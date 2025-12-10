自由開講》備戰方能避戰 維護自由民主之路

◎ 黑竹

11月29日網路上有一篇《風傳媒》之文章標題寫著「警告台灣走向烏克蘭老路 軍事專家邱世卿：既然打不贏，就不該讓戰爭發生」。姑且不談寫這文章之人的立場，這篇文中的敘述有對也有錯。這文章的主要論述是台灣打不贏中國，即，使充實國防也沒有用，所以台灣不必充實國防。

撰文者李孟恩在文章中說「邱世卿指出，烏克蘭遠遠在2022年戰爭發起前，已經開始做準備，因為不斷準備戰爭，沒有試過第二條路，也沒有準備第二種解決方案，所以最終就只能戰爭，烏克蘭情形就是這樣」。

烏克蘭國會12月3日投票批准了2026年預算，由於烏俄戰爭仍繼續，國防預算達到GDP的27.2%。圖為烏軍士兵。（歐新社檔案照）

這句話講到重點，這證明如我們沒有趕快充實國防，台灣就會像烏克蘭，會發生戰爭。俄羅斯於2022年2月全面入侵烏克蘭，而烏克蘭在2022年戰爭發起前，才已經開始做準備。邱世卿告訴我們的是，要及早做準備，把平時當作戰時，沒事時就要準備有事時怎麼做，如此敵人知道你有準備，如發動戰爭，他要付出的代價相當高，他就不會發動戰爭。

而且我們有準備，別國知道你有心抵抗侵略，別的國家才有立場幫你調停，不讓戰事發生。如自己都不準備，沒求生慾望，別國無法幫忙你。

烏克蘭就是俄羅斯總統認為烏克蘭實力不足以抵抗俄國軍隊，只要兩三天烏克蘭就會投降，所以就發動戰爭。普廷在發動戰爭之前，如知道入侵烏克蘭會打這麼久，會死這麼多人，代價這麼高，他一定不會發動戰爭。我們為了維護自由民主的生活，不可能不付出任何代價，就像家們需裝鎖，需管理員，需保全。家如沒有任何防護措施，等於在引誘竊賊來偷東西，國家如國防不足，等於在引誘他國入侵，就易發生戰爭，有準備才能避免戰爭。

台灣有足夠武力保衛自己，才能保護國人，圖為國造潛艦海鯤號進行海測。（資料照）

國防實力是經年累月累積起來的，必需在太平時期就要準備，我們常聽說「台上一分鐘，台下十年功」。國防實力也是如此。自助才能獲得人助，台灣有足夠武力保衛自己，才能保護國人，才能維持國人自由民主的生活，別國才會幫台灣說話，想侵略的國家評估勝算不高或代價太大，就不會發動戰爭，才是確保台灣安全及自由民主之路。

（作者為醫師）

