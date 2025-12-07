自由開講》「老鼠人」現象爆紅 中國青年集體躺平

◎ 宗介

中國社群媒體近月掀起自稱「老鼠人」的年輕族群，他們躲在狹小房間、拒絕社交、極簡消費、沉溺於線上世界，這不只是一種生活方式，更是中國青年對現實環境的無聲控訴。高失業率、教育成本飆升、競爭與報酬不成正比，使過去那條「讀書—就業—買房—向上流動」的道路逐漸崩塌，年輕人選擇晚睡晚起、節省開支、封閉自我，彷彿只剩「躲進老鼠窩」才能與現實保持距離。中共宣稱要靠內需支撐經濟，但青年消費意願的急速下降，正是對當前經濟政策的不信任，也是中共無法迴避的危險訊號。

「老鼠人」生活方式在中國迅速走紅，是中國青年對現實環境的無聲控訴。（圖取自網路）

長期以來，北京以「消費振興」為口號，試圖透過補貼與消費券刺激市場，但問題從來不是人民缺錢，而是對未來缺乏信心。當中國青年不再旅遊、不去餐廳、不升級電子產品，而是僅消費串流媒體、平價美妝與方便食品時，意味著中端消費市場正被掏空，也意味著年輕世代已經對現行經濟結構投下不信任票。法國外貿銀行分析指出，這種結構性消費萎縮將使中國中價位產品遭遇空洞化，若趨勢持續，中國長期增長恐將明顯減速，這不是單一產業問題，而是整個國家發展模式進入危機。

中國青年不去餐廳消費，意味著年輕世代已經對現行經濟結構投下不信任票。圖為一家北京主題餐廳。（法新社檔案照）

「老鼠人」現象之所以能快速引起共鳴，是因為它道出了中國新世代的困境，他們不是懶惰，而是看見再怎麼努力也難以翻身的制度壁壘。他們不是不想追求美好生活，而是明白中共口中的「大國崛起」與個人前途已毫無關聯，當年輕人用退出市場、降低消費、拒絕競爭來表態，中國政府卻只能繼續呼籲「提振信心」，卻無力改革壓垮青年的制度根源。中共越無法回應年輕人的焦慮，「老鼠人」便會越多，而這股倦怠潮不僅衝擊內需，也將成為北京統治正當性面臨的最大隱憂。

（作者為研究生）

