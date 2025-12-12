自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》從濱崎步到微信群：中國言論紅線為何越畫越廣？

2025/12/12 12:30

◎ K姊

日本歌手濱崎步於11月底在上海演唱會臨時被迫取消，最終在空無一人的場館內完成錄製，並將相關照片公開於社群媒體，引發國際關注。有中國網友在微信群組內談論此事，便遭公安約談。由此可見，中國境內網路遭受嚴厲監管，也反映中國言論自由持續遭到壓縮，意即民眾對公共事件的討論，只要與中共當局欲傳達的敘事不一致，就有可能「被關心」。

中國抵制日本首相高市早苗，日本天后濱崎步上海舉行演唱會，突然無預警取消。（圖取自濱崎步IG）中國抵制日本首相高市早苗，日本天后濱崎步上海舉行演唱會，突然無預警取消。（圖取自濱崎步IG）

資訊控制成為主導治理的工具

濱崎步事件本身並非政治議題，但在官方敘事與民間資訊出現落差時，言論便立即被納入管制範疇。中國的治理邏輯：維持敘事一致性，係維護「穩定」的必要手段。

中國官方長期將社群平台視為可能「引發集體情緒」的空間，微信、微博等平台皆需要配合審查，而內容若被判定與官方立場不符，即可能被刪除，甚至導致發布者面臨現實層面的壓力。然而正是這種模糊化的紅線，使民眾難以確認「可言論」的範圍，導致「三思而後言」的自我審查文化誕生。

歷年案例顯示：審查影響範圍廣、門檻低

濱崎步相關討論遭約談，只是眾多案例之一。過去多年，中國社會已出現多起引發國際關注的言論審查事件，涵蓋醫療、災難、金融與公共政策等領域：

1.李文亮醫師遭訓誡事件

在疫情初期提出警示的醫師李文亮，以「散布謠言」被警方訓誡，事後證明其訊息為真實。該事件象徵公共資訊在制度框架下被壓抑的風險。

李文亮是中國疫情的吹哨者，於2020年2月7日染疫病逝，該事件象徵公共資訊在制度框架下被壓抑的風險。（圖取自微博）李文亮是中國疫情的吹哨者，於2020年2月7日染疫病逝，該事件象徵公共資訊在制度框架下被壓抑的風險。（圖取自微博）

2.上海封城期間的內容大量刪除

居民反映物資短缺、生活困難的影片大規模消失，引發國際關注。這反映當公共政策造成社會壓力時，民間聲音無法自然流通。

3.烏魯木齊火災後的抗議

民眾質疑封控措施的正當性後，相關討論及現場影像被限制流通。民間抗議行動最終被壓制。

4.河南村鎮銀行事件中的「健康碼異常」

試圖前往抗議的存款戶健康碼突然轉為「紅碼」，無法出行。此事件引發對公共數據被濫用的重大爭議。

上述案例顯示：中國的資訊審查深植於社會治理的各層面。

中國河南村鎮銀行存款戶無法提領存款，反遭身分不明的白衣人痛毆，試圖前往抗議的存款戶健康碼突然轉為「紅碼」，無法出行。（路透檔案照）中國河南村鎮銀行存款戶無法提領存款，反遭身分不明的白衣人痛毆，試圖前往抗議的存款戶健康碼突然轉為「紅碼」，無法出行。（路透檔案照）

審查的後果：公共對話空間的萎縮

健康的公共討論是判斷政策優劣、避免政府失誤的重要機制。然而當民眾因恐懼被約談、被記錄或被標記，而避免參與討論時，政策將缺少實際的民意回饋、公共事件難以被真實檢驗，民眾逐漸習慣沉默，失去主動思考能力，這將是整個社會需付出的代價。

濱崎步事件因讓國際清楚看到，中國的言論環境已不僅限於「政治敏感」領域，而是向更廣泛的生活面向延伸。

結語：資訊管控的代價終將由社會承擔

一個自信的社會，不應害怕人民討論公共事務，也不應以行政手段壓制正常的輿論交流。濱崎步事件揭示的是更深層的問題：在缺乏制度性保障、缺乏透明審查標準、缺乏獨立監督的環境中，民眾的日常溝通也可能充滿風險。言論自由並非抽象理想，而是避免社會走向誤判與錯誤政策的必要條件。若一個社會連討論演唱會都需要謹言慎行，那麼真正受到限制的將不僅是訊息，而是整個公共領域的健康與未來。


（作者為自由業）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書