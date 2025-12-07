自由電子報
評論 > 投書

自由開講》卡彈救命的背後：盧市府的沉默 拿市民安危當賭注

2025/12/07 13:30

◎ 林芳如

身為大學講師，也是兩個孩子的家長，看到台中這則「毒犯持槍闖泳池對兒童扣板機，所幸子彈未擊發」的新聞時，我感到背脊發涼。我們的孩子幸運逃過一劫，靠的不是政策，而是子彈卡住的「天意」。運氣，絕不應該成為台中市民唯一的治安防線！

持槍闖游泳池開槍的陳姓男子，所幸子彈未擊發，被警方制伏帶回警局偵辦。（資料照）持槍闖游泳池開槍的陳姓男子，所幸子彈未擊發，被警方制伏帶回警局偵辦。（資料照）

這起發生在雙十國慶日的驚悚事件，若非因故沒有順利擊發，後果將是舉國哀慟。當前，台灣不斷強調少子化危機的同時，我們的孩子正因為槍毒氾濫的後果，正面對高風險的生命威脅。這是多麼諷刺又令人心碎的事實！

然而，比未擊發的子彈更令人心寒的，是台中市政府面對危機的態度——整整兩個月的資訊真空。

一、槍毒經濟的失控：結構性崩壞的訊號

從犯罪學的專業視角來看，這起案件絕非市府一句「個案」可以輕輕帶過。它暴露了台中治安結構性的三大崩壞：

槍毒共生且趨於常態： 高成癮性的新興毒品（如依托咪酯、甲基安非他命等）在城市裡泛濫，導致吸食者陷入妄想與精神錯亂。當這些「不定時炸彈」能輕易取得槍械，即證實了黑槍供應鏈在台中已愈加鞏固。黑槍與毒品這兩種高利潤的犯罪經濟，已深度滲透並威脅到市民的日常生活。

監控系統的全面失靈：一個持有槍械且精神異常的毒癮者，竟然可以在社區、學區周邊（如泳池）自由遊蕩，直到他將槍口對準孩子和教師。這表明警政與衛政系統的跨部門合作與高風險人口監控機制，已完全失效。

二、治理傲慢：兩個月的沈默與不作為

這起事件最嚴重的問題，在於政府的誠信與問責機制。市民有權利直接對盧市長提問：

知情權的剝奪： 案件發生在10月，直至12月才被揭露。市府選擇隱匿，剝奪了市民提高警覺、自我防禦的權利（Right to Self-defense）。究竟是為了偵查不公開，還是為了粉飾年底的治安數據？

對目擊者的二次傷害： 在這60天的沈默期內，市府可曾主動聯繫目睹驚恐瞬間的市民與幼童，提供必要的心理創傷輔導？政府的延宕與不作為，是對受害者的二次傷害。

毒犯持槍闖泳池對兒童扣板機新聞，台中市府選擇隱匿，在這兩個月內，市府針對槍毒經濟與監控失靈具體做了什麼？（資料照）毒犯持槍闖泳池對兒童扣板機新聞，台中市府選擇隱匿，在這兩個月內，市府針對槍毒經濟與監控失靈具體做了什麼？（資料照）

僥倖，不是治安政績；運氣，絕不能當作市民的防彈衣。

那一聲沒響的槍聲，是上天給台中市府最後的警告。我們拒絕生活在一個需要靠運氣才能活命的城市。請市府收起公關話術，立即公開說明：在這兩個月內，市府針對槍毒經濟與監控失靈具體做了什麼？未來針對社區內的「槍毒不定時炸彈」，又有哪些具體的清查與預防對策？

別再讓我們的孩子，活在行政怠惰的陰影之下。

（作者為大學講師，兩個孩子的家長）

