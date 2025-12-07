自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》「老鼠人」現象爆紅 中國青年集體躺平

2025/12/07 10:00

◎ 宗介

中國社群媒體近月掀起自稱「老鼠人」的年輕族群，他們躲在狹小房間、拒絕社交、極簡消費、沉溺於線上世界，這不只是一種生活方式，更是中國青年對現實環境的無聲控訴。高失業率、教育成本飆升、競爭與報酬不成正比，使過去那條「讀書—就業—買房—向上流動」的道路逐漸崩塌，年輕人選擇晚睡晚起、節省開支、封閉自我，彷彿只剩「躲進老鼠窩」才能與現實保持距離。中共宣稱要靠內需支撐經濟，但青年消費意願的急速下降，正是對當前經濟政策的不信任，也是中共無法迴避的危險訊號。

「老鼠人」生活方式在中國迅速走紅，是中國青年對現實環境的無聲控訴。（圖取自網路）「老鼠人」生活方式在中國迅速走紅，是中國青年對現實環境的無聲控訴。（圖取自網路）

長期以來，北京以「消費振興」為口號，試圖透過補貼與消費券刺激市場，但問題從來不是人民缺錢，而是對未來缺乏信心。當中國青年不再旅遊、不去餐廳、不升級電子產品，而是僅消費串流媒體、平價美妝與方便食品時，意味著中端消費市場正被掏空，也意味著年輕世代已經對現行經濟結構投下不信任票。法國外貿銀行分析指出，這種結構性消費萎縮將使中國中價位產品遭遇空洞化，若趨勢持續，中國長期增長恐將明顯減速，這不是單一產業問題，而是整個國家發展模式進入危機。

中國青年不去餐廳消費，意味著年輕世代已經對現行經濟結構投下不信任票。圖為一家北京主題餐廳。（法新社檔案照）中國青年不去餐廳消費，意味著年輕世代已經對現行經濟結構投下不信任票。圖為一家北京主題餐廳。（法新社檔案照）

「老鼠人」現象之所以能快速引起共鳴，是因為它道出了中國新世代的困境，他們不是懶惰，而是看見再怎麼努力也難以翻身的制度壁壘。他們不是不想追求美好生活，而是明白中共口中的「大國崛起」與個人前途已毫無關聯，當年輕人用退出市場、降低消費、拒絕競爭來表態，中國政府卻只能繼續呼籲「提振信心」，卻無力改革壓垮青年的制度根源。中共越無法回應年輕人的焦慮，「老鼠人」便會越多，而這股倦怠潮不僅衝擊內需，也將成為北京統治正當性面臨的最大隱憂。

（作者為研究生）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書