒」的空間，微信、微博等平台皆需要配合審查，而內容若被判定與官方立場不符，即可能被刪除，甚至導致發布者面臨現實層面的壓力。然而正是這種模糊化的紅線，使民眾難以確認「可言論」的範圍，導致「三思而後言」的自我審查文化誕生。

歷年案例顯示：審查影響範圍廣、門檻低

濱崎步相關討論遭約談，只是眾多案例之一。過去多年，中國社會已出現多起引發國際關注的言論審查事件，涵蓋醫療、災難、金融與公共政策等領域：

1.李文亮醫師遭訓誡事件

在疫情初期提出警示的醫師李文亮，以「散布謠言」被警方訓誡，事後證明其訊息為真實。該事件象徵公共資訊在制度框架下被壓抑的風險。

李文亮是中國疫情的吹哨者，於2020年2月7日染疫病逝，該事件象徵公共資訊在制度框架下被壓抑的風險。（圖取自微博）

2.上海封城期間的內容大量刪除

居民反映物資短缺、生活困難的影片大規模消失，引發國際關注。這反映當公共政策造成社會壓力時，民間聲音無法自然流通。

3.烏魯木齊火災後的抗議

民眾質疑封控措施的正當性後，相關討論及現場影像被限制流通。民間抗議行動最終被壓制。

4.河南村鎮銀行事件中的「健康碼異常」

試圖前往抗議的存款戶健康碼突然轉為「紅碼」，無法出行。此事件引發對公共數據被濫用的重大爭議。

上述案例顯示：中國的資訊審查深植於社會治理的各層面。

中國河南村鎮銀行存款戶無法提領存款，反遭身分不明的白衣人痛毆，試圖前往抗議的存款戶健康碼突然轉為「紅碼」，無法出行。（路透檔案照）

審查的後果：公共對話空間的萎縮

健康的公共討論是判斷政策優劣、避免政府失誤的重要機制。然而當民眾因恐懼被約談、被記錄或被標記，而避免參與討論時，政策將缺少實際的民意回饋、公共事件難以被真實檢驗，民眾逐漸習慣沉默，失去主動思考能力，這將是整個社會需付出的代價。

濱崎步事件因讓國際清楚看到，中國的言論環境已不僅限於「政治敏感」領域，而是向更廣泛的生活面向延伸。

結語：資訊管控的代價終將由社會承擔

一個自信的社會，不應害怕人民討論公共事務，也不應以行政手段壓制正常的輿論交流。濱崎步事件揭示的是更深層的問題：在缺乏制度性保障、缺乏透明審查標準、缺乏獨立監督的環境中，民眾的日常溝通也可能充滿風險。言論自由並非抽象理想，而是避免社會走向誤判與錯誤政策的必要條件。若一個社會連討論演唱會都需要謹言慎行，那麼真正受到限制的將不僅是訊息，而是整個公共領域的健康與未來。



（作者為自由業）



自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法