自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》備戰方能避戰 維護自由民主之路

2025/12/10 15:00

◎ 黑竹

11月29日網路上有一篇《風傳媒》之文章標題寫著「警告台灣走向烏克蘭老路 軍事專家邱世卿：既然打不贏，就不該讓戰爭發生」。姑且不談寫這文章之人的立場，這篇文中的敘述有對也有錯。這文章的主要論述是台灣打不贏中國，即，使充實國防也沒有用，所以台灣不必充實國防。

撰文者李孟恩在文章中說「邱世卿指出，烏克蘭遠遠在2022年戰爭發起前，已經開始做準備，因為不斷準備戰爭，沒有試過第二條路，也沒有準備第二種解決方案，所以最終就只能戰爭，烏克蘭情形就是這樣」。

烏克蘭國會12月3日投票批准了2026年預算，由於烏俄戰爭仍繼續，國防預算達到GDP的27.2%。圖為烏軍士兵。（歐新社檔案照）烏克蘭國會12月3日投票批准了2026年預算，由於烏俄戰爭仍繼續，國防預算達到GDP的27.2%。圖為烏軍士兵。（歐新社檔案照）

這句話講到重點，這證明如我們沒有趕快充實國防，台灣就會像烏克蘭，會發生戰爭。俄羅斯於2022年2月全面入侵烏克蘭，而烏克蘭在2022年戰爭發起前，才已經開始做準備。邱世卿告訴我們的是，要及早做準備，把平時當作戰時，沒事時就要準備有事時怎麼做，如此敵人知道你有準備，如發動戰爭，他要付出的代價相當高，他就不會發動戰爭。

而且我們有準備，別國知道你有心抵抗侵略，別的國家才有立場幫你調停，不讓戰事發生。如自己都不準備，沒求生慾望，別國無法幫忙你。

烏克蘭就是俄羅斯總統認為烏克蘭實力不足以抵抗俄國軍隊，只要兩三天烏克蘭就會投降，所以就發動戰爭。普廷在發動戰爭之前，如知道入侵烏克蘭會打這麼久，會死這麼多人，代價這麼高，他一定不會發動戰爭。我們為了維護自由民主的生活，不可能不付出任何代價，就像家們需裝鎖，需管理員，需保全。家如沒有任何防護措施，等於在引誘竊賊來偷東西，國家如國防不足，等於在引誘他國入侵，就易發生戰爭，有準備才能避免戰爭。

台灣有足夠武力保衛自己，才能保護國人，圖為國造潛艦海鯤號進行海測。（資料照） 台灣有足夠武力保衛自己，才能保護國人，圖為國造潛艦海鯤號進行海測。（資料照）

國防實力是經年累月累積起來的，必需在太平時期就要準備，我們常聽說「台上一分鐘，台下十年功」。國防實力也是如此。自助才能獲得人助，台灣有足夠武力保衛自己，才能保護國人，才能維持國人自由民主的生活，別國才會幫台灣說話，想侵略的國家評估勝算不高或代價太大，就不會發動戰爭，才是確保台灣安全及自由民主之路。

（作者為醫師）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書