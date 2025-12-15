自由開講》恐懼統治下的穩定假象—寫給仍相信自由的人

◎ 台灣阿爾飛

1989年天安門事件，是中國政治的根本轉折。當時人民要求的不是革命，而是反腐、透明與改革。然而，中共得出的教訓卻不是改進治理，而是更殘酷的一句話：政權絕不能向人民示弱。

從那一天起，中共確立兩條鐵律：人民不能結合，軍隊不能中立。軍隊效忠黨，而非國家與人民，因為真正能瓦解政權的不是外敵，而是拒絕鎮壓的軍隊。「黨指揮槍」因此成為最高原則。

當政權沒有能力解決問題，於是將焦點轉向民族危機，美國、日本、台灣都是敵人。圖為中國房地產市場持續低迷。（法新社檔案照）

在這套邏輯下，中共打造出三種統治方式。

第一，是軍備擴張與製造外敵。當經濟失速、青年失業、房市崩盤，政權沒有能力解決問題，於是將焦點轉向民族危機。美國、日本、台灣被描繪成敵人，軍事強硬成了情緒工程。只要人民相信外部威脅迫在眉睫，內部矛盾就能被延後。這不是國家強大，而是掩蓋治理失敗的假強大。

第二，是高調反腐與極刑震懾。中共及北韓集權國家選擇亂世用重典，如賴小民案看似伸張正義，但腐敗並非個別道德問題，而是缺乏監督制度必然產生的結果。反腐真正目的往往不是清潔政府，而是清除失勢者、震懾官僚階層，讓忠誠高於法治。極刑不是正義，而是一場恐懼示威。

第三，是打造「太平假象」。透過媒體審查、網路封鎖與正能量宣傳，社會被塑造成表面安靜。然而最諷刺的是——紅二代、紅三代的奢靡腐敗與權勢橫行，往往不在反腐名單內。這些權貴家族掌控金融、能源與資源，即便爆出醜聞，政權多半噤聲。真正讓中共恐懼的不是人民不滿，而是權力內部裂縫。維權優先於反腐，穩定高於正義，因此政權對特權階層往往束手無策。

中共反腐真正目的往往不是清潔政府，而是清除失勢者、震懾官僚階層。例如賴小民案是一場恐懼示威。（圖取自f微博）

總結來看，天安門之後的中國治理邏輯非常清楚：不是讓人民幸福，而是防止人民覺醒。

這種穩定不是建立在繁榮，而是建立在恐懼；不是建立在信任，而是建立在封閉。

然而歷史一次次告訴我們——恐懼只能延緩崩裂，不能創造未來。真正強大的國家，不靠槍口維持沉默，而靠制度讓人民敢於說話。真正的太平，也不是壓低聲音，而是讓人民能有尊嚴地活著。

（作者為金融服務業退休人員）

