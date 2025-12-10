自由電子報
李忠憲的思考》誰在傷害言論自由？從禁小紅書到盧秀燕封鎖新聞的對照

一個在地方層級就願意為了政治前途壓下真相的政治人物，如果有一天真的握有全國最高權力，我們很難不去想像，那將會把台灣的民主帶往什麼樣的方向。
李忠憲的思考

2025/12/10 21:00

◎ 李忠憲

在台灣，言論自由常被掛在嘴邊，但真正被犧牲的，從來不是那些喊得最大聲的人，而是默默承受資訊不透明的公民。

這兩天最戲劇化、最鮮明、也最令人生疑的對照莫過於：

小紅書因為不配合政府防詐，被下架一年；而台中市長盧秀燕的市府，卻能把重大治安案件封鎖整整兩個月。

奇怪的是，前者馬上有人成群結隊地吼「侵犯言論自由」；後者卻淡淡輕描帶過，好像壓新聞只是例行公事，與民主無關。

李忠憲的思考》誰在傷害言論自由？從禁小紅書到盧秀燕封鎖新聞的對照台中雙十當天驚爆有歹徒竟持槍闖進一家民間游泳學校，甚扣板機。台中市府卻把重大治安案件封鎖。（取自貼文）

但如果我們真的要談言論自由，那就必須回到最基本的邏輯：私人平台不配合防詐遭處分，叫做行政管理；政府隱匿重大治安資訊，才是真正涉及公民知的權利，被侵犯的，正是民主的根基。

平台有責任協助防詐，這是「不為害」的義務，不配合被禁止是剛好而已；但政府若把持槍恐嚇女童的治安案件封存兩個月，那就不是行政瑕疵，而是民主危機。

盧秀燕市府不令人民知情，則是公共權力的扭曲。

如果公共安全事件能「先不要講」，只是因為「會讓市政府不好看」，那麼民主很快就會變成「選擇性透明」：

• 有利的叫「政績」

• 不利的叫「避免恐慌」

真正造成恐慌的，從來不是真相，而是隱瞞本身。

言論自由不只是能不能講話，而是政府是否勇於面對批評、是否容許真相流通。哈伯瑪斯說：民主社會的公共領域，必須建立在真實資訊可以自由流通的前提之上；一旦政府刻意關起這道門，被封住的就不只是新聞，而是整個社會討論的空氣。

小紅書不合作防詐，被下架一年，是法治運作。（彭博檔案照）小紅書不合作防詐，被下架一年，是法治運作。（彭博檔案照）

在盧秀燕市府的事件中：

• 受害者是孩子

• 地點在公共泳池

• 加害者持有武器

• 而市府按下「沉默鍵」兩個月

資訊不是政府的裝飾品，而是公民的權利。民主國家中，政府沒有壓新聞的權力，但人民有知道真相的權利。
如果有人還分不清哪一件事比較近似侵犯言論自由，那就直接比較：

• 小紅書被下架：

　→「你不配合防詐，那請暫時離場。」

• 盧秀燕市府封鎖新聞：

　→「這件事會讓我們難看，公民暫時不能知道。」

哪一個更像威權？

哪一個真正剝奪了公民權利？

黑暗從來不是因為沒有平台──除了小紅書之外，還有一大堆平台可以說話；而是因為有人把燈關了。民主的光靠的是透明。

誰在侵犯自由，公民心裡最清楚。

小紅書不合作防詐，被下架一年，是法治運作；盧秀燕市府封鎖治安新聞兩個月，則是典型的資訊壟斷、犧牲公眾利益。尼采說過：「與怪物戰鬥的人，要小心自己也變成怪物。」當一個地方政府習慣把真相鎖起來，為了形象可以犧牲公民的知情權，它離「怪物」就不遠了。

當公民開始追問：

「為什麼我不能知道？」

民主才真正開始運作。

言論自由的價值，也正在於——真相永遠比政府的面子重要；而面子，永遠不該比孩子的安全重要。

盧秀燕封鎖治安新聞兩個月，還可能角逐台灣總統大位的人選，這才真正令人不寒而慄。（資料照）盧秀燕封鎖治安新聞兩個月，還可能角逐台灣總統大位的人選，這才真正令人不寒而慄。（資料照）

更何況，盧秀燕封鎖這些消息的同時，還被視為可能角逐台灣總統大位的人選，這才真正令人不寒而慄：一個在地方層級就願意為了政治前途壓下真相的政治人物，如果有一天真的握有全國最高權力，我們很難不去想像，那將會把台灣的民主帶往什麼樣的方向。

（作者為資安學者）

本文經授權轉載自李忠憲臉書

